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ANSES publicó nuevos montos: quiénes cobran más de $2.600.000

ANSES publicó los nuevos montos del sistema previsional para mayo 2026 con aumento y bono incluidos. La jubilación mínima supera los $463.000 con refuerzo y en algunos casos supera los $2,6 millones. Enterate cómo quedan todos los valores.

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La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) oficializó los nuevos valores del sistema previsional que regirán durante mayo de 2026. Con el incremento del 3,38%, determinado por la inflación de marzo, la jubilación mínima quedó en $393.174,10, mientras que el haber máximo asciende a $2.645.689,38.

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La actualización fue establecida a través de la Resolución 110/2026, publicada en el Boletín Oficial, y forma parte del esquema de movilidad que ajusta los ingresos previsionales en base al Índice de Precios al Consumidor (IPC) informado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).

Bono ANSES: cuánto se cobra en mayo con el refuerzo

Además del aumento, el Gobierno confirmó la continuidad del bono de $70.000 para jubilados y pensionados con haberes mínimos, medida que fue oficializada mediante el Decreto 292/2026.

De esta manera, quienes perciben la jubilación mínima cobrarán en mayo un total de: $463.174,10 (haber + bono)

Sin embargo, el refuerzo se mantiene congelado desde marzo de 2024, lo que impacta en el incremento real que reciben los beneficiarios. Aunque el ajuste nominal es del 3,38%, la suba efectiva para quienes cobran la mínima se ubica en torno al 2,85%.

El bono, además, se paga de forma proporcional para quienes superan el haber mínimo, hasta alcanzar un tope determinado, mientras que los jubilados con ingresos más altos quedan excluidos de este refuerzo.

PUAM y pensiones: los nuevos montos en mayo

La normativa también establece los valores actualizados de otras prestaciones previsionales vinculadas al haber mínimo.

La Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), destinada a personas mayores de 65 años sin los años de aportes necesarios, se fija en $314.539,28, y alcanza los $384.539,28 con el bono.

En el caso de las Pensiones No Contributivas (PNC) por invalidez o vejez, el monto base será de $275.221,87, que se eleva a $345.221,87 con el refuerzo.

Por su parte, la pensión para madres de siete hijos mantiene un esquema diferencial, ya que equivale a la jubilación mínima. Así, se ubica en $393.174,10, y llega a $463.174,10 con el bono incluido.

Al igual que ocurre con las jubilaciones, el congelamiento del refuerzo también reduce el impacto real del aumento en estos casos, con subas efectivas que oscilan entre el 2,6% y el 2,8%, según la prestación.

jubilados anses bono
Jubilados de ANSES en mayo: confirman cambios en las fechas de cobro

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Otros valores clave del sistema previsional

La Resolución 110/2026 también fija parámetros importantes para el funcionamiento del sistema previsional.

Entre ellos, se destacan las nuevas bases imponibles para aportes:

  • Base mínima: $132.420,94
  • Base máxima: $4.303.619,01

Además, el valor de la Prestación Básica Universal (PBU) se estableció en $179.859,20, un componente esencial dentro del cálculo de las jubilaciones.

Liquidaciones disponibles en Mi ANSES

ANSES informó que las liquidaciones con los nuevos montos estarán disponibles a partir del lunes 11 de mayo de 2026 en la plataforma Mi ANSES.

Los jubilados y pensionados podrán consultar sus recibos de haberes ingresando con CUIL y Clave de la Seguridad Social, donde verán reflejado tanto el aumento como el bono correspondiente.

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