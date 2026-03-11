Cuándo cobro la pensión de ANSES en marzo 2026

A partir de esta normativa, las jubilaciones, pensiones y asignaciones sociales se actualizan todos los meses, tomando como referencia el Índice de Precios al Consumidor (IPC) publicado por el INDEC correspondiente a dos meses previos. En este caso, el incremento aplicado se basa en la inflación registrada en enero de 2026.

El resultado de ese cálculo fue un aumento del 2,88%, porcentaje que impacta en todas las prestaciones que paga ANSES, desde jubilaciones hasta pensiones no contributivas.

Según explicaron desde el organismo previsional, el objetivo del nuevo esquema es ajustar los ingresos de los beneficiarios con mayor frecuencia, para evitar que queden retrasados frente a la inflación.

Cuánto cobran los jubilados y pensionados en marzo

Con el incremento aplicado en marzo, el haber mínimo para jubilados y pensionados quedó establecido en $369.600,88. Sin embargo, ese no es el monto final que perciben los beneficiarios que cobran la mínima.

Esto se debe a que el Gobierno nacional decidió mantener el bono extraordinario de $70.000, destinado a reforzar los ingresos de quienes perciben los haberes más bajos.

De esta forma, quienes cobran la jubilación mínima recibirán un total de $439.600,88 durante marzo, sumando el haber actualizado y el refuerzo adicional.

El bono también se aplica de manera proporcional para quienes cobran un poco más que la mínima, de modo que ningún beneficiario de este grupo perciba menos de ese monto final.

Cómo quedan las pensiones con el bono incluido

Las distintas prestaciones previsionales administradas por ANSES también fueron actualizadas con el incremento del 2,88%. Sumando el refuerzo extraordinario en los casos correspondientes, los valores aproximados para marzo quedaron de la siguiente manera:

Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $365.680,70 .

Pensión No Contributiva por Invalidez o por Vejez: $328.720,62 .

Pensión para madres de siete hijos: $439.600,88.

En el caso de las madres de siete hijos, el monto total se equipara con el valor de la jubilación mínima con bono incluido, lo que permite igualar el ingreso final con el de los jubilados que reciben el haber mínimo.

Por otra parte, el organismo previsional también informó cuál es el tope máximo para las jubilaciones y pensiones del sistema, que en marzo quedó fijado en $2.487.063,95.

El calendario de pagos ya está en marcha

ANSES organiza todos los meses el pago de jubilaciones y pensiones en base a la terminación del DNI de cada beneficiario. Este sistema permite distribuir los cobros a lo largo de varios días para evitar saturaciones en los bancos y cajeros automáticos.

Durante la segunda semana de marzo comenzaron a cobrar los jubilados y pensionados que perciben haberes iguales o inferiores al mínimo, mientras que los beneficiarios con ingresos superiores recibirán sus pagos en la última parte del mes.

Fechas de cobro para jubilaciones y pensiones mínimas

El cronograma oficial establece que los jubilados y pensionados que no superan el haber mínimo cobrarán según el siguiente calendario:

DNI terminado en 0: desde el 9 de marzo de 2026.

DNI terminado en 1: desde el 10 de marzo de 2026.

DNI terminado en 2: desde el 11 de marzo de 2026.

DNI terminado en 3: desde el 12 de marzo de 2026.

DNI terminado en 4: desde el 13 de marzo de 2026.

DNI terminado en 5: desde el 16 de marzo de 2026.

DNI terminado en 6: desde el 17 de marzo de 2026.

DNI terminado en 7: desde el 18 de marzo de 2026.

DNI terminado en 8: desde el 19 de marzo de 2026.

DNI terminado en 9: desde el 20 de marzo de 2026.

Este grupo concentra la mayor cantidad de beneficiarios del sistema previsional, por lo que el cronograma se extiende durante casi dos semanas.

Cuándo cobran los jubilados que superan la mínima

Para los jubilados y pensionados que perciben haberes superiores al mínimo, el calendario de pagos se inicia unos días después.

Las fechas previstas para este grupo son las siguientes:

DNI terminados en 0 y 1: a partir del 20 de marzo de 2026.

DNI terminados en 2 y 3: a partir del 25 de marzo de 2026.

DNI terminados en 4 y 5: a partir del 26 de marzo de 2026.

DNI terminados en 6 y 7: a partir del 27 de marzo de 2026.

DNI terminados en 8 y 9: a partir del 30 de marzo de 2026.

Este esquema busca ordenar los pagos hacia el cierre del mes y evitar demoras en las acreditaciones bancarias.

Cuándo se pagan las Pensiones No Contributivas

Las Pensiones No Contributivas (PNC) también cuentan con su propio cronograma de pagos, que comienza al inicio del calendario mensual.

Las fechas establecidas por ANSES para marzo de 2026 son las siguientes:

DNI terminados en 0 y 1: desde el 9 de marzo.

DNI terminados en 2 y 3: desde el 10 de marzo.

DNI terminados en 4 y 5: desde el 11 de marzo.

DNI terminados en 6 y 7: desde el 12 de marzo.

DNI terminados en 8 y 9: desde el 13 de marzo.

Estas pensiones incluyen las prestaciones por invalidez, vejez y las destinadas a madres de siete hijos, entre otras.

Cómo consultar la fecha exacta de cobro

Aunque el calendario oficial marca los días de pago según el DNI, cada beneficiario puede verificar su fecha exacta de acreditación a través de los canales digitales del organismo.

Las opciones más utilizadas son:

La plataforma Mi ANSES , ingresando con CUIL y clave de seguridad social.

La aplicación oficial de ANSES para teléfonos celulares .

Los cajeros automáticos o sucursales bancarias habilitadas para el cobro.

También es posible consultar el cronograma completo en el sitio web oficial del organismo previsional.

Un sistema previsional que se ajusta mes a mes

El esquema de movilidad mensual implementado en 2024 introdujo un cambio significativo en el sistema previsional argentino. A diferencia del modelo anterior, que aplicaba actualizaciones trimestrales, el mecanismo actual busca acompañar con mayor rapidez la evolución de los precios.

Sin embargo, el debate sobre el poder adquisitivo de jubilaciones y pensiones continúa siendo uno de los temas centrales en la agenda económica y social del país.

Mientras tanto, millones de jubilados y pensionados esperan cada mes la confirmación de los aumentos y del refuerzo extraordinario, medidas que inciden directamente en el ingreso de uno de los sectores más sensibles de la población.

En marzo, con el aumento del 2,88% y la continuidad del bono, los haberes volvieron a actualizarse en un contexto marcado por la inflación y el ajuste de las cuentas públicas.