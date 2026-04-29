El Gobierno confirmó el pago del bono extraordinario para jubilados

Desde el Ejecutivo señalaron que el objetivo es acompañar la actualización mensual de haberes previsionales con medidas complementarias, permitiendo que los jubilados con menores recursos puedan enfrentar con mayor respaldo el aumento de precios en servicios, alimentos y medicamentos.

Con esta decisión:

Los jubilados que perciban el haber mínimo recibirán el bono completo de $70.000

Quienes superen el haber mínimo recibirán un bono proporcional hasta alcanzar el tope establecido por ANSES

La medida también incluye a pensionados y beneficiarios de programas previsionales específicos

En la práctica, esto implica que el refuerzo continuará funcionando como una herramienta de contención social en uno de los sectores más golpeados por la inflación.

Quiénes accederán al bono de ANSES en mayo 2026

El universo de beneficiarios alcanza a una amplia franja de titulares de prestaciones previsionales administradas por ANSES.

Están incluidos:

Jubilados del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA)

Beneficiarios comprendidos por la Ley 24.241

Personas alcanzadas por regímenes nacionales generales anteriores

Titulares de regímenes especiales derogados

Beneficiarios de cajas provinciales y municipales transferidas a la Nación

Personas que perciben prestaciones bajo el Decreto 160/2005

Titulares de la PUAM

Pensiones no contributivas por invalidez

Pensiones por vejez

Madres de siete hijos o más

Pensiones graciables a cargo del Estado nacional

Cómo se calcula el bono para quienes superan la mínima

El esquema mantiene el mismo criterio aplicado en meses anteriores.

De esta manera:

Si el beneficiario cobra la jubilación mínima, recibe los $70.000 completos

Si percibe un haber superior, cobrará solo el monto necesario para alcanzar el límite fijado entre haber mínimo y bono máximo

Quienes estén por encima del rango previsto recibirán una suma reducida o podrían quedar excluidos del refuerzo total

Esto busca focalizar la asistencia en quienes presentan una situación económica más vulnerable.

Aumento de jubilaciones en mayo: cuánto suben los haberes

Junto con el bono, ANSES aplicará un incremento del 3,4% sobre los haberes previsionales, tomando como referencia la inflación de marzo.

La actualización responde al nuevo sistema de movilidad mensual implementado por el Gobierno, que ajusta prestaciones en función del IPC informado por el INDEC.

Esto significa que:

Jubilación mínima: aumento del 3,4%

Jubilación máxima: incremento proporcional

PUAM y pensiones: actualización según normativa vigente

Bono extraordinario: se suma al haber actualizado

El objetivo formal es evitar que los ingresos previsionales pierdan valor frente al avance inflacionario, aunque especialistas advierten que los aumentos continúan corriendo detrás del costo real de vida.

Calendario de pagos ANSES para jubilados y pensionados en mayo 2026

ANSES difundió el cronograma oficial de pagos según terminación de DNI.

Jubilados y pensionados que cobran hasta un haber mínimo

DNI terminados en 0: lunes 11 de mayo

lunes 11 de mayo DNI terminados en 1: martes 12 de mayo

martes 12 de mayo DNI terminados en 2: miércoles 13 de mayo

miércoles 13 de mayo DNI terminados en 3: jueves 14 de mayo

jueves 14 de mayo DNI terminados en 4: viernes 15 de mayo

viernes 15 de mayo DNI terminados en 5: lunes 18 de mayo

lunes 18 de mayo DNI terminados en 6: martes 19 de mayo

martes 19 de mayo DNI terminados en 7: miércoles 20 de mayo

miércoles 20 de mayo DNI terminados en 8 y 9: jueves 21 de mayo

Jubilados y pensionados que superan el haber mínimo

DNI terminados en 0 y 1: viernes 22 de mayo

viernes 22 de mayo DNI terminados en 2 y 3: martes 26 de mayo

martes 26 de mayo DNI terminados en 4 y 5: miércoles 27 de mayo

miércoles 27 de mayo DNI terminados en 6 y 7: jueves 28 de mayo

jueves 28 de mayo DNI terminados en 8 y 9: viernes 29 de mayo

Qué deben hacer los beneficiarios para cobrar

No será necesario realizar ningún trámite adicional.

ANSES acreditará automáticamente:

El haber mensual actualizado

El bono extraordinario correspondiente

Los adicionales según cada prestación

Los pagos se depositarán en las mismas cuentas bancarias y fechas habituales.