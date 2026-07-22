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ANSES agosto 2026: así será el bono que cobrarán los jubilados junto con el aumento

Los jubilados y pensionados recibirán en agosto un nuevo aumento en sus haberes y quienes cumplan con los requisitos también cobrarán un bono extraordinario. Cuánto será el ingreso total para quienes perciben la jubilación mínima.

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ANSES agosto 2026: así será el bono que cobrarán los jubilados junto con el aumento

ANSES agosto 2026: así será el bono que cobrarán los jubilados junto con el aumento

Los jubilados y pensionados que cobran los haberes más bajos volverán a recibir en agosto un refuerzo extraordinario de hasta $70.000. El bono se sumará al aumento mensual por movilidad y se pagará junto con la prestación previsional.

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La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) aplicará en agosto una actualización del 1,9% en jubilaciones, pensiones y asignaciones, de acuerdo con la variación de la inflación registrada en junio y difundida por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).

De esta manera, los jubilados que perciben el haber mínimo tendrán un aumento en su prestación y, además, podrán acceder al bono extraordinario que el Gobierno mantiene para reforzar los ingresos de quienes cobran las jubilaciones y pensiones más bajas.

Quiénes cobrarán el bono de $70.000 en agosto

El refuerzo extraordinario está destinado a jubilados y pensionados que perciben los haberes previsionales más bajos y cumplen con las condiciones establecidas por ANSES.

El monto máximo del bono será de $70.000. Quienes cobran la jubilación mínima podrán acceder al refuerzo completo, mientras que los beneficiarios que tienen haberes superiores podrían recibir un bono menor, de acuerdo con el monto total de su prestación.

En algunos casos, quienes superen determinados niveles de ingresos previsionales no accederán al refuerzo.

El bono se depositará junto con la jubilación o pensión correspondiente. Sin embargo, es importante aclarar que se trata de un pago extraordinario y no forma parte del haber mensual ni se incorpora de manera permanente a la jubilación.

Aumento para jubilados y pensionados en agosto 2026

A partir de agosto, ANSES actualizará las jubilaciones y pensiones en un 1,9%.

El incremento surge de la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) correspondiente a junio y se aplica de acuerdo con el esquema de movilidad vigente, establecido por el Decreto 274/2024.

Con la actualización, la jubilación mínima pasará a ser de $419.734,71.

Para quienes accedan al bono extraordinario completo, el ingreso total de agosto llegará hasta $489.734,71.

Es decir:

  • Jubilación mínima: $419.734,71.
  • Bono extraordinario: hasta $70.000.
  • Total para quienes cobran la mínima y reciben el bono completo: $489.734,71.

El refuerzo se suma únicamente durante el período correspondiente y no modifica el haber previsional de manera permanente.

Cuánto cobrarán los principales beneficiarios de ANSES en agosto

Con el aumento del 1,9% previsto para agosto, los principales valores informados para las prestaciones de ANSES son:

  • Jubilación mínima: $419.734,71.
  • Jubilación mínima con bono de $70.000: hasta $489.734,71.
  • AUH por hijo: $150.828,63.
  • AUH por hijo con discapacidad: $491.111,51.

En el caso de las jubilaciones y pensiones, el bono extraordinario se paga por separado y se suma al haber correspondiente del mes.

Cuándo se cobra el bono de $70.000 de ANSES

El bono extraordinario se acreditará junto con la jubilación o pensión de agosto. La fecha exacta de cobro dependerá de la terminación del DNI del titular y del tipo de prestación.

ANSES establecerá el calendario de pagos correspondiente al mes de agosto, en el que se detallarán las fechas en las que cada beneficiario tendrá disponible su haber.

Los jubilados y pensionados podrán consultar el día de cobro a través de los canales oficiales del organismo previsional.

El bono no aumenta la jubilación de forma permanente

El refuerzo de $70.000 representa un ingreso adicional para los jubilados y pensionados que cumplen con los requisitos, pero no se incorpora al haber previsional.

Por eso, el aumento permanente de la jubilación estará determinado por la actualización del 1,9% aplicada en agosto, mientras que el bono funcionará como un refuerzo extraordinario para los beneficiarios que cobran las prestaciones más bajas.

Así, un jubilado que perciba la jubilación mínima y acceda al bono completo podrá contar en agosto con un ingreso de hasta $489.734,71, entre el haber actualizado y el refuerzo extraordinario.

En pocas palabras

  • Aumento y bono: Jubilados y pensionados recibirán en agosto un aumento del 1,9% y un refuerzo extraordinario de hasta $70.000.
  • Haber mínimo: La jubilación mínima ascenderá a $419.734,71, alcanzando hasta $489.734,71 con el bono completo.
  • Causas del incremento: La actualización se basa en la inflación de junio (IPC) y el pago del bono busca reforzar los haberes más bajos.
Resumen generado por Thinkindot AI
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