El Gobierno confirmó el pago del bono extraordinario para jubilados

Desde el Ejecutivo señalaron que el objetivo es acompañar la actualización mensual de haberes previsionales con medidas complementarias, permitiendo que los jubilados con menores recursos puedan enfrentar con mayor respaldo el aumento de precios en servicios, alimentos y medicamentos.
Con esta decisión:
- Los jubilados que perciban el haber mínimo recibirán el bono completo de $70.000
- Quienes superen el haber mínimo recibirán un bono proporcional hasta alcanzar el tope establecido por ANSES
- La medida también incluye a pensionados y beneficiarios de programas previsionales específicos
En la práctica, esto implica que el refuerzo continuará funcionando como una herramienta de contención social en uno de los sectores más golpeados por la inflación.
Quiénes accederán al bono de ANSES en mayo 2026
El universo de beneficiarios alcanza a una amplia franja de titulares de prestaciones previsionales administradas por ANSES.
Están incluidos:
- Jubilados del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA)
- Beneficiarios comprendidos por la Ley 24.241
- Personas alcanzadas por regímenes nacionales generales anteriores
- Titulares de regímenes especiales derogados
- Beneficiarios de cajas provinciales y municipales transferidas a la Nación
- Personas que perciben prestaciones bajo el Decreto 160/2005
- Titulares de la PUAM
- Pensiones no contributivas por invalidez
- Pensiones por vejez
- Madres de siete hijos o más
- Pensiones graciables a cargo del Estado nacional
Cómo se calcula el bono para quienes superan la mínima
El esquema mantiene el mismo criterio aplicado en meses anteriores.
De esta manera:
- Si el beneficiario cobra la jubilación mínima, recibe los $70.000 completos
- Si percibe un haber superior, cobrará solo el monto necesario para alcanzar el límite fijado entre haber mínimo y bono máximo
- Quienes estén por encima del rango previsto recibirán una suma reducida o podrían quedar excluidos del refuerzo total
Esto busca focalizar la asistencia en quienes presentan una situación económica más vulnerable.
Aumento de jubilaciones en mayo: cuánto suben los haberes
Junto con el bono, ANSES aplicará un incremento del 3,4% sobre los haberes previsionales, tomando como referencia la inflación de marzo.
La actualización responde al nuevo sistema de movilidad mensual implementado por el Gobierno, que ajusta prestaciones en función del IPC informado por el INDEC.
Esto significa que:
- Jubilación mínima: aumento del 3,4%
- Jubilación máxima: incremento proporcional
- PUAM y pensiones: actualización según normativa vigente
- Bono extraordinario: se suma al haber actualizado
El objetivo formal es evitar que los ingresos previsionales pierdan valor frente al avance inflacionario, aunque especialistas advierten que los aumentos continúan corriendo detrás del costo real de vida.
Calendario de pagos ANSES para jubilados y pensionados en mayo 2026
ANSES difundió el cronograma oficial de pagos según terminación de DNI.
Jubilados y pensionados que cobran hasta un haber mínimo
- DNI terminados en 0: lunes 11 de mayo
- DNI terminados en 1: martes 12 de mayo
- DNI terminados en 2: miércoles 13 de mayo
- DNI terminados en 3: jueves 14 de mayo
- DNI terminados en 4: viernes 15 de mayo
- DNI terminados en 5: lunes 18 de mayo
- DNI terminados en 6: martes 19 de mayo
- DNI terminados en 7: miércoles 20 de mayo
- DNI terminados en 8 y 9: jueves 21 de mayo
Jubilados y pensionados que superan el haber mínimo
- DNI terminados en 0 y 1: viernes 22 de mayo
- DNI terminados en 2 y 3: martes 26 de mayo
- DNI terminados en 4 y 5: miércoles 27 de mayo
- DNI terminados en 6 y 7: jueves 28 de mayo
- DNI terminados en 8 y 9: viernes 29 de mayo
Qué deben hacer los beneficiarios para cobrar
No será necesario realizar ningún trámite adicional.
ANSES acreditará automáticamente:
- El haber mensual actualizado
- El bono extraordinario correspondiente
- Los adicionales según cada prestación
Los pagos se depositarán en las mismas cuentas bancarias y fechas habituales.