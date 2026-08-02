Bullrich fue contundente sobre su futuro político: "Después de la reelección de Milei, quiero ser presidenta"

Bullrich explicó que esa definición estará vinculada con la conformación del equipo que acompañe a Milei durante una eventual segunda gestión y con el escenario político que se presente en los próximos años.

Además, sostuvo que una eventual candidatura no depende exclusivamente de su voluntad y remarcó la importancia de mantener el acuerdo entre La Libertad Avanza y el PRO.

La exministra de Seguridad advirtió, no obstante, que el escenario podría modificarse si el partido fundado por Mauricio Macri decidiera presentar un candidato propio para las elecciones presidenciales.

En ese contexto, Bullrich manifestó su deseo de que todos los sectores del espacio no kirchnerista puedan confluir detrás de una única candidatura presidencial para evitar una división del voto de cara a 2027.

Las diferencias entre Patricia Bullrich y Victoria Villarruel

Durante la entrevista, Bullrich también volvió a marcar sus diferencias políticas con la vicepresidenta Victoria Villarruel.

La senadora consideró que la titular del Senado tiene una mirada diferente a la del Gobierno y afirmó que impulsa un proyecto político propio. En esa línea, definió a Villarruel como una dirigente “conservadora” y no liberal.

“Villarruel no es liberal, es conservadora”, sostuvo Bullrich al analizar el posicionamiento de la vicepresidenta.

Según su interpretación, si Villarruel hubiera acompañado plenamente el rumbo impulsado por el Gobierno de Milei, continuaría formando parte del núcleo central del oficialismo.

De todos modos, la dirigente evitó profundizar sobre la interna entre el Presidente y la vicepresidenta y pidió priorizar la estabilidad institucional hasta el final del mandato.

Bullrich respaldó a Milei, pero cuestionó su tono

Bullrich también se refirió al estilo confrontativo que Javier Milei suele utilizar en sus cruces con otros líderes internacionales. Aunque respaldó la posición política del Presidente en sus diferencias con el mandatario brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, consideró que el Gobierno debería moderar el tono de sus cuestionamientos.

En ese sentido, sostuvo que es posible defender las posiciones del Ejecutivo y expresar las diferencias políticas sin recurrir a un nivel de confrontación que pueda profundizar los conflictos diplomáticos.

De esta manera, Bullrich volvió a mostrar su alineamiento con el proyecto político de Milei, aunque también dejó planteadas algunas diferencias respecto de la estrategia de comunicación del Gobierno.