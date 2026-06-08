Lluvias, alerta y descenso de temperatura: cómo estará el tiempo durante la semana en Buenos Aires

Este lunes se esperan lluvias durante buena parte del día y

. Según el pronóstico, la temperatura se moverá entre los

, mientras que el viento rotará al sector sur con intensidades de entre 13 y 22 kilómetros por hora. Se prevé que sea la jornada más inestable de la semana debido al avance de un sistema de baja presión que provocará precipitaciones persistentes, ráfagas y una caída de la temperatura.