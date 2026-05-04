El Gobierno pagará un bono de $ 500.000

Con la actualización inflacionaria, este monto se elevará desde los $476.268 vigentes hasta alcanzar los $492.366 a partir del nuevo calendario de pagos.

Este refuerzo representa una ayuda fundamental para muchas familias argentinas, ya que busca aliviar el impacto económico que implica la incorporación legal de un nuevo integrante al núcleo familiar.

La prestación también forma parte de una batería de ayudas estatales vinculadas a eventos familiares importantes como:

Nacimiento

Matrimonio

Adopción

En todos los casos, el acceso depende del cumplimiento de requisitos administrativos y socioeconómicos determinados por ANSES.

AUH y Libreta: el complemento que puede aumentar significativamente el ingreso

Además del pago por adopción, muchas familias podrían sumar otro ingreso importante si son beneficiarias de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y presentan correctamente la Libreta AUH.

Este documento permite acreditar:

Escolaridad

Vacunación

Controles sanitarios obligatorios

ANSES retiene mensualmente el 20% de la AUH y libera ese monto acumulado una vez presentada la libreta correspondiente.

Para mayo de 2026, quienes completen este trámite podrán cobrar hasta $141.312 adicionales, correspondientes al acumulado anual retenido.

De esta forma, un grupo familiar que reúna ambas prestaciones podría alcanzar un ingreso total de:

$492.366 (Asignación por adopción) + $141.312 (Libreta AUH) = $633.678

Se trata de una cifra extraordinaria para miles de hogares que dependen de estas asistencias.

Quiénes pueden acceder a la Asignación Familiar por Adopción

El bono por adopción está destinado a diversos sectores alcanzados por el sistema de seguridad social argentino.

Los principales grupos habilitados son:

Trabajadores en relación de dependencia

Monotributistas

Beneficiarios del Fondo de Desempleo

Titulares de Pensiones No Contributivas por invalidez

Jubilados y pensionados del SIPA

Beneficiarios de AUH

Personas que cobran Asignación por Embarazo

Para acceder, los solicitantes deben cumplir con topes de ingresos y presentar documentación respaldatoria.

Cómo hacer el trámite para cobrar la asignación por adopción

ANSES ofrece dos modalidades para realizar la gestión:

Presencial

Quienes elijan esta vía deberán:

Reunir la documentación requerida

Solicitar turno previo

Presentarse en la oficina asignada

Completar el expediente

Realizar seguimiento del trámite

Online

También puede gestionarse digitalmente mediante la plataforma oficial de ANSES, facilitando el acceso sin necesidad de trasladarse.

Paso a paso: cómo presentar la Libreta AUH y cobrar el 20% retenido

La presentación de la Libreta AUH es indispensable para quienes buscan recuperar el porcentaje acumulado durante el año anterior.

Procedimiento digital

Ingresar a Mi ANSES con CUIL y Clave de Seguridad Social

con CUIL y Clave de Seguridad Social Dirigirse a la sección “Hijos”

Seleccionar “Libreta AUH”

Verificar datos pendientes

Descargar el formulario si corresponde

Imprimirlo

Llevarlo a la escuela o centro médico para certificación

Sacar una fotografía clara del documento

Subir la imagen al sistema

Requisitos técnicos de la imagen

Formato JPG

Peso menor a 3 MB

Superficie plana

Buena iluminación

Sin arrugas

Presentación presencial

En caso de inconvenientes con la carga digital, el trámite también puede completarse en oficinas de ANSES sin turno previo.

Incremento general para jubilados, pensionados y asignaciones

El ajuste del 3,4% no se limita únicamente a la AUH o a la asignación por adopción.

También impactará sobre:

Jubilaciones mínimas y máximas

Pensiones contributivas

Pensiones no contributivas

Asignaciones familiares

Asignación por embarazo

Otros programas sociales

Esta actualización responde a la nueva fórmula de movilidad vinculada al IPC, implementada para mantener el poder adquisitivo frente al contexto inflacionario.

Fechas y seguimiento de pagos

ANSES publicará el calendario oficial según terminación de DNI, como ocurre habitualmente con todas sus prestaciones.

Los beneficiarios podrán consultar:

Fecha exacta de cobro

Lugar de pago

Estado del trámite

Historial de prestaciones

Todo esto a través de:

Mi ANSES

Aplicación móvil oficial

Línea telefónica del organismo

Oficinas presenciales

Recomendaciones para no perder el beneficio

Especialistas en seguridad social recomiendan:

Mantener datos personales actualizados

Revisar periódicamente Mi ANSES

Presentar documentación en tiempo y forma

Verificar certificaciones escolares y sanitarias

Controlar topes de ingresos familiares

El incumplimiento de alguno de estos puntos podría generar demoras o incluso impedir el acceso a ciertos pagos.