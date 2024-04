ES OFICIAL: confirmaron la FECHA para cobrar la SEGUNDA cuota de la JUBILACIÓN

Qué se cobra en la segunda cuota de la jubilación

Corresponde al complemento de $70 mil y al aumento dispuesto por la administración de Milei.

Cómo cobrarán los jubilados en abril

jubilados-abril.jpg Los jubilados percibirán el aumento y el bono en dos tramos durante el mes de abril (Foto: ANSES).

El Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 268/2024, publicado el 21 de marzo, estableció un incremento en la jubilación mínima a $134.445,30, junto con un bono adicional de $70.000 para aquellos que percibieran esa cantidad o menos, elevando el total a $204.445,30.

Sin embargo, el 25 de ese mes, con la publicación del decreto 274/2024, se introdujo una nueva fórmula de movilidad para jubilaciones y pensiones, que determinaba la actualización mensual a partir de julio, según el Índice de Precios al Consumidor (IPC).

El documento también especificaba que en las liquidaciones de abril se aplicaría un aumento del 12,% y un adicional del 13,24% correspondiente al IPC de febrero, anticipando así la movilidad a pagar en junio.

Como resultado, la jubilación mínima para el cuarto mes del año pasaba de $134.445,30 a $171.283,31, a la que se sumaba el bono de $70.000, alcanzando un total de $241.283,31.

Sin embargo, surgió una contradicción: según el DNU 274, los jubilados no podrían recibir el bono de $70.000, ya que el límite para percibirlo no se había actualizado, quedando en $134.445,30 en lugar de $171.283,31. Esto significaba que, según los términos establecidos hasta ese momento, no habría ayuda económica.

Por lo tanto, con la publicación del nuevo decreto 282/2024, el Gobierno corrigió esta situación para permitir que los jubilados reciban el bono completo. Según el documento, se modificaron los artículos 3 y 4 del DNU 268.

"Se establece que para aquellos titulares cuyos haberes totales no superen los $171.283,31, la ayuda económica previsional será de $70.000", se indica.

¿Cobran el bono las jubilaciones que superen el mínimo de $171.283,31?

Se aclaró que aquellos que cobren más de $171.283,31 recibirán un bono "igual a la diferencia necesaria para alcanzar el tope de $241.283,31".