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Javier Milei confirmó el aumento de la AUH de ANSES: cuánto se cobra por hijo en AGOSTO 2026

El Poder Ejecutivo ratificó el porcentaje de actualización mensual que impactará en las asignaciones sociales. El Gobierno aplicará la suba por movilidad del 1,9% basada en el último dato de inflación oficial de la gestión.

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Javier Milei confirmó el aumento de la AUH de ANSES: cuánto se cobra por hijo en AGOSTO 2026

Javier Milei confirmó el aumento de la AUH de ANSES: cuánto se cobra por hijo en AGOSTO 2026

El presidente Javier Milei convalidó la estructura de pagos para el universo de la protección social que entrará en vigencia el próximo mes. Al confirmarse de manera oficial que el índice inflacionario del INDEC se ubicó en el 1,9%, el Gobierno aplicará este ajuste por movilidad directa sobre los saldos de la Asignación Universal por Hijo (AUH) de forma automática en las cuentas bancarias de la seguridad social.

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Esta actualización obligatoria busca resguardar el poder de compra de los sectores más vulnerables dentro del programa económico actual. Los depósitos de la AUH en agosto se transferirán de manera directa, unificando el haber base indexado con los subsidios alimentarios vigentes para agilizar la disponibilidad de los fondos de libre disponibilidad en toda la red financiera nacional.

¿Cuánto se cobra por la AUH con el nuevo aumento de Javier Milei?

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Javier Milei confirmó el aumento de la AUH de ANSES: cuánto se cobra por hijo en AGOSTO 2026

A raíz del reajuste del 1,9% por movilidad mensual dictado por el Ejecutivo, el valor bruto de la Asignación Universal por Hijo se elevará a $150.861,90 por cada menor a cargo. De esa cifra total determinada por el Estado, la administración transfiere mensualmente el 80% neto de forma directa, lo que representa una suma en mano de $120.689,52 netos de bolsillo para las familias.

El 20% restante, equivalente a un descuento retenido de $30.172,38 por cada hijo, permanece bajo custodia de la entidad previsional de forma preventiva. Esos fondos acumulados se liberan en las cajas de ahorro en una sola cuota unificada una vez que la madre o tutor presenta de forma completa la Libreta de la AUH que acredita los controles de salud y educación.

¿Cómo se complementa la AUH con las escalas de la Tarjeta Alimentar?

Los titulares de la AUH acceden en su misma fecha de cobro a las partidas del programa Tarjeta Alimentar, subsidio que el Gobierno adjudica de oficio según el padrón de menores de hasta 14 años inclusive. Los montos de este adicional se estratifican según la cantidad de hijos: las familias con un hijo perciben $72.250, las que poseen dos hijos cobran $113.299, y los hogares con tres o más menores acceden a $149.425 mensuales.

A estos conceptos se le acopla el Plus de los Mil Días para los hogares con niños de hasta 3 años de edad. Al gestionarse todas las órdenes de pago mediante la red de cajeros automáticos, las madres disponen de la asistencia económica de forma ágily segura, sin necesidad de trámites burocráticos presenciales de validación.

¿Quiénes tienen derecho a cobrar el plus alimentario de forma automática?

El acceso al programa de asistencia nutricional del Ministerio de Capital Humano se otorga de oficio y no requiere ningún trámite de inscripción física o virtual en las dependencias estatales. El cruce informático de las bases de datos determina quiénes reúnen los requisitos socioeconómicos y habilita los fondos de manera directa en la misma tarjeta de débito de la prestación base.

Tienen derecho a percibir este extra las madres o padres que cobren la AUH con hijos de hasta 14 años inclusive y las personas con discapacidad integradas en el padrón de la asignación. Los monotributistas ordinarios del sistema SUAF quedan excluidos por normativa de este beneficio, centralizando los recursos estatales en los sectores con mayor vulnerabilidad.

Fechas de cobro: días de pago de la AUH en agosto de 2026

Las jornadas de acreditación bancaria se desplegarán de forma correlativa siguiendo el orden secuencial del último dígito del documento de identidad del titular:

  • DNI terminados en 0: lunes 10 de agosto de 2026.

  • DNI terminados en 1: martes 11 de agosto de 2026.

  • DNI terminados en 2: miércoles 12 de agosto de 2026.

  • DNI terminados en 3: jueves 13 de agosto de 2026.

  • DNI terminados en 4: viernes 14 de agosto de 2026.

  • DNI terminados en 5: lunes 17 de agosto de 2026.

  • DNI terminados en 6: martes 18 de agosto de 2026.

  • DNI terminados en 7: miércoles 19 de agosto de 2026.

  • DNI terminados en 8: jueves 20 de agosto de 2026.

  • DNI terminados en 9: viernes 21 de agosto de 2026.

En pocas palabras

  • Aumento confirmado: El gobierno oficializó la suba de la AUH para agosto.
  • Monto por hijo: Se detallará el valor específico que cada beneficiario recibirá.
  • Impacto social: El incremento busca apoyar a las familias en el contexto económico actual.
Resumen generado por Thinkindot AI
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