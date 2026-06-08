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Lluvias, alerta y descenso de temperatura: cómo estará el tiempo durante la semana en Buenos Aires

El Servicio Meteorológico Nacional anticipó un inicio de semana marcado por precipitaciones y tiempo inestable en la Ciudad de Buenos Aires.

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El pronóstico para la semana. (Foto: archivo).

El pronóstico para la semana. (Foto: archivo).

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó una semana con lluvias, viento y un marcado descenso de temperatura en la Ciudad de Buenos Aires. Las condiciones más inestables se presentan este lunes, con lluvias que perdurarán hasta las 13 a 14 horas. El martes se espera una mejora gradual, aunque con jornadas más frías.

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Este lunes se esperan lluvias durante buena parte del día y probabilidades que podrían alcanzar el 70%. Según el pronóstico, la temperatura se moverá entre los 12°C y los 15°C, mientras que el viento rotará al sector sur con intensidades de entre 13 y 22 kilómetros por hora. Se prevé que sea la jornada más inestable de la semana debido al avance de un sistema de baja presión que provocará precipitaciones persistentes, ráfagas y una caída de la temperatura.

A partir del martes comenzará una mejora de las condiciones meteorológicas. El SMN no prevé lluvias para esa jornada y estima temperaturas de entre 11°C y 15°C. El tiempo estable continuaría durante el miércoles y el jueves, con cielo mayormente nublado y registros térmicos que oscilarán entre mínimas de 10°C y máximas de 16°C.

Hacia el final de la semana podrían registrarse algunos períodos de sol. Tanto el viernes como el sábado se presentan con nubosidad variable y temperaturas que rondarán entre los 9°C y los 17°C.

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