Javier Milei confirmó el aumento de la AUH de ANSES: cuánto se cobra por hijo en AGOSTO 2026

¿Cómo se complementa la AUH con las escalas de la Tarjeta Alimentar?

Los titulares de la AUH acceden en su misma fecha de cobro a las partidas del programa Tarjeta Alimentar, subsidio que el Gobierno adjudica de oficio según el padrón de menores de hasta 14 años inclusive. Los montos de este adicional se estratifican según la cantidad de hijos: las familias con un hijo perciben $72.250, las que poseen dos hijos cobran $113.299, y los hogares con tres o más menores acceden a $149.425 mensuales.

A estos conceptos se le acopla el Plus de los Mil Días para los hogares con niños de hasta 3 años de edad. Al gestionarse todas las órdenes de pago mediante la red de cajeros automáticos, las madres disponen de la asistencia económica de forma ágily segura, sin necesidad de trámites burocráticos presenciales de validación.

¿Quiénes tienen derecho a cobrar el plus alimentario de forma automática?

El acceso al programa de asistencia nutricional del Ministerio de Capital Humano se otorga de oficio y no requiere ningún trámite de inscripción física o virtual en las dependencias estatales. El cruce informático de las bases de datos determina quiénes reúnen los requisitos socioeconómicos y habilita los fondos de manera directa en la misma tarjeta de débito de la prestación base.

Tienen derecho a percibir este extra las madres o padres que cobren la AUH con hijos de hasta 14 años inclusive y las personas con discapacidad integradas en el padrón de la asignación. Los monotributistas ordinarios del sistema SUAF quedan excluidos por normativa de este beneficio, centralizando los recursos estatales en los sectores con mayor vulnerabilidad.

Fechas de cobro: días de pago de la AUH en agosto de 2026

Las jornadas de acreditación bancaria se desplegarán de forma correlativa siguiendo el orden secuencial del último dígito del documento de identidad del titular: