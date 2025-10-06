Cómo acceder al Programa Primer Paso, el plan laboral que ofrece $322.000 mensuales

Programa_primer_paso

Programa Primer Paso: cómo funciona el nuevo plan laboral

El Programa Primer Paso combina formación profesional y práctica laboral en empresas privadas, con el objetivo de facilitar el ingreso de jóvenes al mercado de trabajo formal.

Para esta edición, se implementarán dos modalidades principales:

1. Práctica profesional

7.500 beneficiarios realizarán prácticas en empresas por seis meses.

Cumplirán una jornada de 20 horas semanales .

Recibirán una asignación estímulo equivalente al Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM) , actualmente fijado en $322.000 .

La participación incluye capacitaciones obligatorias.

2. Relación de dependencia

Otros 7.500 jóvenes serán incorporados como empleados formales bajo convenio.

El Estado provincial aportará un subsidio equivalente a un SMVM durante un año para promover la contratación.

Además, todos los participantes podrán acceder al Boleto Obrero Social, que ofrece un 50% de descuento en el transporte público provincial, siempre que cumplan con los requisitos del beneficio.

Cómo inscribirse al Programa Primer Paso

Los interesados pueden anotarse en línea a través del sitio web oficial del Programa Primer Paso, donde deberán completar los formularios disponibles y seguir las instrucciones del sistema.

Quienes necesiten más información o asistencia con el trámite pueden comunicarse por WhatsApp al (351) 574-9267 o escribir un correo a [email protected].