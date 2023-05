¿Fin del mito? La verdadera historia de la pelea del Indio Solari y Skay Beilinson

El viaje a Nueva York en el año 2000, para la edición del que sería su último álbum, Momo Sampler, fue el punto de inflexión. Según revela la biografía del grupo titulada "Fuimos reyes", las tensiones fueron creciendo durante el proceso de edición. El Indio Solari buscaba alcanzar un "sonido perfecto" mientras que Skay Beilinson no deseaba que la estadía en la ciudad norteamericana se prolongara más de lo necesario.

Indio_Skay.jpeg Indio Solari y Skay Beilinson.

El libro, escrito por los periodistas Mariano del Mazo y Pablo Perantuono, brinda detalles adicionales sobre aquel período: "Las tensiones gobernaron el viaje. Y no tenían que ver con el cortocircuito entre los líderes, sino con la imposibilidad que tuvo Solari para quedar satisfecho con el sonido". Durante su estadía, los integrantes de la banda vivieron en el hotel Delmónico en Manhattan, y aprovecharon su tiempo libre para recorrer la ciudad, hacer compras y asistir a conciertos en vivo.

Sin embargo, los retrasos en la mezcla del álbum y los costos implicados empezaron a afectar la paciencia de la delegación. Skay se mostraba cada vez más nervioso y exigía explicaciones a los responsables de la mezcla, Mario Breuer y Eduardo Herrera. Esto generó un clima tenso y una discusión a gritos entre Solari y Beilinson, presenciada por Herrera a pedido de la manager del grupo, la Negra Poli.

Eduardo Herrera recuerda aquel momento: "Fue fuerte y venía desde antes. En un momento, Skay le dijo que cuando llegaran a Buenos Aires lo arreglarían en una charla a solas. El Indio lo cortó en seco: 'Con vos no me tomo ni siquiera un café'". Este episodio marcó un quiebre en la relación entre los líderes de la banda y dejó en evidencia el desgaste y las diferencias no solo estéticas, sino también relacionadas con el futuro de Patricio Rey.

Momo_Sampler.jpeg La tapa de Momo Sampler, el último disco de Los Redondos.

Aunque Momo Sampler fue lanzado al mercado, solo fue interpretado en vivo en tres ocasiones: dos conciertos en Uruguay en abril de 2001 y el mencionado show final en Córdoba en agosto. Las tensiones dentro del grupo, los incidentes violentos ocurridos durante los shows en el estadio de River Plate en abril de 2000 y la situación política y social de un país al borde del colapso contribuyeron a que el álbum nunca fuera presentado en Buenos Aires.

La pelea por el material inédito

En agosto de 2009, en una entrevista al diario La Nación, fue el propio Skay Beilinson quien agregó otro capítulo a la historia sobre los motivos que llevaron a la disolución de la banda. Esto, a su vez, provocó una respuesta del Indio Solari a través de una carta publicada en su blog.

"Todo se terminó cuando nos dimos cuenta de que uno de nosotros se quería apropiar de ese proyecto tan hermoso que fue Patricio Rey, que había nacido como la comunión y el aporte de muchos artistas y no los deseos de uno solo", explicó Skay en la entrevista.

La respuesta del Indio Solari no se hizo esperar. En una carta enviada por correo electrónico a diversas redacciones, acusó a su excompañero de banda de quedarse con varias grabaciones en vivo de Los Redondos.

Según el Indio, los soportes de grabación de todos los shows de la banda quedaron en depósito en la casa de Skay debido a que La Negra Poli, la entonces esposa de Solari, era la encargada de contratar los servicios de grabación. Sin embargo, el Indio afirmó que comenzó a preocuparse por la custodia de esas grabaciones y solicitó copias para proteger sus intereses, pero Skay y Poli siempre encontraban excusas para no entregarlas.

La disputa por el material culminó en el rompimiento de la sociedad artística. Según el Indio dijo entonces, hasta el día de hoy Skay y Poli tienen en su poder ese material, del cual el Indio reclamó la custodia artística en silencio hasta el momento de su carta.