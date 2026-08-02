En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Política
Patricia Bullrich
Política

Bullrich fue contundente sobre su futuro político: "Después de la reelección de Milei, quiero ser presidenta"

La senadora confirmó que mantiene su aspiración de llegar a la Casa Rosada y habló de su rol dentro del espacio libertario. También se refirió a una eventual candidatura en 2027 y a sus diferencias con Victoria Villarruel.

Banner Seguinos en google DESK
Bullrich fue contundente sobre su futuro político: Después de la reelección de Milei

Bullrich fue contundente sobre su futuro político: "Después de la reelección de Milei, quiero ser presidenta"

Patricia Bullrich volvió a dejar en claro que su carrera política todavía tiene un objetivo mayor. Consultada sobre si había abandonado su aspiración de llegar a la Casa Rosada, la senadora fue contundente y anticipó cuál es su principal meta para los próximos años: “Después de la reelección de Milei, quiero ser presidenta”.

Leé también La emotiva carta de Esteban Bullrich a la Selección tras la final del Mundial 2026
La emotiva carta de Esteban Bullrich a la Selección tras la final del Mundial 2026

En diálogo con colegas de Clarín, la dirigente sostuvo que actualmente forma parte de un proyecto político colectivo que tiene como principal referente al presidente Javier Milei. En ese sentido, remarcó que cualquier decisión electoral estará supeditada a las necesidades del espacio y no únicamente a sus aspiraciones personales.

Sin embargo, Bullrich reconoció que prefiere tener un rol protagónico dentro del oficialismo y aseguró que está preparada para asumir cualquier función que el Gobierno considere necesaria.

Bullrich y las elecciones de 2027

La senadora también fue consultada sobre la posibilidad de competir en las elecciones porteñas de 2027, aunque evitó confirmar si será candidata.

Bullrich explicó que esa definición estará vinculada con la conformación del equipo que acompañe a Milei durante una eventual segunda gestión y con el escenario político que se presente en los próximos años.

Además, sostuvo que una eventual candidatura no depende exclusivamente de su voluntad y remarcó la importancia de mantener el acuerdo entre La Libertad Avanza y el PRO.

La exministra de Seguridad advirtió, no obstante, que el escenario podría modificarse si el partido fundado por Mauricio Macri decidiera presentar un candidato propio para las elecciones presidenciales.

En ese contexto, Bullrich manifestó su deseo de que todos los sectores del espacio no kirchnerista puedan confluir detrás de una única candidatura presidencial para evitar una división del voto de cara a 2027.

Las diferencias entre Patricia Bullrich y Victoria Villarruel

Durante la entrevista, Bullrich también volvió a marcar sus diferencias políticas con la vicepresidenta Victoria Villarruel.

La senadora consideró que la titular del Senado tiene una mirada diferente a la del Gobierno y afirmó que impulsa un proyecto político propio. En esa línea, definió a Villarruel como una dirigente “conservadora” y no liberal.

“Villarruel no es liberal, es conservadora”, sostuvo Bullrich al analizar el posicionamiento de la vicepresidenta.

Según su interpretación, si Villarruel hubiera acompañado plenamente el rumbo impulsado por el Gobierno de Milei, continuaría formando parte del núcleo central del oficialismo.

De todos modos, la dirigente evitó profundizar sobre la interna entre el Presidente y la vicepresidenta y pidió priorizar la estabilidad institucional hasta el final del mandato.

Bullrich respaldó a Milei, pero cuestionó su tono

Bullrich también se refirió al estilo confrontativo que Javier Milei suele utilizar en sus cruces con otros líderes internacionales. Aunque respaldó la posición política del Presidente en sus diferencias con el mandatario brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, consideró que el Gobierno debería moderar el tono de sus cuestionamientos.

En ese sentido, sostuvo que es posible defender las posiciones del Ejecutivo y expresar las diferencias políticas sin recurrir a un nivel de confrontación que pueda profundizar los conflictos diplomáticos.

De esta manera, Bullrich volvió a mostrar su alineamiento con el proyecto político de Milei, aunque también dejó planteadas algunas diferencias respecto de la estrategia de comunicación del Gobierno.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Patricia Bullrich
Notas relacionadas
Bullrich respaldó una nueva ley de propiedad privada y pidió avanzar hacia retenciones cero
Patricia Bullrich, sobre la reforma de la Carta Orgánica del BCRA: "Vamos a cuidar el valor de la moneda"
El Gobierno analizó con senadores de LLA modificaciones al proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada

Últimas Noticias

Más sobre Política

Más sobre Política

Te puede interesar