Milei encabezó una nueva cumbre con legisladores libertarios para avanzar con la reforma del Banco Central

Milei estaba secundado por la secretaria General, Karina Milei; el jefe de Gabiente, Diego Santilli; el vicejefe de Gabinete, Ignacio Devitt; el presidente de la Cámara de Diputados; Martín Menem; y los jefes de bloques de LLa en el Senado, Patricia Bullrich y en Diputados, Gabriel Bornoroni, respectivamente.

En esta oportunidad no estuvieron presentes ni el asesor presidencial, Santiago Caputo, ni el armador político y subsecretario de Gestión de LLA, Eduardo "Lule" Menem.

Las declaraciones de los legisladores

En declaraciones a periodistas acreditados en Casa Rosada, Bornoroni aclaró que este "no es un relanzamiento ni una nueva etapa" del Gobierno, al señalar que "siempre estuvimos en diálogo con todas las fuerzas (políticas), desde que llegamos".

Mientras que la senadora jujeña Vilma Bedia asistió al encuentro vestida con la camiseta de la Selección, otras como Lilia Lemoine y Juliana Santillán hicieron referencia a las expectativas sobre la llegada de Argentina a la ronda de semifinalistas del Mundial de fútbol que se juega este miércoles contra Inglaterra, y se ilusionaban con la posibilidad de que el equipo liderado por Llionel Messi visite la Casa Rosada, tras la invitación pública que les hizo llegar Milei.

Por su parte, la diputada Virginia Gallardo dijo al ingresar que "siempre es importante escuchar al Presidente, hablar sobre futuras leyes que vamos a trabajar por el futuro de Argentina". La diputada mileísta agregó que lo más importante de la reforma del BCRA es "conservar el valor de la moneda y que el "BCRA no financie más al Tesoro".

La diputada Patricia Vazquez agregó que el Presidente quiere explicar la profundidad de las reformas de la carta orgánica del BCRA, y vaticinó que "va a tener el absoluto respaldo (del oficialismo), es lo que corresponde".

La legisladora oficialista agregó que el eje del proyecto es "la modificaron el artículo 3 que fue hecho a medida del kirchnerismo" que provocó "la inflación que afecta a la población y eso es lo que el presidente vino a desterrar".

El senador de LLA, Agustín Monteverde, coincidió con Milei en cuestionar la emisión de moneda y señaló "el BCRA tiene que dejar de ser defraudador serial y es escencial dejar de financiar al Tesoro con emisión espuria de dinero".

Monteverde admitió que "todavía no hay fecha" de presentación del proyecto, que como anticipó A24.com, ingresaría por el Senado después de una presentación pública que realizará el presidente Javier Milei.

La diputada libertaria, Juliana Santillán, dijo por su parte que "la reforma política es una reforma histórica" y defendió la eliminación de las PASO, al señalar que con el proyecto el Gobierno "busca que los partidos políticos resuelvan de manera interna los candidatos, y que los ciudadanos resuelvan la elección general", con la premisa de que "el Estado tiene que ahorrar y no generarse gasto público".

"El gasto de las internas lo tiene que hacer la política", resumió Santillán sobre el proyecto del gobierno que busca eliminar las PASO, y que según fuentes parlamentarias, le estaría costando conseguir consenso entre los bloques de la oposición dialoguista.

Respecto a las dudas sobre si la reforma electoral tiene los 129 votos necesarios para la eliminación de las PASO en Diputados, Santillán dijo que "es una excelente pregunta que le tenemos que hacer a Santilli, son datos que tienen ellos y el Ministerio del Interior".

"Unboxing" de regalos mendocinos que le llevo hoy al Presidente @JMilei!



Un mate muy especial de Raíces Cuyanas y las mejores palmeritas de La Pichona! pic.twitter.com/emAHbIYygS — Luis Petri (@luispetri) July 13, 2026

El encuentro se realizó en medio de la ronda de reuniones de Santilli con gobernadores, en busca de apoyos, que viene llevando a cabo Santilli en la Casa rosada.

Luis Petri, ex ministro de Defensa y actual Diputado por Mendoza, llegó con un "Unboxing" de regalo para el presidente que incluyó un mate tallado con un texto que propone la candidatura a la reelección de "Milei 2027".