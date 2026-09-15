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AUH de ANSES: cómo cobrar más de $120.000 por hijo en octubre 2026

El organismo previsional adecuó el monto mensual de la Asignación Universal por Hijo y confirmó los valores del programa de asistencia alimentaria. Los titulares que perciben ambas prestaciones dispondrán de un ingreso unificado en sus cuentas bancarias según el esquema de liquidación por cantidad de menores a cargo.

AUH de ANSES: cómo cobrar más de $120.000 por hijo en octubre 2026

AUH de ANSES: cómo cobrar más de $120.000 por hijo en octubre 2026

El Gobierno nacional oficializó el nuevo esquema de asignaciones familiares para octubre de 2026 mediante un ajuste del 1,7% vinculado a la inflación de agosto. La medida readecúa los montos de la Asignación Universal por Hijo (AUH) e impacta directamente en el ingreso consolidado que perciben las familias junto con la Tarjeta Alimentar.

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A partir del próximo mes, el valor bruto de la AUH se elevará a $156.634 por cada hijo ($125.307 netos en mano), cifra que sumada al complemento extraordinario de la Tarjeta Alimentar garantiza un haber mínimo de bolsillo de $197.557 para los hogares con un menor a cargo.

¿Cuánto cobra de bolsillo la AUH por hijo en octubre de 2026?

Los titulares de la AUH perciben mensualmente el 80% directo de la prestación, mientras que el 20% restante se acumula para su cobro anual tras la presentación de la Libreta de salud y educación.

  • Monto bruto total: $156.634,00

  • Retención mensual (20%): $31.327,00

  • Monto neto de bolsillo (80%): $125.307,00

¿Cuáles son los montos de la Tarjeta Alimentar según la cantidad de hijos?

La Tarjeta Alimentar se acredita de manera automática junto con la liquidación de la AUH para familias con hijos de hasta 17 años inclusive, así como para titulares de la Asignación por Embarazo (AUE). Los valores del programa de asistencia alimentaria se estructuran del siguiente modo:

  • Familias con 1 hijo (o AUE): $72.250,00

  • Familias con 2 hijos: $113.299,00

  • Familias con 3 o más hijos: $149.425,00

¿Cuánto cobro en total por la AUH y la Tarjeta Alimentar en mano?

Al sumar el 80% neto de la AUH y el pago correspondiente a la Tarjeta Alimentar, el dinero en efectivo que deposita la ANSES en la cuenta bancaria del titular alcanza los siguientes valores consolidados:

  • Titulares con 1 hijo: $125.307 (AUH) + $72.250 (Alimentar) = $197.557,00 en mano

  • Titulares con 2 hijos: $250.614 (AUH) + $113.299 (Alimentar) = $363.913,00 en mano

  • Titulares con 3 hijos: $375.921 (AUH) + $149.425 (Alimentar) = $525.346,00 en mano

¿Cómo tramitar la Tarjeta Alimentar para cobrarla con la AUH en ANSES?

La asignación de la Tarjeta Alimentar no requiere de ningún trámite presencial ni inscripción previa. La ANSES realiza el cruce de datos de manera automática con el Ministerio de Capital Humano.

Para asegurar el cobro, el titular únicamente debe mantener actualizados sus datos personales y el vínculo del grupo familiar en la plataforma digital Mi ANSES con el número de DNI y Clave de la Seguridad Social.

¿Cuándo cobran la AUH y la Tarjeta Alimentar en octubre de 2026?

  • DNI terminados en 0: 8 de octubre de 2026

  • DNI terminados en 1: 9 de octubre de 2026

  • DNI terminados en 2: 13 de octubre de 2026

  • DNI terminados en 3: 14 de octubre de 2026

  • DNI terminados en 4: 15 de octubre de 2026

  • DNI terminados en 5: 16 de octubre de 2026

  • DNI terminados en 6: 19 de octubre de 2026

  • DNI terminados en 7: 20 de octubre de 2026

  • DNI terminados en 8: 21 de octubre de 2026

  • DNI terminados en 9: 22 de octubre de 2026

En pocas palabras

  • AUH y Tarjeta Alimentar: El Gobierno oficializó el aumento del 1,7% para octubre de 2026, elevando el haber bruto a $156.634 por hijo.
  • Monto neto de bolsillo: Los titulares percibirán $125.307 por hijo de AUH, más el monto de la Tarjeta Alimentar según la cantidad de hijos.
  • Cobro en octubre: Los pagos se realizarán según la terminación del DNI entre el 8 y el 22 de octubre de 2026.
Resumen generado por Thinkindot AI
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