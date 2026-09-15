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El Gobierno confirmó el aumento para jubilados de ANSES en octubre: cuánto se cobra

El organismo previsional liquidará la nueva actualización por inflación basada en el último IPC del INDEC. El haber mínimo supera los $436.000 y proyecta un piso superior a los $506.000 con el bono.

El Gobierno confirmó el aumento para jubilados de ANSES en octubre: cuánto se cobra

El Gobierno confirmó el aumento para jubilados de ANSES en octubre: cuánto se cobra

El presidente Javier Milei y la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmaron el nuevo incremento mensual para jubilados y pensionados que regirá a partir de octubre de 2026, tras la difusión del último registro del Índice de Precios al Consumidor (IPC). La suba elevará el haber básico por encima de los $436.000, proyectando un ingreso garantizado superior a los $506.000 netos en mano con la ratificación del bono de $70.000.

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La normativa del DNU 274/24 establece la actualización automática y mensual de todas las escalas del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) con dos meses de rezago respecto a la inflación medida por el organismo de estadísticas.

¿Cuánto se cobrará de jubilación mínima con el nuevo aumento en octubre de 2026?

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El Gobierno confirmó el aumento para jubilados de ANSES en octubre: cuánto se cobra

Con el impacto del nuevo coeficiente inflacionario en los haberes de la seguridad social, las escalas estimadas para el décimo mes del año se estructuran de la siguiente manera:

  • Haber mínimo mensual: superará los $436.000 netos en el recibo de haberes, dejando atrás los $428.591,22 vigentes en septiembre.

  • Bono extraordinario del Gobierno: con la continuidad del refuerzo de $70.000, el piso garantizado de bolsillo superará los $506.000 netos.

  • Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): el básico superará los $349.000 netos (80% de la mínima) más el bono correspondiente.

  • Pensiones No Contributivas (PNC por Invalidez o Vejez): se ubicarán en torno a los $305.000 netos de base (70% de la mínima).

  • Jubilación máxima del SIPA: trepará a un tope por encima de los $2.930.000 brutos mensuales.

¿Cómo saber si el bono de $70.000 se cobra completo o proporcional en octubre de 2026?

El mecanismo de asignación del refuerzo económico operará bajo las pautas oficiales establecidas:

  • Bono completo de $70.000: para quienes perciben el haber mínimo garantizado del nuevo mes.

  • Bono proporcional: para aquellos beneficiarios con ingresos básicos superiores a la mínima que no alcancen el tope total fijado, recibiendo la diferencia exacta hasta equiparar dicho techo.

  • Sin bono extraordinario: los jubilados que perciben haberes mensuales por encima del tope general cobran únicamente su monto indexado por inflación.

¿Cómo consultar el recibo y la liquidación en Mi ANSES?

Para constatar la actualización de los importes una vez habilitada la liquidación del nuevo período:

  • Acceder al portal oficial o a la app móvil Mi ANSES con número de CUIL y Clave de la Seguridad Social.

  • Dirigirse al menú "Jubilados y Pensionados".

  • Seleccionar la opción "Consulta de recibos" para verificar el desglose de los conceptos liquidados y los descuentos de ley.

¿Cuáles son las fechas de cobro confirmadas de ANSES en septiembre de 2026?

Mientras se prepara la liquidación de octubre, el calendario de pagos de septiembre continúa ejecutándose en los bancos:

  • Jubilaciones que no superan la mínima (hasta $498.591,22 con bono):

    • DNI terminado en 5: martes 15 de septiembre de 2026 (hoy).

    • DNI terminado en 6: miércoles 16 de septiembre de 2026.

    • DNI terminado en 7: jueves 17 de septiembre de 2026.

    • DNI terminado en 8: viernes 18 de septiembre de 2026.

    • DNI terminado en 9: lunes 21 de septiembre de 2026.

  • Jubilaciones que superan el haber mínimo: del martes 22 al lunes 28 de septiembre de 2026.

  • Asignación Universal por Hijo (AUH) y SUAF: DNI terminado en 5 cobra hoy martes 15 de septiembre.

  • Prestación por Desempleo (Plan 1): del martes 22 al lunes 28 de septiembre de 2026.

En pocas palabras

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  • ANSES confirma aumento: Jubilados y pensionados recibirán un incremento por inflación en octubre de 2026.
  • Haber mínimo y bono: El haber mínimo superará los $436.000, con un piso garantizado de $506.000 con bono de $70.000.
  • Calendario de pagos: Se detallan las fechas de cobro de septiembre 2026 para diferentes segmentos de beneficiarios.

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Resumen generado por Thinkindot AI
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