ANSES agosto 2026: así será el bono que cobrarán los jubilados junto con el aumento

El monto máximo del bono será de $70.000. Quienes cobran la jubilación mínima podrán acceder al refuerzo completo, mientras que los beneficiarios que tienen haberes superiores podrían recibir un bono menor, de acuerdo con el monto total de su prestación.

En algunos casos, quienes superen determinados niveles de ingresos previsionales no accederán al refuerzo.

El bono se depositará junto con la jubilación o pensión correspondiente. Sin embargo, es importante aclarar que se trata de un pago extraordinario y no forma parte del haber mensual ni se incorpora de manera permanente a la jubilación.

Aumento para jubilados y pensionados en agosto 2026

A partir de agosto, ANSES actualizará las jubilaciones y pensiones en un 1,9%.

El incremento surge de la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) correspondiente a junio y se aplica de acuerdo con el esquema de movilidad vigente, establecido por el Decreto 274/2024.

Con la actualización, la jubilación mínima pasará a ser de $419.734,71.

Para quienes accedan al bono extraordinario completo, el ingreso total de agosto llegará hasta $489.734,71.

Es decir:

Jubilación mínima: $419.734,71.

$419.734,71. Bono extraordinario: hasta $70.000.

hasta $70.000. Total para quienes cobran la mínima y reciben el bono completo: $489.734,71.

El refuerzo se suma únicamente durante el período correspondiente y no modifica el haber previsional de manera permanente.

Cuánto cobrarán los principales beneficiarios de ANSES en agosto

Con el aumento del 1,9% previsto para agosto, los principales valores informados para las prestaciones de ANSES son:

Jubilación mínima: $419.734,71.

$419.734,71. Jubilación mínima con bono de $70.000: hasta $489.734,71.

hasta $489.734,71. AUH por hijo: $150.828,63.

$150.828,63. AUH por hijo con discapacidad: $491.111,51.

En el caso de las jubilaciones y pensiones, el bono extraordinario se paga por separado y se suma al haber correspondiente del mes.

Cuándo se cobra el bono de $70.000 de ANSES

El bono extraordinario se acreditará junto con la jubilación o pensión de agosto. La fecha exacta de cobro dependerá de la terminación del DNI del titular y del tipo de prestación.

ANSES establecerá el calendario de pagos correspondiente al mes de agosto, en el que se detallarán las fechas en las que cada beneficiario tendrá disponible su haber.

Los jubilados y pensionados podrán consultar el día de cobro a través de los canales oficiales del organismo previsional.

El bono no aumenta la jubilación de forma permanente

El refuerzo de $70.000 representa un ingreso adicional para los jubilados y pensionados que cumplen con los requisitos, pero no se incorpora al haber previsional.

Por eso, el aumento permanente de la jubilación estará determinado por la actualización del 1,9% aplicada en agosto, mientras que el bono funcionará como un refuerzo extraordinario para los beneficiarios que cobran las prestaciones más bajas.

Así, un jubilado que perciba la jubilación mínima y acceda al bono completo podrá contar en agosto con un ingreso de hasta $489.734,71, entre el haber actualizado y el refuerzo extraordinario.