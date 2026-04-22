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Jubilados: el refuerzo de $450.000 que paga ANSES en abril

Con el aumento confirmado y el refuerzo extraordinario, los jubilados que perciben la mínima reciben un ingreso superior a $450.000 en abril. El detalle del cronograma y los montos.

Jubilados de ANSES en abril cobran una mínima de $450.319: cuál es la fecha de cobro

Jubilados de ANSES en abril cobran una mínima de $450.319: cuál es la fecha de cobro

La Administración Nacional de la Seguridad Social avanza con la etapa final del calendario de pagos de abril de 2026 para jubilados y pensionados, en un contexto marcado por la actualización de haberes y el refuerzo económico dispuesto por el Gobierno nacional.

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Durante abril, los jubilados que perciben la mínima reciben un incremento del 2,9%, elevando el haber básico a $380.319,31. A este monto se suma el bono extraordinario de $70.000, alcanzando un total a cobrar de $450.319,31, acreditado según terminación del DNI.

Calendario de pagos ANSES abril 2026: tramo final

El cronograma de pagos entra en su tramo final con las últimas fechas correspondientes a quienes aún no percibieron sus haberes. Los jubilados con documentos terminados en 5 cobran el viernes 17 de abril, mientras que aquellos con DNI finalizados en 6 lo hacen el lunes 20. A continuación, los pagos continúan con los documentos terminados en 7 el martes 21, en 8 el miércoles 22 y en 9 el jueves 23 de abril. Este esquema escalonado busca garantizar un flujo ordenado en el sistema bancario y evitar aglomeraciones en sucursales y cajeros automáticos.

Cuánto cobran los jubilados de ANSES en abril con aumento y bono

En cuanto a los montos, el ingreso total para quienes perciben la mínima se compone del haber actualizado por movilidad y el bono de refuerzo, ambos depositados en la misma jornada. Esta modalidad permite que los beneficiarios dispongan del total sin necesidad de esperar acreditaciones adicionales. Además, en el recibo de haberes digital disponible en Mi ANSES se puede consultar el detalle completo de la liquidación, incluyendo el impacto del índice de movilidad aplicado en este período.

El bono de $70.000 está destinado a jubilados que cobran la mínima, así como también a titulares de la PUAM y de Pensiones No Contributivas. En los casos en que los ingresos superan el haber mínimo pero no alcanzan el total de $450.319,31, el refuerzo se liquida de manera proporcional hasta completar ese tope, garantizando así un piso de ingresos para todos los beneficiarios alcanzados por la medida.

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Descuentos para jubilados: lo que hay que saber

En paralelo, ANSES continúa promoviendo el uso de la tarjeta de débito como parte de una política de inclusión financiera y alivio en el consumo. Durante abril, quienes utilicen este medio de pago en compras realizadas los días lunes en farmacias y supermercados pueden acceder a reintegros de hasta $25.000 mensuales. Este beneficio adicional se presenta como un complemento importante frente al aumento de precios en productos esenciales, especialmente en alimentos y medicamentos.

Para conocer la fecha exacta de cobro, el lugar de pago o acceder al recibo de haberes, los jubilados pueden ingresar a la plataforma Mi ANSES utilizando su CUIL y la Clave de la Seguridad Social. Desde allí también es posible verificar descuentos aplicados, que en todos los casos corresponden a créditos otorgados por entidades financieras externas, ya que actualmente el organismo no brinda préstamos directos.

Con el calendario de abril llegando a su fin, el sistema previsional se encamina hacia una nueva actualización en mayo, en línea con el esquema de movilidad mensual vigente. En este escenario, los aumentos periódicos y los bonos continúan siendo herramientas centrales para sostener el poder adquisitivo de los jubilados frente a una inflación que sigue marcando el ritmo de la economía.

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