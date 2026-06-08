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Violento video: discutía por un incidente de tránsito, lo empujaron y terminó atropellado

La secuencia quedó registrada por una cámara de seguridad. La víctima cayó a la calzada tras un empujón en medio de una pelea y fue embestida por un vehículo que no logró frenar a tiempo.

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Video: discutía por un incidente de tránsito

Video: discutía por un incidente de tránsito, lo empujaron y terminó atropellado por un auto

Un impactante episodio ocurrió durante el fin de semana en la zona de Playa Grande, en Mar del Plata, cuando un joven de 22 años fue atropellado luego de ser empujado en medio de una discusión que, según las primeras versiones, se habría originado por un incidente de tránsito.

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La secuencia quedó registrada por una cámara de seguridad instalada sobre la Avenida Victoria Ocampo y ahora es analizada por la Justicia para determinar las responsabilidades de los involucrados.

En las imágenes se observa a varias personas reunidas junto a dos vehículos detenidos sobre uno de los márgenes de la calle. Aunque todavía no se estableció con precisión cómo comenzó el conflicto, los investigadores creen que la discusión se originó por un problema vinculado al tránsito y fue escalando hasta convertirse en una agresión física.

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El video muestra que, en medio del intercambio de reclamos, uno de los hombres golpeó a otro en el rostro. Instantes después, volvió a empujarlo con fuerza para apartarlo de la confrontación.

Como consecuencia del empujón, la víctima perdió el equilibrio y cayó de espaldas sobre la calzada. En ese preciso momento, un automóvil que circulaba por la avenida no logró esquivarlo y terminó atropellándolo.

El impacto fue de extrema violencia. El hombre golpeó contra el parabrisas del vehículo antes de caer nuevamente al asfalto, mientras los presentes observaban la escena con evidente conmoción. Pese a la gravedad del episodio, la víctima logró sobrevivir.

Según informaron fuentes consultadas por el diario La Capital de Mar del Plata, horas después acudió a un centro asistencial privado con diversas lesiones producto del impacto. Tras recibir atención médica y permanecer en observación, fue dada de alta.

Investigación judicial por lesiones dolosas

A pesar de la gravedad institucional de las imágenes viralizadas, fuentes con acceso a la investigación informaron que no se radicó denuncia formal por parte de los involucrados en las horas posteriores al hecho.

La causa judicial fue caratulada de forma preventiva bajo la figura de lesiones dolosas y quedó a cargo de la fiscal de turno de la UFI N.° 4, Constanza Mandagarán, quien coordina las tareas junto a las fuerzas de seguridad locales.

Desde el ámbito judicial se dispuso de manera inmediata la recepción de la declaración testimonial de la víctima con el objetivo de reconstruir el trasfondo de la pelea.

Asimismo, la Fiscalía ordenó una serie de medidas de prueba tendientes a identificar a los responsables de la agresión y determinar el grado de responsabilidad del conductor del automóvil que protagonizó el atropello.

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