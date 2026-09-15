El Gobierno otorga una ayuda de $420.000 de ANSES para capacitación laboral

¿Cuáles son los requisitos obligatorios para cobrar la beca de ANSES?

Para solicitar el beneficio de contención económica y acceder al cobro de las cuotas mensuales, los aspirantes deben certificar las siguientes condiciones administrativas y socioeconómicas:

Nacionalidad y residencia: Ser argentino nativo, naturalizado o extranjero con un mínimo de 2 años de residencia legal comprobable en el país.

Rango de edad: Tener entre 18 y 24 años cumplidos, extendiéndose el límite tope hasta los 40 años para personas que no posean un empleo formal registrado.

Tope de ingresos: El conjunto de ingresos del titular y su grupo familiar no debe superar la suma equivalente a 3 Salarios Mínimos, Vitales y Móviles.

Titularidad bancaria: Poseer una cuenta bancaria (CBU) o billetera virtual oficial a nombre del solicitante para la acreditación directa de los fondos.

¿Cuánto dinero cobro por mes y cómo se liquida el monto de la prestación?

La asignación económica de la línea Progresar Trabajo no contempla actualizaciones automáticas por movilidad inflacionaria y fija su valor en $35.000 brutos por mes durante la extensión del curso realizado. El desglose de liquidación de bolsillo se aplica según el historial del beneficiario en el sistema:

Primer año de cursado (con retención del 20%): Cobro neto en mano de $28.000 mensuales ($7.000 retenidos).

Monto acumulado retenido: Se liquida en un único pago anual de $84.000 al certificar la aprobación de la capacitación.

Cobro al 100% o segundo año: Acreditación directa de $35.000 netos mensuales.

Monto total consolidado: Acumulado anual de hasta $420.000 por el ciclo formativo completo.

¿Cómo anotarse en la plataforma oficial para cobrar hasta $420.000?

La inscripción al programa se realiza de forma 100% virtual, gratuita y sin gestores intermediarios a través de los canales digitales de la administración pública:

Ingresar a la plataforma de Mi Argentina con el número de CUIL y la Clave de la Seguridad Social.

Seleccionar el apartado Becas Progresar y optar por la línea Progresar Trabajo .

Completar el formulario de datos personales y responder la encuesta socioeconómica exigida por el sistema.

Confirmar la institución y el curso de formación profesional en el que se encuentra matriculado.

Consultar el resultado de la solicitud en la misma web una vez que el organismo valide la información académica con el instituto educativo.

¿Cómo verificar las fechas de cobro asignadas en septiembre de 2026?