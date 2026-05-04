El Gobierno pagará un bono de $ 500.000

Con la actualización inflacionaria, este monto se elevará desde los $476.268 vigentes hasta alcanzar los $492.366 a partir del nuevo calendario de pagos.
Este refuerzo representa una ayuda fundamental para muchas familias argentinas, ya que busca aliviar el impacto económico que implica la incorporación legal de un nuevo integrante al núcleo familiar.
La prestación también forma parte de una batería de ayudas estatales vinculadas a eventos familiares importantes como:
- Nacimiento
- Matrimonio
- Adopción
En todos los casos, el acceso depende del cumplimiento de requisitos administrativos y socioeconómicos determinados por ANSES.
AUH y Libreta: el complemento que puede aumentar significativamente el ingreso
Además del pago por adopción, muchas familias podrían sumar otro ingreso importante si son beneficiarias de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y presentan correctamente la Libreta AUH.
Este documento permite acreditar:
- Escolaridad
- Vacunación
- Controles sanitarios obligatorios
ANSES retiene mensualmente el 20% de la AUH y libera ese monto acumulado una vez presentada la libreta correspondiente.
Para mayo de 2026, quienes completen este trámite podrán cobrar hasta $141.312 adicionales, correspondientes al acumulado anual retenido.
De esta forma, un grupo familiar que reúna ambas prestaciones podría alcanzar un ingreso total de:
$492.366 (Asignación por adopción) + $141.312 (Libreta AUH) = $633.678
Se trata de una cifra extraordinaria para miles de hogares que dependen de estas asistencias.
Quiénes pueden acceder a la Asignación Familiar por Adopción
El bono por adopción está destinado a diversos sectores alcanzados por el sistema de seguridad social argentino.
Los principales grupos habilitados son:
- Trabajadores en relación de dependencia
- Monotributistas
- Beneficiarios del Fondo de Desempleo
- Titulares de Pensiones No Contributivas por invalidez
- Jubilados y pensionados del SIPA
- Beneficiarios de AUH
- Personas que cobran Asignación por Embarazo
Para acceder, los solicitantes deben cumplir con topes de ingresos y presentar documentación respaldatoria.
Cómo hacer el trámite para cobrar la asignación por adopción
ANSES ofrece dos modalidades para realizar la gestión:
Presencial
Quienes elijan esta vía deberán:
- Reunir la documentación requerida
- Solicitar turno previo
- Presentarse en la oficina asignada
- Completar el expediente
- Realizar seguimiento del trámite
Online
También puede gestionarse digitalmente mediante la plataforma oficial de ANSES, facilitando el acceso sin necesidad de trasladarse.
Paso a paso: cómo presentar la Libreta AUH y cobrar el 20% retenido
La presentación de la Libreta AUH es indispensable para quienes buscan recuperar el porcentaje acumulado durante el año anterior.
Procedimiento digital
- Ingresar a Mi ANSES con CUIL y Clave de Seguridad Social
- Dirigirse a la sección “Hijos”
- Seleccionar “Libreta AUH”
- Verificar datos pendientes
- Descargar el formulario si corresponde
- Imprimirlo
- Llevarlo a la escuela o centro médico para certificación
- Sacar una fotografía clara del documento
- Subir la imagen al sistema
Requisitos técnicos de la imagen
- Formato JPG
- Peso menor a 3 MB
- Superficie plana
- Buena iluminación
- Sin arrugas
Presentación presencial
En caso de inconvenientes con la carga digital, el trámite también puede completarse en oficinas de ANSES sin turno previo.
Incremento general para jubilados, pensionados y asignaciones
El ajuste del 3,4% no se limita únicamente a la AUH o a la asignación por adopción.
También impactará sobre:
- Jubilaciones mínimas y máximas
- Pensiones contributivas
- Pensiones no contributivas
- Asignaciones familiares
- Asignación por embarazo
- Otros programas sociales
Esta actualización responde a la nueva fórmula de movilidad vinculada al IPC, implementada para mantener el poder adquisitivo frente al contexto inflacionario.
Fechas y seguimiento de pagos
ANSES publicará el calendario oficial según terminación de DNI, como ocurre habitualmente con todas sus prestaciones.
Los beneficiarios podrán consultar:
- Fecha exacta de cobro
- Lugar de pago
- Estado del trámite
- Historial de prestaciones
Todo esto a través de:
- Mi ANSES
- Aplicación móvil oficial
- Línea telefónica del organismo
- Oficinas presenciales
Recomendaciones para no perder el beneficio
Especialistas en seguridad social recomiendan:
- Mantener datos personales actualizados
- Revisar periódicamente Mi ANSES
- Presentar documentación en tiempo y forma
- Verificar certificaciones escolares y sanitarias
- Controlar topes de ingresos familiares
El incumplimiento de alguno de estos puntos podría generar demoras o incluso impedir el acceso a ciertos pagos.