El Gobierno confirmó el aumento para jubilados de ANSES en octubre: cuánto se cobra

Bono completo de $70.000: para quienes perciben el haber mínimo garantizado del nuevo mes.

Bono proporcional: para aquellos beneficiarios con ingresos básicos superiores a la mínima que no alcancen el tope total fijado, recibiendo la diferencia exacta hasta equiparar dicho techo.

Sin bono extraordinario: los jubilados que perciben haberes mensuales por encima del tope general cobran únicamente su monto indexado por inflación.

¿Cómo consultar el recibo y la liquidación en Mi ANSES?

Para constatar la actualización de los importes una vez habilitada la liquidación del nuevo período:

Acceder al portal oficial o a la app móvil Mi ANSES con número de CUIL y Clave de la Seguridad Social.

Dirigirse al menú "Jubilados y Pensionados".

Seleccionar la opción "Consulta de recibos" para verificar el desglose de los conceptos liquidados y los descuentos de ley.

¿Cuáles son las fechas de cobro confirmadas de ANSES en septiembre de 2026?

Mientras se prepara la liquidación de octubre, el calendario de pagos de septiembre continúa ejecutándose en los bancos: