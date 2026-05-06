Jubilados de ANSES en mayo: confirman cambios en las fechas de cobro tras los feriados

DNI terminados en 0: lunes 11 de mayo

DNI terminados en 1: martes 12 de mayo

DNI terminados en 2: miércoles 13 de mayo

DNI terminados en 3: jueves 14 de mayo

DNI terminados en 4: viernes 15 de mayo

DNI terminados en 5: lunes 18 de mayo

DNI terminados en 6: martes 19 de mayo

DNI terminados en 7: miércoles 20 de mayo

DNI terminados en 8: jueves 21 de mayo

DNI terminados en 9: viernes 22 de mayo

¿Qué cambios hay para quienes superan la jubilación mínima?

Se confirma que los jubilados de ANSES en mayo que perciben haberes superiores accederán a sus fondos durante la semana final del mes. La Administración Nacional de la Seguridad Social debió desplazar estas fechas debido al feriado del 25 de mayo, reactivando los depósitos a partir del martes 26 para completar el ciclo de pagos del sistema previsional.

El cronograma establecido por la Administración Nacional de la Seguridad Social es:

DNI terminados en 0 y 1: martes 26 de mayo

DNI terminados en 2 y 3: miércoles 27 de mayo

DNI terminados en 4 y 5: jueves 28 de mayo

DNI terminados en 6 y 7: viernes 29 de mayo

DNI terminados en 8 y 9: lunes 1 de junio

¿Cómo afecta el feriado del 25 de mayo al cronograma?

Se establece que la Administración Nacional de la Seguridad Social no realizará transferencias durante el Día de la Revolución de Mayo por el cierre del clearing bancario. Se informa que los jubilados de ANSES en mayo deben considerar este bache operativo al planificar sus gastos, ya que los pagos se retomarán con normalidad el día posterior al feriado nacional, respetando las duplas de DNI asignadas.

Se confirma que, a pesar de los ajustes, la Administración Nacional de la Seguridad Social garantiza que la totalidad del aumento del 3,4% y el bono de $70.000 estarán acreditados en los plazos informados. Los jubilados de ANSES en mayo pueden utilizar sus tarjetas de débito para compras directas durante los feriados, ya que el saldo se encuentra disponible desde las 00:00 del día de cobro asignado en el calendario.

¿Dónde verificar el lugar y la fecha exacta de cobro?

Se informa que los titulares pueden consultar su boca de pago y el día de acreditación ingresando al apartado "Cuándo y dónde cobro" en el portal oficial de la entidad.