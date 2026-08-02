América TV se prepara para un lunes especial: vuelven Pamela David y Mariana Fabbiani a la pantalla

El programa saldrá al aire desde las 15 con la propuesta que lo convirtió en uno de los clásicos de la tarde: una combinación de actualidad, información, entretenimiento y los temas que forman parte de la agenda diaria.

"12 temporadas informándote todas las tardes, emocionándote, sorprendiéndote y divirtiéndote", anunció la señal para promocionar la nueva etapa del ciclo, que lleva más de una década acompañando a los televidentes.

En este nuevo comienzo, la propuesta mantendrá su formato en vivo y continuará apostando por el análisis de las noticias más relevantes, con historias, debates y contenidos vinculados a la realidad cotidiana.