Ángela Torres abrió su corazón en el confesionario de Rosalía y contó lo peor que le hizo un ex

“Salí con un chico que me hizo perderme a mí misma y teníamos muchos problemas. Uno de ellos, el que más me lastimaba a mí, era que no me quería hacer parte de nada en su vida”, afirmó.

Y continuó relatando: “Salimos mucho tiempo, años, y él no quería invitarme con sus amigos, no quería invitarme a salir de fiesta. No me quería invitar a su vida, no me quería hacer parte de su vida. Quería que solo nos veamos solos, en su departamento”.

"Qué bolu..", reaccionó Rosalía ante el abucheo del público ante la triste experiencia vivida por Ángela Torres. Y ahí dio otro ejemplo de lo que padecía en esa relación: “Había una parte en particular que a mí me lastimaba más que todas. Era que él iba siempre a ver tocar un grupo musical de artistas que a mí me apasiona, de acá de Argentina".

"Yo le pedía que me lleve y él me decía que no. Si yo quería ir, tenía que conseguir las entradas por mi cuenta, que él no me iba a agregar a su lista de invitados", cerró su duro recuerdo.

El mensaje de Rosalía ante su gente tras el polémico reposteo

Rosalía habló en su primera función en el Arena tras el polémico repost que realizó en TikTok de un video de Mia Khalifa luego de la final del Mundial 2026.

En la publicación, la actriz hacía referencia a un supuesto sentimiento antiargentino a través de la canción "La Perla", luego del triunfo de España ante la Selección Nacional en la final del Mundial y el gesto virtual de la cantante la metió en el centro de la polémica.

"Dios mío, qué desastre de día fue ese. Solo tenía curiosidad, sin indagar demasiado, y lo reposteé rápidamente… y fue un error enorme. Nunca fue mi intención, de verdad", comenzó diciendo la artista ante la ovación del público.

Y dejó en claro que jamás podría sentir algo negativo hacia el país: "¿Cómo podría yo tener algún sentimiento negativo hacia un lugar como este? La verdad es que este lugar me ayudó a convertirme en quien soy hoy. No tengo más que gratitud por Argentina y por este público", aseguró.

"Siempre lo he dicho: son el mejor público de la Tierra. Siempre cantan todas las canciones, siempre se entregan por completo y ponen todo su corazón en cada momento", destacó.

Y reafirmó su cariño por el país y agradeció el apoyo: "Quiero que sepan que mi amor por Argentina sigue siendo el mismo, intacto, como el primer día. Hoy vengo con el corazón lleno, con mis canciones y con un deseo inmenso de darlo todo por ustedes. Los quiero muchísimo. Gracias por estar aquí esta noche y por compartir este momento conmigo".