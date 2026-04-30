Andrea del Boca tiene luz verde para ingresar a Gran Hermano: los explosivos detalles

Está todo dado para que Andrea del Boca pueda volver a la casa de Gran Hermano Generación Dorada (Telefe), esta vez con el aval médico que en su momento le faltó.
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Anunciaron que Andrea del Boca tiene todo listo para reingresar a la casa de Gran Hermano, pero todavía hay algunos pasos clave antes de que ese regreso se concrete.
Está todo dado para que Andrea del Boca pueda volver a la casa de Gran Hermano Generación Dorada (Telefe), esta vez con el aval médico que en su momento le faltó.
En DDM (América TV), Guido Zaffora sorprendió al revelar que Andrea del Boca ya cuenta con el alta médica por parte de los profesionales que la atendieron tras su accidente. La información abre un escenario concreto para su posible regreso al reality cuando la producción decida habilitar el repechaje.
“Me acaban de confirmar que está el ok para que Andrea del Boca ingrese a la casa. Tiene que hacerse en los próximos días estudios para ingresar de manera fabulosa, segura. Sigue con sus temas cardiológicos y de presión. Apenas estén los resultados, ingresa a la casa", anunció el periodista la noticia.
De igual manera, habló sobre el contrato, que tanta controversia generó: “Tema guita: está resuelto. Fioribello arregló buena guita, no sé el monto exacto. Calculo que va a ser el sueldo más alto de Gran Hermano”.
"Dicen que Andrea habría pedido que se vayan Brian y Sol para tener la casa libre", aseguró sobre una de las supuestas condiciones que habría puesto antes de ingresar, si es que lo hace.
La posibilidad de que Andrea del Boca vuelva a ingresar a la casa de Gran Hermano Generación Dorada (Telefe) volvió a tomar fuerza en las últimas horas y reavivó el interés del público. Más allá de lo que implica su figura dentro del reality, el foco también está puesto en el costado más personal: el eventual reencuentro con su hija, Anna del Boca, dentro del juego.
En ese marco, la actriz fue contactada telefónicamente por el ciclo de streaming La Jugada (Streams Telefe), donde prefirió no dar definiciones tajantes sobre su futuro en el programa. Con un tono medido, esquivó las respuestas categóricas y dejó flotando la incógnita sobre si efectivamente existe una propuesta concreta para regresar, luego de su salida a comienzos de abril tras el accidente que sufrió dentro de la casa.
“¿Te gustaría y contemplás la posibilidad de participar de un repechaje y volver a la casa?”, le preguntó Fede Popgold, directo y al hueso.
Pero Andrea no quiso dejar librado nada al azar y respondió de manera astuta: “Soy fan del programa y de cómo lo lleva Santiago del Moro. Es distinto cuando uno lo ve desde su casa y tiene información del afuera; cuando estás adentro, cada palabra es un cimbronazo. Te quedás recalculando qué quiso decir ”.
Con el posible repechaje deñ certamen cada vez más cerca, la actriz aparece como una de las principales candidatas a volver, pero su ingreso dependerá de que se terminen de alinear varios factores clave. ¿Qué pasará?