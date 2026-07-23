¿Rebelión?: las máquinas con Inteligencia Artificial ya toman sus propias decisiones y generan temor

OpenAI sostuvo que los modelos no fueron programados para atacar a otra empresa ni existió una intención maliciosa, sino que actuaron de manera autónoma buscando cumplir el objetivo de la evaluación. Esto podría convertirse en un punto de inflexión para el futuro de la seguridad en la inteligencia artificial.

En el caso del modelo de Open AI, no creó un entorno aislado lo suficientemente seguro y creó su propio ciberataque contra el entorno aislado, encontrando una vulnerabilidad que les permitió "escapar".

China tampoco se queda atrás. Lanzó dos modelos de Inteligencia artificial que compiten con las norteamericanas. Justo cuando los creadores de Claude y ChatGPT salen al mercado en Wall Street este año. Pero hacen lo mismo y son mucho más baratas. Claro desafío para el futuro financiero. Pero lo más grave es lo primero: que la inteligencia artificial haga, literalmente lo que quiera. Tome sus decisiones y comience a ver al hombre como una "molestia".

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