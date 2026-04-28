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Asignaciones de ANSES en mayo: oficializan el aumento del 3,4% para AUH y SUAF

Se estableció el incremento de las prestaciones sociales basado en el índice de inflación oficial de marzo. La Administración Nacional de la Seguridad Social aplicará el aumento por movilidad que ajusta los montos de la AUH y las asignaciones familiares durante el quinto mes del año de 2026.

Asignaciones de ANSES en mayo: oficializan el aumento del 3

Asignaciones de ANSES en mayo: oficializan el aumento del 3,4% para AUH y SUAF

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) implementará el ajuste por movilidad mensual sobre el universo de beneficiarios de asignaciones familiares y sociales. Se informa que en mayo de 2026, el aumento de la AUH y SUAF será del 3,4%, en sintonía con los indicadores difundidos por el INDEC. Esta actualización automática permite que los haberes percibidos por los hogares con menores de edad se ajusten según la evolución del índice de precios.

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El esquema de la Administración Nacional de la Seguridad Social estipula que la AUH de ANSES se liquide bajo este nuevo porcentaje, lo que impacta directamente en el monto disponible para la cobertura alimentaria básica. Asimismo, los trabajadores que forman parte del sistema SUAF verán modificados sus haberes por hijo según los rangos salariales establecidos para el grupo familiar. Se establece que la acreditación de estos valores se realizará de forma unificada respetando el calendario de pagos oficial.

Durante mayo de 2026, la Administración Nacional de la Seguridad Social supervisará que el incremento del 3,4% se aplique de oficio en el sistema informático de liquidaciones. Se confirma que este ajuste mensual también alcanza a las prestaciones que se abonan por única vez, como las asignaciones por matrimonio, nacimiento y adopción. La previsibilidad en estos pagos de ANSES permite a las familias coordinar sus presupuestos mensuales con mayor rigor financiero.

¿Cuál es el valor de la AUH de ANSES con el incremento de mayo?

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Asignaciones de ANSES en mayo: oficializan el aumento del 3,4% para AUH y SUAF

Asignaciones de ANSES en mayo: oficializan el aumento del 3,4% para AUH y SUAF

Se informa que tras la aplicación de la suba del 3,4%, el haber bruto de la AUH de ANSES se reconfigura para el nuevo periodo. De este importe, la Administración Nacional de la Seguridad Social retiene de forma preventiva el 20%, resultando en un haber neto de libre disponibilidad para el titular de la prestación. Se establece que este estipendio de mayo de 2026 se combina con los refuerzos de la Tarjeta Alimentar y el Complemento Leche en los casos habilitados.

Se confirma que el cobro unificado que deposita la Administración Nacional de la Seguridad Social para un titular de AUH con un hijo menor de tres años se situará por encima de los $215.000 el próximo mes. Este valor integra el haber base actualizado, el subsidio alimentario y el extra derivado del Plan de los Mil Días. Los beneficiarios pueden consultar el estado de su depósito ingresando a Mi ANSES, donde se detallan los conceptos abonados por el organismo previsional.

¿Cómo impacta el aumento en las categorías del SUAF de ANSES?

Se establece que la Administración Nacional de la Seguridad Social actualiza los límites de ingresos y los haberes del Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF). El incremento del 3,4% de mayo de 2026 modifica el estipendio que perciben los trabajadores registrados y monotributistas por cada menor a cargo. Se informa que los topes de ingresos familiares también se ajustan para garantizar que la movilidad no excluya a beneficiarios del sistema formal de seguridad social.

Se confirma que la liquidación del SUAF de ANSES se procesa automáticamente mediante el cruce de datos laborales que recibe el organismo. Si el titular mantiene sus vínculos familiares correctamente registrados, el ajuste por movilidad mensual se verá reflejado sin trámites adicionales en la cuenta bancaria de cobro. La Administración Nacional de la Seguridad Social recomienda revisar los topes vigentes en el portal oficial para asegurar la percepción ininterrumpida de las asignaciones de mayo.

¿Qué sucede con los pagos extraordinarios de ANSES en mayo?

Se informa que las asignaciones de pago único, como las de nacimiento y matrimonio, también perciben la actualización del 3,4% en mayo de 2026. La Administración Nacional de la Seguridad Social aplica el índice de movilidad sobre estos montos fijos para asegurar la equidad en todas las líneas de asistencia social del organismo. Se establece que el trámite para solicitar estos pagos puede realizarse de forma digital, agilizando el acceso a los fondos tras el hecho generador.

Se confirma que estos beneficios extraordinarios de la Administración Nacional de la Seguridad Social requieren la presentación de la documentación legal en los plazos previstos por la normativa. Con la suba de mayo, los valores de estas asignaciones presentan una actualización proporcional que acompaña la inflación del bimestre previo. La Administración Nacional de la Seguridad Social recomienda a los interesados verificar los montos actualizados en la cartilla de prestaciones oficial una vez que se inicie el cronograma de mayo.

¿Cómo verificar el estado de liquidación de las asignaciones?

Se establece que la consulta por canales digitales es el método recomendado por la Administración Nacional de la Seguridad Social para supervisar los montos de mayo.

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