Andrea del Boca tiene luz verde para ingresar a Gran Hermano: los explosivos detalles

"Dicen que Andrea habría pedido que se vayan Brian y Sol para tener la casa libre", aseguró sobre una de las supuestas condiciones que habría puesto antes de ingresar, si es que lo hace.

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Qué dijo Andrea del Boca sobre su vuelta a Gran Hermano

La posibilidad de que Andrea del Boca vuelva a ingresar a la casa de Gran Hermano Generación Dorada (Telefe) volvió a tomar fuerza en las últimas horas y reavivó el interés del público. Más allá de lo que implica su figura dentro del reality, el foco también está puesto en el costado más personal: el eventual reencuentro con su hija, Anna del Boca, dentro del juego.

En ese marco, la actriz fue contactada telefónicamente por el ciclo de streaming La Jugada (Streams Telefe), donde prefirió no dar definiciones tajantes sobre su futuro en el programa. Con un tono medido, esquivó las respuestas categóricas y dejó flotando la incógnita sobre si efectivamente existe una propuesta concreta para regresar, luego de su salida a comienzos de abril tras el accidente que sufrió dentro de la casa.

“¿Te gustaría y contemplás la posibilidad de participar de un repechaje y volver a la casa?”, le preguntó Fede Popgold, directo y al hueso.

Pero Andrea no quiso dejar librado nada al azar y respondió de manera astuta: “Soy fan del programa y de cómo lo lleva Santiago del Moro. Es distinto cuando uno lo ve desde su casa y tiene información del afuera; cuando estás adentro, cada palabra es un cimbronazo. Te quedás recalculando qué quiso decir ”.

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Con el posible repechaje deñ certamen cada vez más cerca, la actriz aparece como una de las principales candidatas a volver, pero su ingreso dependerá de que se terminen de alinear varios factores clave. ¿Qué pasará?