En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Previsional
SUAF
ANSES
INFORMACIÓN CLAVE

SUAF de ANSES: informan el calendario de pagos y el nuevo monto con aumento

Se estableció la actualización del Sistema Único de Asignaciones Familiares para los trabajadores registrados. La Administración Nacional de la Seguridad Social aplica el incremento por movilidad que modifica los montos por hijo y redefine el esquema de acreditación para el mes de mayo de 2026.

SUAF de ANSES: informan el calendario de pagos y el nuevo monto con aumento

SUAF de ANSES: informan el calendario de pagos y el nuevo monto con aumento

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) aplicará el ajuste mensual por movilidad para el universo de trabajadores en relación de dependencia y monotributistas. Se informa que el SUAF de ANSES recibe en mayo un incremento del 3,4%, porcentaje que responde a la variación del IPC de marzo. Esta actualización asegura que las asignaciones familiares sigan el ritmo de los indicadores de precios oficiales de manera automática.

Leé también Confirmado por ANSES: AUH y SUAF llegan en mayo con AUMENTO del 3,4%
Confirmado por ANSES: AUH y SUAF llegan en mayo con AUMENTO del 3,4%

El cronograma de la Administración Nacional de la Seguridad Social para el pago del SUAF de ANSES se organiza en paralelo a los haberes previsionales mínimos. Se confirma que los depósitos se realizarán directamente en las cuentas sueldo o cuentas bancarias declaradas por los titulares, sin necesidad de gestiones previas. La medida busca agilizar la percepción de los haberes familiares durante la segunda quincena del mes.

¿Cuáles son las fechas de cobro del SUAF en mayo?

ANSES_Libreta
SUAF de ANSES: informan el calendario de pagos y el nuevo monto con aumento

SUAF de ANSES: informan el calendario de pagos y el nuevo monto con aumento

Se informa que la Administración Nacional de la Seguridad Social habilitará las acreditaciones del SUAF de ANSES a partir del lunes 11 de mayo. El calendario se divide según el último dígito del documento del titular de la asignación:

  • DNI terminados en 0: 11/5

  • DNI terminados en 1: 12/5

  • DNI terminados en 2: 13/5

  • DNI terminados en 3: 14/5

  • DNI terminados en 4: 15/5

  • DNI terminados en 5: 18/5

  • DNI terminados en 6: 19/5

  • DNI terminados en 7: 20/5

  • DNI terminados en 8: 21/5

  • DNI terminados en 9: 22/5

¿Cómo impacta el aumento del 3,4% en los montos del SUAF?

Se confirma que la Administración Nacional de la Seguridad Social actualiza todos los rangos del SUAF de ANSES mediante la movilidad. El monto percibido por cada hijo varía según los Ingresos del Grupo Familiar (IGF), por lo que la suba del 3,4% se aplica sobre los valores de abril para determinar el nuevo saldo de bolsillo que recibirá el trabajador registrado durante mayo de 2026.

Se establece que los topes máximos para el cobro del SUAF de ANSES también se ven modificados por la Administración Nacional de la Seguridad Social. Al elevarse las escalas, se busca evitar que el incremento salarial por paritarias excluya a los beneficiarios del cobro de las asignaciones familiares, manteniendo la cobertura estatal para el núcleo familiar del trabajador aportante.

¿Qué requisitos deben cumplirse para cobrar el SUAF de ANSES?

Se informa que para acceder a los haberes de mayo de 2026, los titulares del SUAF de ANSES deben tener sus datos personales y vínculos familiares actualizados en el sistema. La Administración Nacional de la Seguridad Social procesa la información de los ingresos declarados por el empleador o por el propio trabajador independiente para determinar el rango prestacional que corresponde liquidar.

Se establece que el cobro del SUAF de ANSES es incompatible con la percepción de la AUH por el mismo menor. La Administración Nacional de la Seguridad Social realiza cruces de datos automáticos para asegurar la transparencia del sistema. Ante cualquier cambio en la situación laboral o en el grupo familiar, se recomienda informar las modificaciones a través de la plataforma virtual para evitar interrupciones en los depósitos mensuales.

¿Cómo verificar la liquidación del SUAF en mayo?

Se informa que los trabajadores pueden descargar el desglose de su cobro desde la sección "Mis Asignaciones" en la web oficial del organismo previsional.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
SUAF ANSES
Notas relacionadas
ANSES retrasa pagos en mayo: el nuevo cronograma para jubilados y AUH
AUH: cómo pasar de $113.000 a más de $220.000 en mayo con este extra automático
Confirmado por ANSES: AUH y SUAF llegan en mayo con AUMENTO
Banner Seguinos en google

Últimas Noticias

Más sobre Previsional

Más sobre Previsional

Te puede interesar