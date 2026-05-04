ANSES publicó nuevos montos: quiénes cobran más de $2.600.000

Sin embargo, el refuerzo se mantiene congelado desde marzo de 2024, lo que impacta en el incremento real que reciben los beneficiarios. Aunque el ajuste nominal es del 3,38%, la suba efectiva para quienes cobran la mínima se ubica en torno al 2,85%.

El bono, además, se paga de forma proporcional para quienes superan el haber mínimo, hasta alcanzar un tope determinado, mientras que los jubilados con ingresos más altos quedan excluidos de este refuerzo.

PUAM y pensiones: los nuevos montos en mayo

La normativa también establece los valores actualizados de otras prestaciones previsionales vinculadas al haber mínimo.

La Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), destinada a personas mayores de 65 años sin los años de aportes necesarios, se fija en $314.539,28, y alcanza los $384.539,28 con el bono.

En el caso de las Pensiones No Contributivas (PNC) por invalidez o vejez, el monto base será de $275.221,87, que se eleva a $345.221,87 con el refuerzo.

Por su parte, la pensión para madres de siete hijos mantiene un esquema diferencial, ya que equivale a la jubilación mínima. Así, se ubica en $393.174,10, y llega a $463.174,10 con el bono incluido.

Al igual que ocurre con las jubilaciones, el congelamiento del refuerzo también reduce el impacto real del aumento en estos casos, con subas efectivas que oscilan entre el 2,6% y el 2,8%, según la prestación.

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Otros valores clave del sistema previsional

La Resolución 110/2026 también fija parámetros importantes para el funcionamiento del sistema previsional.

Entre ellos, se destacan las nuevas bases imponibles para aportes:

Base mínima: $132.420,94

$132.420,94 Base máxima: $4.303.619,01

Además, el valor de la Prestación Básica Universal (PBU) se estableció en $179.859,20, un componente esencial dentro del cálculo de las jubilaciones.

Liquidaciones disponibles en Mi ANSES

ANSES informó que las liquidaciones con los nuevos montos estarán disponibles a partir del lunes 11 de mayo de 2026 en la plataforma Mi ANSES.

Los jubilados y pensionados podrán consultar sus recibos de haberes ingresando con CUIL y Clave de la Seguridad Social, donde verán reflejado tanto el aumento como el bono correspondiente.