AUH de ANSES: cómo cobrar más de $120.000 por hijo en octubre 2026

Familias con 1 hijo (o AUE): $72.250,00

Familias con 2 hijos: $113.299,00

Familias con 3 o más hijos: $149.425,00

¿Cuánto cobro en total por la AUH y la Tarjeta Alimentar en mano?

Al sumar el 80% neto de la AUH y el pago correspondiente a la Tarjeta Alimentar, el dinero en efectivo que deposita la ANSES en la cuenta bancaria del titular alcanza los siguientes valores consolidados:

Titulares con 1 hijo: $125.307 (AUH) + $72.250 (Alimentar) = $197.557,00 en mano

Titulares con 2 hijos: $250.614 (AUH) + $113.299 (Alimentar) = $363.913,00 en mano

Titulares con 3 hijos: $375.921 (AUH) + $149.425 (Alimentar) = $525.346,00 en mano

¿Cómo tramitar la Tarjeta Alimentar para cobrarla con la AUH en ANSES?

La asignación de la Tarjeta Alimentar no requiere de ningún trámite presencial ni inscripción previa. La ANSES realiza el cruce de datos de manera automática con el Ministerio de Capital Humano.

Para asegurar el cobro, el titular únicamente debe mantener actualizados sus datos personales y el vínculo del grupo familiar en la plataforma digital Mi ANSES con el número de DNI y Clave de la Seguridad Social.

¿Cuándo cobran la AUH y la Tarjeta Alimentar en octubre de 2026?