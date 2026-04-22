En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Previsional
Garrafa
Gobierno
Nuevo plan

Garrafas más baratas: cómo es el reintegro que permite recuperar parte del dinero

Con un nuevo sistema, el Gobierno redefine la ayuda para la compra de garrafas. El paso a paso para inscribirse y no perder el beneficio.

Garrafas más baratas: cómo recuperar parte del dinero con el nuevo plan

Garrafas más baratas: cómo recuperar parte del dinero con el nuevo plan

El Gobierno nacional confirmó un cambio en el sistema de subsidios para la compra de garrafas que impactará directamente en miles de hogares sin acceso a la red de gas. A partir de mayo, quienes cumplan con los requisitos podrán recibir un reintegro de hasta $9.593 por cada garrafa, en el marco de un nuevo esquema que reemplaza al tradicional Programa Hogar.

Leé también ANSES: el dato clave del cobro de mayo con bono para los jubilados
El dato clave del cobro de mayo con bono para los jubilados de ANSES (Foto: A24.com).

La medida, impulsada por la Secretaría de Energía de la Nación Argentina, tiene carácter retroactivo a abril, por lo que las compras realizadas durante este mes también quedarán alcanzadas. Sin embargo, para acceder al beneficio será obligatorio realizar una inscripción previa en el registro oficial.

Cómo funciona el nuevo subsidio para garrafas

El programa está dirigido a familias que no cuentan con conexión a la red de gas natural y que dependen de la compra de garrafas para cubrir sus necesidades básicas. A diferencia del esquema anterior, donde el subsidio se aplicaba directamente sobre el precio, ahora el sistema funciona mediante reintegro posterior a la compra.

Esto implica que el usuario deberá pagar el valor total de la garrafa, que actualmente ronda los $20.000, y luego recibirá la devolución parcial del dinero. El monto del reintegro cubre aproximadamente la mitad del costo, lo que representa un alivio significativo para los hogares alcanzados.

Una de las principales novedades es la modalidad de cobro. El dinero podrá acreditarse tanto en una cuenta bancaria como en billeteras digitales, ampliando el acceso al beneficio para personas que no están bancarizadas. Esta decisión apunta a incluir a sectores que trabajan en la informalidad y que, hasta ahora, tenían dificultades para acceder a este tipo de ayudas.

Además, las devoluciones se realizarán pocos días después de efectuada la compra, siempre y cuando el beneficiario esté correctamente registrado en el sistema.

plan hogar.jpg

Requisitos e inscripción: paso clave para cobrar el reintegro

Para acceder al subsidio, los interesados deberán inscribirse en el sitio oficial del Gobierno, dentro de la sección correspondiente al programa de garrafas. Una vez completado el registro, quedarán habilitados para recibir el reintegro en la modalidad elegida.

El trámite será 100% online y se realizará a través de la plataforma oficial del Estado. Allí, los usuarios deberán cargar sus datos personales y declarar que no cuentan con acceso a la red de gas, condición indispensable para ser incluidos en el beneficio.

Otro punto importante es que el reintegro no se pagará en efectivo, sino exclusivamente mediante transferencias a cuentas o billeteras digitales. Entre las opciones disponibles, se destaca la posibilidad de utilizar aplicaciones vinculadas a bancos, lo que facilita la acreditación del dinero sin necesidad de operar presencialmente.

El nuevo esquema busca modernizar el sistema de subsidios y hacerlo más inclusivo, aunque también implica un cambio clave: las familias deberán contar con el dinero completo para comprar la garrafa y luego esperar la devolución.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Garrafa Gobierno Programa Hogar
Notas relacionadas
El Gobierno confirmó la noticia más esperada para jubilados de cara a mayo
Jubilados: el refuerzo de $450.000 que paga ANSES en abril
Jubilados en abril: ANSES confirmó el sistema de reintegros de $25.000

Últimas Noticias

Más sobre Previsional

Más sobre Previsional

Te puede interesar