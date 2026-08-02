A24.com

Ver las ultimas noticias en a24.com

Tendencias
Primicias YA
PrimiciasYA
Agenda recargada

América TV se prepara para un lunes especial: vuelven Pamela David y Mariana Fabbiani a la pantalla

Este lunes, América TV tendrá una jornada de regresos: Pamela David volverá con Desayuno Americano desde las 8 de la mañana y Mariana Fabbiani retomará la pantalla con una nueva temporada de DDM a partir de las 15 horas.

2 ago 2026, 13:49
Banner seguínos en google Primicias Ya
América TV se prepara para un lunes especial: vuelven Pamela David y Mariana Fabbiani a la pantalla

América TV se prepara para un lunes especial: vuelven Pamela David y Mariana Fabbiani a la pantalla

América TV se prepara para un lunes especial: vuelven Pamela David y Mariana Fabbiani a la pantalla

América TV se prepara para un lunes especial: vuelven Pamela David y Mariana Fabbiani a la pantalla

Este lunes 3 de agosto, América TV renovará su programación con el regreso de dos figuras clave de la señal. Pamela David volverá a estar a cargo de Desayuno Americano, que ocupará las primeras horas del día en el canal, mientras que Mariana Fabbiani retomará la conducción de DDM en la franja de la tarde.

El espacio de Pamela, como es habitual, saldrá al aire desde las 8 con una propuesta que combina actualidad, información, entrevistas y entretenimiento para compartir las primeras horas del día junto a su público. Durante su ausencia, Adrián Pallares estuvo al frente del programa y ahora le cederá nuevamente la conducción a la modelo.

Leé también

Explotó todo: el polémico video de Luck Ra con Tuli Acosta que le destrozó el corazón a La Joaqui

Explotó todo: el polémico video de Luck Ra con Tuli Acosta que le destrozó el corazón a La Joaqui

La expectativa por su vuelta crece y esta nueva etapa ya se promociona con un mensaje especial para sus seguidores:"Este lunes tenés un motivo más para sonreír desde temprano. ¡Vuelve Pamela!".

Mariana Fabbiani regresa a DDM en su temporada 12

El regreso de Mariana Fabbiani será otra de las grandes novedades de América TV este lunes. La conductora estará nuevamente al frente de DDM, que comenzará su temporada número 12 en el canal. Su lugar, provisoriamente, había sido ocupado por Martín Candalaft.

El programa saldrá al aire desde las 15 con la propuesta que lo convirtió en uno de los clásicos de la tarde: una combinación de actualidad, información, entretenimiento y los temas que forman parte de la agenda diaria.

"12 temporadas informándote todas las tardes, emocionándote, sorprendiéndote y divirtiéndote", anunció la señal para promocionar la nueva etapa del ciclo, que lleva más de una década acompañando a los televidentes.

En este nuevo comienzo, la propuesta mantendrá su formato en vivo y continuará apostando por el análisis de las noticias más relevantes, con historias, debates y contenidos vinculados a la realidad cotidiana.

     

 

Compartí
Facebok
Twitter
Whatsapp
Se habló de
Pamela David Mariana Fabbiani

Lo más visto