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El esquema completo de ANSES para octubre: montos mínimos, bonos y asignaciones unificadas

ANSES estructuró el calendario de liquidaciones del próximo mes con los nuevos aumentos por movilidad y complementos extraordinarios. Las familias y adultos mayores integrados al sistema de la seguridad social podrán verificar los montos finales consolidados que se depositarán en sus cuentas bancarias.

El esquema completo de ANSES para octubre: haberes mínimos

El esquema completo de ANSES para octubre: haberes mínimos, bonos y asignaciones unificadas

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) fijó las prestaciones combinadas del sistema de previsión para el ciclo de octubre de 2026. A partir del ajuste general del 1,7% por inflación, los beneficiarios que perciben más de una cobertura contarán con un nuevo piso de ingresos.

Leé también Guía completa de cobros ANSES en octubre: aumentos confirmados para jubilaciones y asignaciones
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De esta manera, una familia titular de la AUH con un hijo cobrará $125.307 netos por la asignación más $72.250 de la Tarjeta Alimentar, sumando un haber mensual garantizado de $197.557 de bolsillo, mientras que el haber previsional mínimo asciende a $435.919,96.

¿Cuánto cobra una familia con AUH y Tarjeta Alimentar en mano?

Los hogares cubiertos por la Asignación Universal por Hijo suman al cobro mensual del 80% directo el complemento de la Tarjeta Alimentar, el cual se acredita de forma automática según la cantidad de menores a cargo:

  • Familia con 1 hijo: $125.307 (AUH) + $72.250 (Alimentar) = $197.557,00 en mano

  • Familia con 2 hijos: $250.614 (AUH) + $113.299 (Alimentar) = $363.913,00 en mano

  • Familia con 3 hijos: $375.921 (AUH) + $149.425 (Alimentar) = $525.346,00 en mano

¿Cómo queda la suma de la jubilación mínima con el bono de $70.000?

En el sector previsional, los jubilados que perciben la mínima contarán con un haber base de $435.919,96. En caso de oficializarse la continuidad del bono congelado en $70.000, el monto total en cuenta alcanzará los $505.919,96 de bolsillo.

¿Qué montos reciben la PUAM y las Pensiones No Contributivas?

Las pensiones no contributivas adopta el porcentaje de actualización del 1,7% sobre sus haberes base, a los que se suma el refuerzo extraordinario:

  • Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $348.735,96 de base + $70.000 de bono = $418.735,96 totales

  • Pensión No Contributiva por Invalidez o Vejez: $305.143,97 de base + $70.000 de bono = $375.143,97 totales

¿Cómo verificar si me corresponde el cobro unificado de ANSES?

La confirmación de las liquidaciones se puede consultar directamente en los canales digitales del organismo. El usuario debe ingresar a la aplicación o sitio web Mi ANSES con su Clave de la Seguridad Social y dirigirse a la sección Fecha y lugar de cobro para constatar los montos asignados.

¿Cuál es el calendario de pago unificado de ANSES para octubre?

  • DNI terminados en 0: 8 de octubre de 2026

  • DNI terminados en 1: 9 de octubre de 2026

  • DNI terminados en 2: 13 de octubre de 2026

  • DNI terminados en 3: 14 de octubre de 2026

  • DNI terminados en 4: 15 de octubre de 2026

  • DNI terminados en 5: 16 de octubre de 2026

  • DNI terminados en 6: 19 de octubre de 2026

  • DNI terminados en 7: 20 de octubre de 2026

  • DNI terminados en 8: 21 de octubre de 2026

  • DNI terminados en 9: 22 de octubre de 2026

En pocas palabras

  • ANSES: Anunció el calendario de pagos de octubre con aumentos y complementos extraordinarios.
  • Jubilaciones y AUH: Se detallan los montos actualizados para jubilaciones mínimas, AUH con Tarjeta Alimentar y Pensiones No Contributivas.
  • Consulta de pagos: Los beneficiarios pueden verificar sus liquidaciones a través de Mi ANSES.
Resumen generado por Thinkindot AI
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