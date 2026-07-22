ANSES agosto 2026: todos los extras que pueden cobrar los beneficiarios de AUH

Pero, además de la asignación mensual, algunas familias pueden recibir otros beneficios que incrementan el dinero que reciben durante el mes.

Tarjeta Alimentar: cuánto reciben las familias en agosto

Los titulares de la AUH que cumplen con los requisitos de la Tarjeta Alimentar reciben este beneficio de manera automática, sin necesidad de realizar un trámite adicional.

En agosto de 2026, los montos establecidos según la cantidad de hijos son:

Un hijo: $72.250.

$72.250. Dos hijos: $113.299.

$113.299. Tres o más hijos: $149.425.

El beneficio se acredita junto con las prestaciones de ANSES y está destinado a garantizar el acceso a alimentos para las familias que cumplen con las condiciones establecidas.

Complemento Leche: quiénes reciben $56.897

Las familias también pueden acceder al Complemento Leche del Plan 1000 Días.

En agosto de 2026, el monto será de $56.897 por hijo y se acreditará automáticamente junto con los haberes mensuales.

Este beneficio corresponde a titulares de la AUH que tienen hijos de hasta 3 años y también a quienes reciben la Asignación por Embarazo (AUE), siempre que cumplan con los requisitos establecidos.

Cuánto puede cobrar una familia con un hijo en agosto

Una familia con un hijo puede recibir, en agosto, distintos beneficios de ANSES según la edad del menor y las condiciones que cumpla.

Por ejemplo, una familia con un hijo menor de 18 años que recibe AUH y también accede a la Tarjeta Alimentar puede cobrar:

AUH: $120.689,52

Tarjeta Alimentar: $72.250

Total mensual: $192.939,52

En el caso de que ese hijo tenga hasta 3 años y la familia también cumpla con los requisitos para recibir el Complemento Leche, se suman otros $56.897.

De esta manera, el total de los beneficios acreditados durante agosto podría alcanzar los $249.836,52.

El cálculo corresponde a una familia que reúne las condiciones para cobrar los tres beneficios. No todos los titulares de AUH acceden automáticamente a la totalidad de estos programas, ya que cada prestación cuenta con requisitos específicos.

Qué extras pueden cobrar los beneficiarios de AUH

De esta manera, en agosto de 2026, una familia que recibe la AUH puede sumar diferentes beneficios a la asignación mensual:

AUH: $120.689,52 de pago mensual por hijo, con un 20% retenido.

$120.689,52 de pago mensual por hijo, con un 20% retenido. Tarjeta Alimentar: desde $72.250 para familias con un hijo.

desde $72.250 para familias con un hijo. Complemento Leche: $56.897 por hijo de hasta 3 años que cumpla con los requisitos.

$56.897 por hijo de hasta 3 años que cumpla con los requisitos. 20% retenido de la AUH: se acumula y puede cobrarse posteriormente al presentar la Libreta AUH.

Por eso, para conocer cuánto dinero recibirá cada familia en agosto, es necesario tener en cuenta no solo la cantidad de hijos, sino también sus edades y los beneficios adicionales que correspondan en cada caso.