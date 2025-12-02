Excelente noticia: lanzan un nuevo beneficio que alcanzará a miles de jubilados en diciembre

Qué ofrece la nueva versión de Mi PAMI

La plataforma fue diseñada para funcionar como una ventanilla única de trámites, donde los afiliados pueden gestionar todo tipo de consultas médicas y administrativas sin salir de su hogar. Entre las herramientas más destacadas se encuentran:

1. Credencial digital

Los afiliados pueden acceder a una versión digital de su credencial, útil en casos de pérdida de la tarjeta física o para presentar ante centros médicos que acepten la modalidad.

2. Recetas electrónicas

Uno de los beneficios más valorados es la posibilidad de visualizar recetas electrónicas, consultar su estado y presentarlas directamente en farmacias adheridas sin necesidad de impresiones.

3. Órdenes médicas y autorizaciones

Los usuarios pueden solicitar y descargar órdenes, autorizaciones para estudios, tratamientos o prácticas médicas, evitando trámites presenciales que antes requerían varios pasos.

4. Turnos médicos

La plataforma permite pedir turnos en hospitales y centros de salud intervenidos por PAMI, simplificando un proceso que solía ser una de las principales fuentes de queja entre los afiliados.

5. Cartilla de prestadores

Incluye una cartilla interactiva con información sobre médicos de cabecera, especialistas, clínicas, centros diagnósticos y farmacias cercanas.

6. Contacto con el médico de cabecera

Los pacientes pueden ver los datos de su profesional asignado, realizar consultas básicas y acceder a su historial de visitas y prestaciones.

Seguridad, validación de identidad y asistencia personalizada

Desde PAMI informaron que la nueva versión de Mi PAMI “continúa en constante evolución para mejorar la experiencia de los afiliados”, especialmente en materia de validación de identidad, un punto clave para garantizar la seguridad de los datos sensibles.

La plataforma trabaja de manera articulada con otros organismos nacionales y sistemas de verificación documental que permiten corroborar la identidad del usuario de forma rápida y confiable. Esto evita suplantaciones y errores en las gestiones, además de proteger la información médica.

Asimismo, el sistema incorpora funciones de asistencia y soporte, fundamentales para adultos mayores que no están familiarizados con el uso de dispositivos móviles o aplicaciones digitales. Este acompañamiento se ofrece tanto vía telefónica como en agencias de PAMI distribuidas en todo el país.

Un beneficio que evita traslados y reduce la exposición médica

Para muchos afiliados, la llegada de Mi PAMI implicó un cambio sustancial en su rutina. La posibilidad de realizar trámites desde la casa evita la necesidad de trasladarse, reducen la exposición a centros médicos, especialmente en temporadas de alta circulación de virus respiratorios, y agiliza procesos que antes demandaban horas.

Además, la plataforma permite que familiares o cuidadores colaboren en la gestión de trámites cuando el adulto mayor así lo autoriza, facilitando la organización familiar y disminuyendo la carga administrativa.

Cómo inscribirse en Mi PAMI: paso a paso

Quienes aún no cuenten con su usuario pueden registrarse de forma sencilla siguiendo estos pasos:

1. Descargar la app

La aplicación está disponible en Google Play para Android y en App Store para iOS. También se puede ingresar desde la página oficial: www.pami.org.ar/mipami.

2. Completar los datos personales

El sistema solicitará:

DNI

Número de trámite del último DNI

Sexo

CUIL

Estos datos permiten validar la identidad de forma segura.

3. Crear una contraseña

Es fundamental elegir una contraseña segura y no compartirla con terceros, para proteger el acceso a información sensible.

4. Verificar el número de celular

Se enviará un código de cuatro dígitos por SMS, que el usuario deberá ingresar para habilitar la cuenta.

5. Finalizar el registro

Una vez completados estos pasos, el afiliado podrá iniciar sesión tanto en la app móvil como en la versión web.

Ante cualquier duda o inconveniente, los usuarios pueden comunicarse al 138 (PAMI Escucha y Responde) o acercarse personalmente a una agencia para recibir asistencia.

Los trámites que se pueden realizar desde Mi PAMI

A través de la plataforma, los afiliados pueden administrar prácticamente todas sus prestaciones. Entre las gestiones más frecuentes se encuentran:

Consultar prestaciones médicas y sociales vigentes

Solicitar autorizaciones para estudios, tratamientos y prácticas médicas

Pedir turnos en hospitales y centros de salud de PAMI

Consultar información sobre medicamentos , descuentos y disponibilidad

Acceder a la cartilla médica y buscar prestadores cercanos

Descargar certificados necesarios para otros trámites administrativos

Visualizar credencial digital, órdenes y recetas electrónicas

Esta lista sigue ampliándose a medida que PAMI incorpora nuevas funciones, en línea con una estrategia de modernización integral de su sistema.

Una herramienta clave para el futuro del sistema de salud

La implementación de Mi PAMI se suma a una tendencia global en la que los sistemas de salud adoptan soluciones digitales para facilitar el acceso de sus usuarios, optimizar recursos y mejorar la gestión interna.

En el caso de PAMI, el desafío es aún mayor: se trata de una obra social con millones de afiliados distribuidos en todo el país, muchos de ellos con condiciones de salud complejas o necesidades de atención frecuentes.

La llegada de esta plataforma, con más de un millón de registros en su primer semestre, demuestra que la digitalización es posible incluso en poblaciones tradicionalmente alejadas de la tecnología, siempre que existan herramientas intuitivas y acompañamiento adecuado.