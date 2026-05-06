SUAF de ANSES: informan el calendario de pagos y el nuevo monto con aumento

DNI terminados en 0: 11/5

DNI terminados en 1: 12/5

DNI terminados en 2: 13/5

DNI terminados en 3: 14/5

DNI terminados en 4: 15/5

DNI terminados en 5: 18/5

DNI terminados en 6: 19/5

DNI terminados en 7: 20/5

DNI terminados en 8: 21/5

DNI terminados en 9: 22/5

¿Cómo impacta el aumento del 3,4% en los montos del SUAF?

Se confirma que la Administración Nacional de la Seguridad Social actualiza todos los rangos del SUAF de ANSES mediante la movilidad. El monto percibido por cada hijo varía según los Ingresos del Grupo Familiar (IGF), por lo que la suba del 3,4% se aplica sobre los valores de abril para determinar el nuevo saldo de bolsillo que recibirá el trabajador registrado durante mayo de 2026.

Se establece que los topes máximos para el cobro del SUAF de ANSES también se ven modificados por la Administración Nacional de la Seguridad Social. Al elevarse las escalas, se busca evitar que el incremento salarial por paritarias excluya a los beneficiarios del cobro de las asignaciones familiares, manteniendo la cobertura estatal para el núcleo familiar del trabajador aportante.

¿Qué requisitos deben cumplirse para cobrar el SUAF de ANSES?

Se informa que para acceder a los haberes de mayo de 2026, los titulares del SUAF de ANSES deben tener sus datos personales y vínculos familiares actualizados en el sistema. La Administración Nacional de la Seguridad Social procesa la información de los ingresos declarados por el empleador o por el propio trabajador independiente para determinar el rango prestacional que corresponde liquidar.

Se establece que el cobro del SUAF de ANSES es incompatible con la percepción de la AUH por el mismo menor. La Administración Nacional de la Seguridad Social realiza cruces de datos automáticos para asegurar la transparencia del sistema. Ante cualquier cambio en la situación laboral o en el grupo familiar, se recomienda informar las modificaciones a través de la plataforma virtual para evitar interrupciones en los depósitos mensuales.

¿Cómo verificar la liquidación del SUAF en mayo?

Se informa que los trabajadores pueden descargar el desglose de su cobro desde la sección "Mis Asignaciones" en la web oficial del organismo previsional.