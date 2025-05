CAMBIOS en el PAMI: qué JUBILADOS reciben medicamentos gratis sin hacer ningún trámite

La cobertura total en medicamentos ambulatorios se limita a quienes perciban entre una jubilación mínima y media , y cumplan con los requisitos del Subsidio por Razones Sociales .

, y cumplan con los requisitos del . Los afiliados que padecen enfermedades crónicas o complejas continuarán recibiendo el beneficio completo sin necesidad de realizar trámites adicionales.

¿Quiénes reciben medicamentos gratis sin trámites?

Los jubilados y pensionados del PAMI con las siguientes patologías tienen acceso automático a medicamentos gratuitos:

Cáncer (oncológicos y oncohematológicos)

(oncológicos y oncohematológicos) VIH y Hepatitis B y C

y Insuficiencia renal crónica e hiperparatiroidismo

e Diabetes

Trasplantes

Artritis reumatoidea

Osteoartritis

Hemofilia y otros trastornos hematopoyéticos

y otros trastornos hematopoyéticos Enfermedades fibroquísticas

Tratamientos oftalmológicos intravítreos

Cómo acceder a medicamentos gratis a través del Subsidio por Razones Sociales

Para quienes no padecen las patologías mencionadas, el acceso a medicamentos con cobertura total requiere la gestión del Subsidio por Razones Sociales. Esto aplica a afiliados con ingresos bajos, y el trámite puede realizarse de manera online o presencial en las oficinas del PAMI.

Al hacer el trámite, deberán declarar propiedades, vehículos y activos societarios. Adicionalmente, es necesario que el afiliado no cuente con cobertura de medicina prepaga y no posea un auto de menos de 10 años. Respecto a los ingresos familiares, el solicitante tendrá que presentar documentación que confirme sus ingresos, que no pueden superar los 1,5 haberes previsionales mínimos.

Si en el hogar hay personas con Certificado Único de Discapacidad (CUD), este límite se eleva a tres haberes previsionales mínimos. En caso de que el solicitante viva con personas con discapacidad, se deberá incluir el CUD correspondiente.