El Gobierno confirmó la noticia más esperada para jubilados de cara a mayo

Cuánto cobrarán los jubilados en mayo 2026

Con el nuevo incremento, la jubilación mínima experimentará una suba concreta. El haber pasará de $380.319,31 en abril a $393.174,10 en mayo, marcando un leve pero significativo ajuste.

A este monto se le suma un componente clave: el bono extraordinario de $70.000, una herramienta que el Gobierno viene utilizando para reforzar los ingresos más bajos. De mantenerse esta política, el ingreso total para quienes perciben la mínima alcanzará los $463.174,10.

Es importante remarcar que este bono no forma parte del haber jubilatorio permanente, sino que se trata de un refuerzo adicional que se liquida mes a mes. En los casos donde el ingreso supera la mínima pero no llega al tope fijado, el monto del bono se ajusta proporcionalmente para completar esa diferencia.

Por otro lado, quienes superan ese umbral quedan excluidos del refuerzo, lo que marca una clara segmentación dentro del sistema previsional actual.

En el extremo superior, la jubilación máxima también se actualiza. Con el incremento aplicado, el haber más alto del sistema se ubicará en torno a $2.646.201,22, consolidando la brecha entre los distintos niveles de ingresos.

Impacto en otras prestaciones: PUAM, PNC y AUH

El aumento no solo alcanza a las jubilaciones, sino que también repercute en otras prestaciones sociales que están atadas al haber mínimo.

En el caso de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), equivalente al 80% de la jubilación mínima, el monto ascenderá a $314.539,28. Con el agregado del bono, el total a cobrar se eleva a $384.539,28.

Por su parte, las Pensiones No Contributivas (PNC) por discapacidad o vejez, que representan el 70% del haber mínimo, pasarán a ubicarse en $275.221,87, alcanzando $345.221,87 con el refuerzo incluido.

Una situación particular se da con la pensión para madres de siete hijos, que mantiene equivalencia directa con la jubilación mínima, por lo que percibirá los mismos valores que ese haber, incluyendo el bono en caso de corresponder.

En cuanto a las asignaciones, la Asignación Universal por Hijo (AUH) también se ajusta bajo el mismo índice y llegará a $141.285,31 por cada menor, consolidándose como una de las herramientas clave de asistencia social.

Cambios en el calendario de pagos: fechas confirmadas de ANSES

Más allá de los montos, uno de los aspectos que genera mayor atención mes a mes es el cronograma de pagos. En mayo, la ANSES introducirá un leve corrimiento en las fechas de cobro, en comparación con abril.

Mientras que el mes anterior los pagos comenzaron el día 10, en esta oportunidad el calendario se iniciará el lunes 11 de mayo, extendiéndose a lo largo de varias semanas.

Además, habrá dos interrupciones importantes debido a feriados nacionales: el 1° de mayo, por el Día del Trabajador, y el 25 de mayo, en conmemoración de la Revolución de Mayo. Durante estas jornadas no habrá actividad bancaria ni atención en oficinas, lo que obliga a reorganizar el esquema de pagos.

Cuándo cobran los jubilados con haberes mínimos

El cronograma para quienes perciben la jubilación mínima queda establecido de la siguiente manera:

DNI terminado en 0: lunes 11 de mayo

lunes 11 de mayo DNI terminado en 1: martes 12 de mayo

martes 12 de mayo DNI terminado en 2: miércoles 13 de mayo

miércoles 13 de mayo DNI terminado en 3: jueves 14 de mayo

jueves 14 de mayo DNI terminado en 4: viernes 15 de mayo

viernes 15 de mayo DNI terminado en 5: lunes 18 de mayo

lunes 18 de mayo DNI terminado en 6: martes 19 de mayo

martes 19 de mayo DNI terminado en 7: miércoles 20 de mayo

miércoles 20 de mayo DNI terminados en 8 y 9: jueves 21 de mayo

Este primer bloque concentra a la mayoría de los beneficiarios, quienes dependen en gran medida del haber mínimo y del bono complementario.

Fechas de cobro para haberes superiores

Para aquellos jubilados y pensionados cuyos ingresos superan la mínima, el calendario se organiza de la siguiente manera:

DNI terminados en 0 y 1: viernes 22 de mayo

viernes 22 de mayo DNI terminados en 2 y 3: martes 26 de mayo

martes 26 de mayo DNI terminados en 4 y 5: miércoles 27 de mayo

miércoles 27 de mayo DNI terminados en 6 y 7: jueves 28 de mayo

jueves 28 de mayo DNI terminados en 8 y 9: viernes 29 de mayo

En este caso, el cronograma también se ve afectado por el feriado del 25 de mayo, lo que provoca que algunos pagos se desplacen al día siguiente hábil.

Cómo se acreditan los haberes

Desde el organismo previsional remarcan que los pagos se depositan de manera automática en las cuentas bancarias de cada beneficiario, sin necesidad de realizar trámites adicionales.

Esto permite que los jubilados puedan acceder a su dinero a través de cajeros automáticos, ventanillas bancarias o medios electrónicos, evitando desplazamientos innecesarios.

Un sistema en tensión: ingresos, inflación y expectativas

El nuevo aumento vuelve a poner en evidencia la tensión permanente entre la evolución de los haberes y el avance de la inflación. Si bien el esquema actual garantiza ajustes mensuales, el desfase en la aplicación de los índices genera que los incrementos lleguen con retraso respecto al aumento del costo de vida.

A esto se suma la dependencia de bonos extraordinarios, que si bien alivian el corto plazo, no forman parte estructural del haber, generando incertidumbre sobre su continuidad en el tiempo.

En este contexto, los jubilados continúan enfrentando el desafío de sostener su poder adquisitivo, mientras esperan definiciones sobre la política previsional a futuro.