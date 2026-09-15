En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Previsional
Gobierno
Progresar
Previsional

El Gobierno otorga una ayuda de $420.000 de ANSES para capacitación laboral

El organismo previsional mantiene abierto el registro para la línea de formación profesional orientada a jóvenes desempleados o en búsqueda de inserción laboral. El programa otorga un acompañamiento económico mensual que se deposita de manera directa.

El Gobierno otorga una ayuda anual de $420.000 de ANSES para capacitación laboral de jóvenes

El Gobierno otorga una ayuda anual de $420.000 de ANSES para capacitación laboral de jóvenes
Leé también AUH de ANSES: cómo cobrar más de $120.000 por hijo en octubre 2026
AUH de ANSES: cómo cobrar más de $120.000 por hijo en octubre 2026

Los beneficiarios que ingresan por primera vez percibirán un cobro neto en mano de $28.000 mensuales tras la retención del 20%, mientras que los estudiantes avanzados o que completen la acreditación escolar accederán al pago bruto total de $35.000 por mes.

¿Qué es la línea Progresar Trabajo y a quiénes está dirigida en 2026?

La prestación está destinada de manera exclusiva a jóvenes que buscan formarse en oficios de rápida salida laboral mediante cursos avalados por el Instituto Nacional de Educación Tecnológica (INET). La iniciativa respalda económicamente a las personas que se encuentran fuera del circuito laboral formal mientras acreditan su regularidad académica.

A diferencia de las líneas Obligatoria y Superior que ya cerraron su convocatoria anual, la opción de Formación Profesional permanecerá con el registro habilitado en la plataforma oficial hasta el próximo 27 de noviembre de 2026.

¿Cuáles son los requisitos obligatorios para cobrar la beca de ANSES?

Para solicitar el beneficio de contención económica y acceder al cobro de las cuotas mensuales, los aspirantes deben certificar las siguientes condiciones administrativas y socioeconómicas:

  • Nacionalidad y residencia: Ser argentino nativo, naturalizado o extranjero con un mínimo de 2 años de residencia legal comprobable en el país.

  • Rango de edad: Tener entre 18 y 24 años cumplidos, extendiéndose el límite tope hasta los 40 años para personas que no posean un empleo formal registrado.

  • Tope de ingresos: El conjunto de ingresos del titular y su grupo familiar no debe superar la suma equivalente a 3 Salarios Mínimos, Vitales y Móviles.

  • Titularidad bancaria: Poseer una cuenta bancaria (CBU) o billetera virtual oficial a nombre del solicitante para la acreditación directa de los fondos.

¿Cuánto dinero cobro por mes y cómo se liquida el monto de la prestación?

La asignación económica de la línea Progresar Trabajo no contempla actualizaciones automáticas por movilidad inflacionaria y fija su valor en $35.000 brutos por mes durante la extensión del curso realizado. El desglose de liquidación de bolsillo se aplica según el historial del beneficiario en el sistema:

  • Primer año de cursado (con retención del 20%): Cobro neto en mano de $28.000 mensuales ($7.000 retenidos).

  • Monto acumulado retenido: Se liquida en un único pago anual de $84.000 al certificar la aprobación de la capacitación.

  • Cobro al 100% o segundo año: Acreditación directa de $35.000 netos mensuales.

  • Monto total consolidado: Acumulado anual de hasta $420.000 por el ciclo formativo completo.

¿Cómo anotarse en la plataforma oficial para cobrar hasta $420.000?

La inscripción al programa se realiza de forma 100% virtual, gratuita y sin gestores intermediarios a través de los canales digitales de la administración pública:

  • Ingresar a la plataforma de Mi Argentina con el número de CUIL y la Clave de la Seguridad Social.

  • Seleccionar el apartado Becas Progresar y optar por la línea Progresar Trabajo.

  • Completar el formulario de datos personales y responder la encuesta socioeconómica exigida por el sistema.

  • Confirmar la institución y el curso de formación profesional en el que se encuentra matriculado.

  • Consultar el resultado de la solicitud en la misma web una vez que el organismo valide la información académica con el instituto educativo.

¿Cómo verificar las fechas de cobro asignadas en septiembre de 2026?

  • Consulta virtual: Ingresar a Mi ANSES con CUIL y Clave de la Seguridad Social.

  • Sección de liquidaciones: Acceder al menú Cobros y clickear en Fecha y lugar de cobro.

  • Estado de cuenta: Verificar la acreditación del haber mensual en la cuenta bancaria informada.

En pocas palabras

  • ANSES: Continúa la inscripción para jóvenes en capacitación laboral con $420.000 anuales.
  • Requisitos: Ser joven (18-24 años, extensible a 40), residir en Argentina y no superar 3 Salarios Mínimos.
  • Inscripción: Se realiza de forma online a través de la plataforma Mi Argentina.
Resumen generado por Thinkindot AI
Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Gobierno Progresar Ayuda
Notas relacionadas
ANSES aumenta las asignaciones: una por una, cuánto se cobra en octubre 2026
El esquema completo de ANSES para octubre: montos mínimos, bonos y asignaciones unificadas
Presupuesto 2027: el Gobierno prevé una inflación de 21,1% y un crecimiento del PBI de 4%

Últimas Noticias

Más sobre Previsional

Más sobre Previsional

Te puede interesar