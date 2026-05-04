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El Gobierno pagará un bono de $ 500.000

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) oficializó para mayo de 2026 una actualización clave en distintas prestaciones sociales y confirmó el pago de un beneficio extraordinario que, en determinados casos, podría superar los $630.000 para familias que cumplan con condiciones específicas.

El Gobierno pagará un bono de $ 500.000

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) oficializó para mayo de 2026 una actualización clave en distintas prestaciones sociales y confirmó el pago de un beneficio extraordinario que, en determinados casos, podría superar los $630.000 para familias que cumplan con condiciones específicas.

Leé también ANSES y el BONO de $600.000: a quiénes les corresponde y cómo alcanzarlo en mayo 2026
ANSES y el BONO de $600.000: a quiénes les corresponde y cómo alcanzarlo en mayo 2026

El organismo previsional ajustó los valores de jubilaciones, pensiones, asignaciones y programas sociales en línea con el último dato de inflación difundido por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), correspondiente al Índice de Precios al Consumidor (IPC) de marzo. La suba establecida fue del 3,4%, porcentaje que impactará directamente en múltiples ayudas económicas.

Entre los beneficios más relevantes aparece el pago único por adopción, una asistencia destinada a familias que hayan completado legalmente ese proceso y que, desde mayo, tendrá un incremento considerable.

Bono por adopción: ANSES pagará casi medio millón de pesos

Dentro del esquema de las Asignaciones de Pago Único (APU), ANSES mantendrá vigente el beneficio destinado a quienes hayan formalizado una adopción, otorgando un pago excepcional por única vez.

Con la actualización inflacionaria, este monto se elevará desde los $476.268 vigentes hasta alcanzar los $492.366 a partir del nuevo calendario de pagos.

Este refuerzo representa una ayuda fundamental para muchas familias argentinas, ya que busca aliviar el impacto económico que implica la incorporación legal de un nuevo integrante al núcleo familiar.

La prestación también forma parte de una batería de ayudas estatales vinculadas a eventos familiares importantes como:

  • Nacimiento
  • Matrimonio
  • Adopción

En todos los casos, el acceso depende del cumplimiento de requisitos administrativos y socioeconómicos determinados por ANSES.

AUH y Libreta: el complemento que puede aumentar significativamente el ingreso

Además del pago por adopción, muchas familias podrían sumar otro ingreso importante si son beneficiarias de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y presentan correctamente la Libreta AUH.

Este documento permite acreditar:

  • Escolaridad
  • Vacunación
  • Controles sanitarios obligatorios

ANSES retiene mensualmente el 20% de la AUH y libera ese monto acumulado una vez presentada la libreta correspondiente.

Para mayo de 2026, quienes completen este trámite podrán cobrar hasta $141.312 adicionales, correspondientes al acumulado anual retenido.

De esta forma, un grupo familiar que reúna ambas prestaciones podría alcanzar un ingreso total de:

$492.366 (Asignación por adopción) + $141.312 (Libreta AUH) = $633.678

Se trata de una cifra extraordinaria para miles de hogares que dependen de estas asistencias.

Quiénes pueden acceder a la Asignación Familiar por Adopción

El bono por adopción está destinado a diversos sectores alcanzados por el sistema de seguridad social argentino.

Los principales grupos habilitados son:

  • Trabajadores en relación de dependencia
  • Monotributistas
  • Beneficiarios del Fondo de Desempleo
  • Titulares de Pensiones No Contributivas por invalidez
  • Jubilados y pensionados del SIPA
  • Beneficiarios de AUH
  • Personas que cobran Asignación por Embarazo

Para acceder, los solicitantes deben cumplir con topes de ingresos y presentar documentación respaldatoria.

Cómo hacer el trámite para cobrar la asignación por adopción

ANSES ofrece dos modalidades para realizar la gestión:

Presencial

Quienes elijan esta vía deberán:

  • Reunir la documentación requerida
  • Solicitar turno previo
  • Presentarse en la oficina asignada
  • Completar el expediente
  • Realizar seguimiento del trámite

Online

También puede gestionarse digitalmente mediante la plataforma oficial de ANSES, facilitando el acceso sin necesidad de trasladarse.

Paso a paso: cómo presentar la Libreta AUH y cobrar el 20% retenido

La presentación de la Libreta AUH es indispensable para quienes buscan recuperar el porcentaje acumulado durante el año anterior.

Procedimiento digital

  • Ingresar a Mi ANSES con CUIL y Clave de Seguridad Social
  • Dirigirse a la sección “Hijos”
  • Seleccionar “Libreta AUH”
  • Verificar datos pendientes
  • Descargar el formulario si corresponde
  • Imprimirlo
  • Llevarlo a la escuela o centro médico para certificación
  • Sacar una fotografía clara del documento
  • Subir la imagen al sistema

Requisitos técnicos de la imagen

  • Formato JPG
  • Peso menor a 3 MB
  • Superficie plana
  • Buena iluminación
  • Sin arrugas

Presentación presencial

En caso de inconvenientes con la carga digital, el trámite también puede completarse en oficinas de ANSES sin turno previo.

Incremento general para jubilados, pensionados y asignaciones

El ajuste del 3,4% no se limita únicamente a la AUH o a la asignación por adopción.

También impactará sobre:

  • Jubilaciones mínimas y máximas
  • Pensiones contributivas
  • Pensiones no contributivas
  • Asignaciones familiares
  • Asignación por embarazo
  • Otros programas sociales

Esta actualización responde a la nueva fórmula de movilidad vinculada al IPC, implementada para mantener el poder adquisitivo frente al contexto inflacionario.

Fechas y seguimiento de pagos

ANSES publicará el calendario oficial según terminación de DNI, como ocurre habitualmente con todas sus prestaciones.

Los beneficiarios podrán consultar:

  • Fecha exacta de cobro
  • Lugar de pago
  • Estado del trámite
  • Historial de prestaciones

Todo esto a través de:

  • Mi ANSES
  • Aplicación móvil oficial
  • Línea telefónica del organismo
  • Oficinas presenciales

Recomendaciones para no perder el beneficio

Especialistas en seguridad social recomiendan:

  • Mantener datos personales actualizados
  • Revisar periódicamente Mi ANSES
  • Presentar documentación en tiempo y forma
  • Verificar certificaciones escolares y sanitarias
  • Controlar topes de ingresos familiares

El incumplimiento de alguno de estos puntos podría generar demoras o incluso impedir el acceso a ciertos pagos.

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