Jubilados: el refuerzo de $450.000 que paga ANSES en abril

El bono de $70.000 está destinado a jubilados que cobran la mínima, así como también a titulares de la PUAM y de Pensiones No Contributivas. En los casos en que los ingresos superan el haber mínimo pero no alcanzan el total de $450.319,31, el refuerzo se liquida de manera proporcional hasta completar ese tope, garantizando así un piso de ingresos para todos los beneficiarios alcanzados por la medida.

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Descuentos para jubilados: lo que hay que saber

En paralelo, ANSES continúa promoviendo el uso de la tarjeta de débito como parte de una política de inclusión financiera y alivio en el consumo. Durante abril, quienes utilicen este medio de pago en compras realizadas los días lunes en farmacias y supermercados pueden acceder a reintegros de hasta $25.000 mensuales. Este beneficio adicional se presenta como un complemento importante frente al aumento de precios en productos esenciales, especialmente en alimentos y medicamentos.

Para conocer la fecha exacta de cobro, el lugar de pago o acceder al recibo de haberes, los jubilados pueden ingresar a la plataforma Mi ANSES utilizando su CUIL y la Clave de la Seguridad Social. Desde allí también es posible verificar descuentos aplicados, que en todos los casos corresponden a créditos otorgados por entidades financieras externas, ya que actualmente el organismo no brinda préstamos directos.

Con el calendario de abril llegando a su fin, el sistema previsional se encamina hacia una nueva actualización en mayo, en línea con el esquema de movilidad mensual vigente. En este escenario, los aumentos periódicos y los bonos continúan siendo herramientas centrales para sostener el poder adquisitivo de los jubilados frente a una inflación que sigue marcando el ritmo de la economía.