Milei aseguró que será reelecto: "Voy a tener cuatro años más" y defendió la inviolabilidad de la propiedad privada

Propiedad privada y crecimiento económico

Durante buena parte de su discurso, Milei centró sus argumentos en la importancia de la propiedad privada como condición para el crecimiento económico y la inversión. En ese contexto, se refirió al proyecto impulsado por el Gobierno para declarar la inviolabilidad de ese derecho y cuestionó las resistencias que enfrenta en el Congreso.

“Aquellos que opongan a la defensa férrea del derecho de propiedad como postulamos nosotros en base al orden liberal, esta claro que esos son los enemigos del progreso. Esos son los responsables de la decadencia argentina, los que violentaron el derecho de propiedad”, afirmó.

El Presidente planteó que la protección de la propiedad privada resulta indispensable para fomentar el ahorro y canalizar inversiones productivas. Según explicó, el crecimiento económico depende de la acumulación de capital, proceso que requiere financiamiento proveniente del ahorro para transformarlo en inversión.

“Para acumular capital hay que invertir. Y esa inversión tiene que estar financiada, y ese financiamiento viene de parte del ahorro”, señaló.

Más adelante, el mandatario insistió en que el debate legislativo sobre la iniciativa oficial representa una instancia clave para el futuro económico del país. “Lo que esta pasando en el Congreso tiene una importancia vital para que Argentina sea grande nuevamente”, remarcó.

El Senado levantó la sesión por pedido del oficialismo y se postergó hasta el 6 de agosto el debate por la ley de Tierras. (Foto: captura Senado TV)

Además, volvió a cuestionar las políticas que, según su visión, desalientan el empleo y la cultura del esfuerzo. “Aquellos populistas que impulsan la cultura del antitrabajo también nos están hundiendo. Aquellos que promueven la vagancia, castigar al que trabaja y beneficiar al vago, esos son los que hicieron que argentina se hundiera en los últimos cien años”, afirmó.

Ajuste fiscal y gasto público

El mandatario también destacó el ajuste fiscal aplicado por su administración y aseguró que la reducción del gasto público permitió devolver recursos al sector privado: “Bajamos tanto el gasto público que por primera vez en la historia un gobierno le devuelve a los argentinos de bien tres puntos del PBI”, señaló.

También ratificó que su gestión continuará con la reducción de impuestos a medida que avance el crecimiento económico.

“En la medida que la economía siga creciendo vamos a seguir bajando los impuestos. Si logramos la reelección y seguimos transitando el sendero de crecimiento le vamos a estar devolviendo a los argentinos de acá al 2031 quinientos mil millones de dólares en baja de impuestos”, aseveró.

La actividad reunió a funcionarios nacionales, autoridades provinciales y porteñas, embajadores, representantes del mercado bursátil y empresarios. (Foto: Prensa Gobierno)

Inversión y ahorro

En ese sentido, destacó el rol de la Bolsa de Comercio como herramienta para vincular el ahorro con la inversión y criticó las políticas que, a su criterio, afectaron ese mecanismo durante décadas.

“Lo que hace una institución como la Bolsa, y que es complementación de los bancos, es canalizar el ahorro. Si violentamos el derecho a la propiedad no hay incentivos para ahorrar. Cosa que los distintos gobiernos se han dedicado a robar y violar el derecho de propiedad. Aquel que invierte tiene que poder capturar los resultados de esas inversiones”, expresó.

Sobre el final, Milei mencionó los principales ejes que, según su visión, impulsarán el crecimiento económico, entre ellos el capital humano y la agenda de desregulación. Además, llamó a fortalecer la iniciativa privada y el desarrollo emprendedor.

Milei destacó el rol de la Bolsa de Comercio como herramienta para vincular el ahorro con la inversión. (Foto: Prensa Gobierno)

“Tenemos que volver hacer renacer nuestro espíritu emprendedor. Si hacemos eso vamos a hacer a la Argentina grande nuevamente”, concluyó.