Lluvias, alerta y descenso de temperatura: cómo estará el tiempo durante la semana en Buenos Aires

Este lunes se esperan lluvias durante buena parte del día y probabilidades que podrían alcanzar el 70%. Según el pronóstico, la temperatura se moverá entre los 12°C y los 15°C, mientras que el viento rotará al sector sur con intensidades de entre 13 y 22 kilómetros por hora. Se prevé que sea la jornada más inestable de la semana debido al avance de un sistema de baja presión que provocará precipitaciones persistentes, ráfagas y una caída de la temperatura.
A partir del martes comenzará una mejora de las condiciones meteorológicas. El SMN no prevé lluvias para esa jornada y estima temperaturas de entre 11°C y 15°C. El tiempo estable continuaría durante el miércoles y el jueves, con cielo mayormente nublado y registros térmicos que oscilarán entre mínimas de 10°C y máximas de 16°C.