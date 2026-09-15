El esquema completo de ANSES para octubre: montos mínimos, bonos y asignaciones unificadas

¿Qué montos reciben la PUAM y las Pensiones No Contributivas?
Las pensiones no contributivas adopta el porcentaje de actualización del 1,7% sobre sus haberes base, a los que se suma el refuerzo extraordinario:
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Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $348.735,96 de base + $70.000 de bono = $418.735,96 totales
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Pensión No Contributiva por Invalidez o Vejez: $305.143,97 de base + $70.000 de bono = $375.143,97 totales
¿Cómo verificar si me corresponde el cobro unificado de ANSES?
La confirmación de las liquidaciones se puede consultar directamente en los canales digitales del organismo. El usuario debe ingresar a la aplicación o sitio web Mi ANSES con su Clave de la Seguridad Social y dirigirse a la sección Fecha y lugar de cobro para constatar los montos asignados.
¿Cuál es el calendario de pago unificado de ANSES para octubre?
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DNI terminados en 0: 8 de octubre de 2026
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DNI terminados en 1: 9 de octubre de 2026
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DNI terminados en 2: 13 de octubre de 2026
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DNI terminados en 3: 14 de octubre de 2026
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DNI terminados en 4: 15 de octubre de 2026
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DNI terminados en 5: 16 de octubre de 2026
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DNI terminados en 6: 19 de octubre de 2026
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DNI terminados en 7: 20 de octubre de 2026
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DNI terminados en 8: 21 de octubre de 2026
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DNI terminados en 9: 22 de octubre de 2026