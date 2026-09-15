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Un adolescente llevó un arma a la escuela y se disparó dentro del aula

El joven de 15 años llevaba el revolver en la mochila cuando se detonó accidentalmente en una escuela de La Matanza. Las autoridades del establecimiento dieron aviso a la Policía.

Se le disparó un arma de fuego a un alumno en un colegio. (Foto: captura) 

Se le disparó un arma de fuego a un alumno en un colegio. (Foto: captura) 

Un grave episodio generó alarma este martes en un colegio de La Matanza, donde un adolescente de 15 años llevó un arma de fuego en su mochila y se produjo un disparo accidental dentro del aula. Pese a la detonación, ningún alumno ni docente resultó herido.

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La tremenda confesión de una de las madres del colegio del tiroteo en El Palomar. (Foto: Google y captura)

El hecho ocurrió en el Instituto Jesús María Plaza, ubicado en las inmediaciones de Benjamín Matienzo al 6200 y Mañasco, en Villa Dorrego. Tras escuchar el disparo, las autoridades del establecimiento dieron aviso a la Policía.

Según informaron fuentes policiales, el estudiante había llegado a la escuela con un revólver calibre .32 guardado dentro de su mochila. Al ingresar al salón, habría arrojado la mochila al piso y, en ese momento, el arma se accionó y se produjo una detonación.

El estruendo provocó preocupación entre los presentes y rápidamente intervino el personal de la institución. Minutos después, efectivos de la Comisaría Sur 4ª de Villa Dorrego arribaron al establecimiento y se entrevistaron con el director, quien confirmó que uno de los estudiantes había ingresado con un arma de fuego.

Durante el procedimiento, los agentes secuestraron un revólver calibre .32, sin marca visible y con numeración. Al revisar el arma, constataron que contenía cinco cartuchos intactos y uno percutado, compatible con el disparo registrado dentro del aula.

Afortunadamente, el episodio no dejó personas heridas, aunque el lugar quedó preservado para permitir la realización de las pericias correspondientes y determinar con precisión cómo se produjo la detonación.

La madre del adolescente se presentó posteriormente ante las autoridades y sostuvo que desconocía cómo el arma había llegado a manos de su hijo. De acuerdo con su relato, el revólver pertenecería al padre del joven, quien se habría retirado de la vivienda familiar después de mantener una discusión con ella.

Investigan cómo el adolescente consiguió el arma

La Justicia inició una investigación para reconstruir las circunstancias en las que el adolescente tuvo acceso al revólver y establecer cómo logró trasladarlo hasta el establecimiento educativo.

Los investigadores también deberán determinar la procedencia del arma y las responsabilidades vinculadas con su tenencia. La causa fue caratulada como portación ilegal de arma de fuego, mientras continúan las actuaciones judiciales y las pericias sobre el revólver secuestrado.

En pocas palabras

  • Disparo accidental: Un alumno de 15 años provocó un disparo con un revólver .32 en un colegio de La Matanza.
  • Sin heridos: El incidente ocurrió en el Instituto Jesús María Plaza, sin que se registraran lesionados.
  • Investigación en curso: Se indaga cómo el adolescente obtuvo el arma y se caratuló como portación ilegal.
Resumen generado por Thinkindot AI
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