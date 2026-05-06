AUH de ANSES: el dato sobre el nuevo monto con aumento en mayo

Se informa que tras la aplicación del incremento del 3,4%, el monto de libre disponibilidad de la AUH de ANSES presenta una mejora nominal respecto al mes previo. La Administración Nacional de la Seguridad Social deposita el neto resultante tras la retención preventiva, asegurando que las familias cuenten con los recursos necesarios para la cobertura de la canasta básica alimentaria de forma puntual.

Se establece que el pago unificado que realiza la Administración Nacional de la Seguridad Social puede superar los $215.000 en aquellos casos donde el titular tenga un hijo menor de tres años. Este valor consolidado de la AUH de ANSES permite una mejor planificación del presupuesto doméstico, unificando los subsidios por nutrición y el haber previsional en una misma jornada de acreditación por DNI.

¿Cómo impacta el ajuste de ANSES en las asignaciones por embarazo?

Se confirma que la Asignación por Embarazo (AUE) de la Administración Nacional de la Seguridad Social recibe el mismo tratamiento de movilidad que la AUH de ANSES. El ajuste del 3,4% se aplica sobre la prestación mensual, garantizando que las personas gestantes cuenten con un haber actualizado durante todo el periodo de cobertura de la seguridad social.

Se establece que el mecanismo de retención del 20% también rige para esta línea de la Administración Nacional de la Seguridad Social. Los fondos acumulados se liberan tras el nacimiento o la interrupción del embarazo, previa validación de los controles prenatales. La transparencia en estas liquidaciones mensuales de la AUH de ANSES y AUE busca simplificar el acceso a la asistencia estatal sin trámites adicionales.

¿Qué requisitos deben cumplirse para percibir el 100% de la AUH?

Se informa que la Administración Nacional de la Seguridad Social supedita la entrega del acumulado anual a la carga de la Libreta de Asignación Universal. Este paso administrativo es fundamental para que la AUH de ANSES se perciba en su totalidad, ya que funciona como el aval oficial de que el menor ha cumplido con el calendario de vacunación nacional y la asistencia regular a clases.

Se establece que la carga de este documento puede realizarse de forma digital a través de los canales oficiales de la Administración Nacional de la Seguridad Social. Al procesarse la información, el organismo procede al depósito de los fondos que fueron retenidos mes a mes, otorgando una inyección de liquidez extra a los beneficiarios de la AUH de ANSES que mantienen sus obligaciones sanitarias y educativas al día.

¿Cómo consultar la fecha de cobro de la AUH en mayo?

Se informa que los titulares pueden verificar su día exacto de acreditación ingresando al portal Mi ANSES con su CUIL y Clave de la Seguridad Social.