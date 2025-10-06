En vivo Radio La Red
Cómo acceder al Programa Primer Paso, el plan laboral que ofrece $322.000 mensuales

La inscripción ya está abierta y apunta a reducir el desempleo, además de generar 15 mil nuevos puestos de empleo. Cuáles son los requisitos.

Cómo es el plan laboral que ofrece $322.000 mensuales (Foto: archivo).

El gobierno de Córdoba abrió la inscripción para una nueva edición del Programa Primer Paso (PPP), una iniciativa provincial que apunta a reducir el desempleo juvenil y generar 15.000 nuevas oportunidades laborales.

El plan contempla una asignación estímulo de $322.000 mensuales para los beneficiarios que cumplan con los requisitos, además de capacitaciones y beneficios adicionales.

Quiénes pueden acceder al Programa Primer Paso

La convocatoria está dirigida a jóvenes cordobeses de entre 16 y 25 años que actualmente se encuentren desocupados y sin experiencia laboral significativa.

Además, el Gobierno provincial priorizará a quienes residan en los 12 departamentos incluidos dentro del Plan de Igualdad Territorial (PIT), ubicados en el noroeste y sur-sur de la provincia, donde se busca reforzar la generación de empleo formal.

Programa_primer_paso

Programa Primer Paso: cómo funciona el nuevo plan laboral

El Programa Primer Paso combina formación profesional y práctica laboral en empresas privadas, con el objetivo de facilitar el ingreso de jóvenes al mercado de trabajo formal.

Para esta edición, se implementarán dos modalidades principales:

1. Práctica profesional

  • 7.500 beneficiarios realizarán prácticas en empresas por seis meses.

  • Cumplirán una jornada de 20 horas semanales.

  • Recibirán una asignación estímulo equivalente al Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM), actualmente fijado en $322.000.

  • La participación incluye capacitaciones obligatorias.

2. Relación de dependencia

  • Otros 7.500 jóvenes serán incorporados como empleados formales bajo convenio.

  • El Estado provincial aportará un subsidio equivalente a un SMVM durante un año para promover la contratación.

Además, todos los participantes podrán acceder al Boleto Obrero Social, que ofrece un 50% de descuento en el transporte público provincial, siempre que cumplan con los requisitos del beneficio.

Cómo inscribirse al Programa Primer Paso

Los interesados pueden anotarse en línea a través del sitio web oficial del Programa Primer Paso, donde deberán completar los formularios disponibles y seguir las instrucciones del sistema.

Quienes necesiten más información o asistencia con el trámite pueden comunicarse por WhatsApp al (351) 574-9267 o escribir un correo a [email protected].

