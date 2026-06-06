Netflix estrenó la película más esperada del año y es una opción perfecta para el fin de semana

De qué trata "La desconocida" en Netflix

La película sigue la investigación de un caso liderado por la detective Anna Ripoll (Candela Peña), tras el hallazgo de una mujer (Ana Rujas) amordazada y maniatada dentro de un contenedor en el puerto de Barcelona, incapaz de recordar quién es ni cómo ha llegado hasta allí. Anna, junto al oficial Quique Zárate (Pol López), se embarca en una carrera contrarreloj para descubrir la identidad de la desconocida y los secretos ocultos en su memoria.

Completan el reparto Manolo Solo (Anatomía de un instante, Una quinta portuguesa), Luka Peros (La casa de papel, El fotógrafo de Mauthausen) y Kira Miró (Machos alfa, ¿Quién es quién?). Producida por K&S Films (El Eternauta, Relatos salvajes) con Matías Mosteirín y Pola Zito como productores ejecutivos, dirigida por Gabe Ibáñez y escrita por Lara Sendim.

La desconocida es la adaptación de la novela de Rosa Montero y Olivier Truc, publicada por la editorial francesa POINTS, así como por ALFAGUARA (Penguin Random House Grupo Editorial) en España.

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La nueva película de los productores de "El Eternauta" y "Relatos salvajes"

K&S Films es una destacada productora con una gran trayectoria y reconocimiento en la industria audiovisual iberoamericana. Ha consolidado su prestigio internacional con títulos como El Eternauta, serie basada en el clásico de ciencia ficción, protagonizada por Ricardo Darín y producida para Netflix, que se ha convertido en un éxito global de audiencia.

Ha producido las películas Relatos Salvajes de Damián Szifron, nominada al Oscar y ganadora del BAFTA a la Mejor Película Extranjera; El Clan de Pablo Trapero, ganador del León de Plata al Mejor Director en el Festival de Venecia; El Ángel de Luis Ortega, selección oficial en el Festival de Cannes; Acusada de Gonzalo Tobal, seleccionada en la Competencia Oficial del Festival de Venecia; La Odisea de los Giles de Sebastián Borensztein, estrenada en la Competencia Oficial del Festival de San Sebastián; Belén de Dolores Fonzi, Competencia Oficial del Festival de San Sebastián y ganadora del Goya a Mejor Película Iberoamericana, marcando la quinta ocasión en que la productora obtiene este premio.

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El catálogo de la productora incluye otros títulos como Tiempo de Valientes de Damián Szifron, La Cordillera de Santiago Mitre, El Último Elvis de Armando Bo, Crónica de una Fuga de Adrián Caetano, El Perro de Carlos Sorín, La Hora de los Valientes de Ariel Winograd, y coprodujo las películas Cien Años de Perdón de Daniel Calparsoro, Séptimo de Patxi Amezcua, Truman de Cesc Gay y Mientras Dure la Guerra de Alejandro Amenábar.

K&S también produjo las series El Reino (temporadas 1 y 2) y División Palermo (temporadas 1 y 2), ganadora del Emmy a la Mejor Comedia Internacional, ambas para Netflix, así como El Fin del Amor (temporadas 1 y 2) para Amazon Prime Video.

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El elenco principal de "La desconocida"

Candela Peña

Ana Rujas

Pol López

Kira Miró

Manolo Solo

David Vert

Sebastián Haro

Carlos Troya

Yolanda Sey

Marc Soler

Tráiler oficial de "La desconocida" en Netflix