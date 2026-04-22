Garrafas más baratas: cómo es el reintegro que permite recuperar parte del dinero

Una de las principales novedades es la modalidad de cobro. El dinero podrá acreditarse tanto en una cuenta bancaria como en billeteras digitales, ampliando el acceso al beneficio para personas que no están bancarizadas. Esta decisión apunta a incluir a sectores que trabajan en la informalidad y que, hasta ahora, tenían dificultades para acceder a este tipo de ayudas.

Además, las devoluciones se realizarán pocos días después de efectuada la compra, siempre y cuando el beneficiario esté correctamente registrado en el sistema.

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Requisitos e inscripción: paso clave para cobrar el reintegro

Para acceder al subsidio, los interesados deberán inscribirse en el sitio oficial del Gobierno, dentro de la sección correspondiente al programa de garrafas. Una vez completado el registro, quedarán habilitados para recibir el reintegro en la modalidad elegida.

El trámite será 100% online y se realizará a través de la plataforma oficial del Estado. Allí, los usuarios deberán cargar sus datos personales y declarar que no cuentan con acceso a la red de gas, condición indispensable para ser incluidos en el beneficio.

Otro punto importante es que el reintegro no se pagará en efectivo, sino exclusivamente mediante transferencias a cuentas o billeteras digitales. Entre las opciones disponibles, se destaca la posibilidad de utilizar aplicaciones vinculadas a bancos, lo que facilita la acreditación del dinero sin necesidad de operar presencialmente.

El nuevo esquema busca modernizar el sistema de subsidios y hacerlo más inclusivo, aunque también implica un cambio clave: las familias deberán contar con el dinero completo para comprar la garrafa y luego esperar la devolución.