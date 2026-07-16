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Milei ratificó que puso la Casa Rosada a disposición de la Selección y habló de la bandera de Malvinas

El Presidente volvió a poner a disposición la Casa de Gobierno para el festejo de la Scaloneta y confirmó que verá el partido final en la residencia de Olivos. La Rosada ya trabaja en el operativo de seguridad para los festejos del regreso de la Selección.

Stella Gárnica
por Stella Gárnica |
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Javier Milei celebró el pase de Argentina a la final del mundal 2026 y volvió a poner a disposición la Casa Rosada para los festejos de la Selección. Foto: Archivo.

Javier Milei celebró el pase de Argentina a la final del mundal 2026 y volvió a poner a disposición la Casa Rosada para los festejos de la Selección. Foto: Archivo.

Tras el triunfo de Argentina sobre Inglaterra que llevó a la Selección a disputar la final del Mundial 2026 el próximo domingo ante España, el presidente Javier Milei volvió a poner a disposición la Casa Rosada para los festejos del regreso del equipo liderado por Lionel Messi y Lionel Scaloni, aunque reiteró que su idea es que los festejos no sean utilizados políticamente.

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Foto: Reuters 

"La política no debe apropiarse de esta fiesta de los argentinos", dijo Milei en declaraciones a Radio El Observador apenas finalizó el partido que dejó a la Selección Argentina a disputar el titulo de bicampeón mundial consecutivo, y reiteró que vaciará la Casa Rosada si los jugadores quieren festejar desde el balcón con los argentinos.

El mandatario remarcó que el Gobierno garantizará que el festejo sea exclusivamente de los futbolistas y de los argentinos, sin presencia de dirigentes políticos y anticipó que el Goberno ya "trabaja en los distintos dispositivos de seguridad" para acompañar el regreso del plantel y garantizar que la celebración se desarrolle con normalidad.

"Estamos diseñando los mecanismos de seguridad, todas las alternativas para que sea una fiesta pura y no haya eventos oscuros que lamentar", señaló.

Milei dijo que va a "seguir mirando los partidos de la final desde Olivos como el primer día" y que no viajará a Estados Unidos para la final del Mundial.

En ese marco, Milei sostuvo que un posible título mundial pertenece exclusivamente a los jugadores y al pueblo argentino y advirtió que sería "miserable" intentar utilizar un eventual triunfo de la Selección Argentina con fines partidarios.

Los jugadores de la Selección Argentina terminaron insolados en los festejos por la conquista del Mundial Qatar 2022 (Foto: NA).

Los jugadores de la Selección Argentina terminaron insolados en los festejos por la conquista del Mundial Qatar 2022 (Foto: NA).

La principal cuestión que ocupa especialmente al Gobierno nacional es la cantidad de gente que concentraría la Selección a su regreso a la Argentina, teniendo en cuenta el antecedente del triunfo en Qatar 2022, cuando unas cinco millones de personas coparon las calles porteñas y de la provincia de Buenos Aires, además de plazas y centros urbanos de todo el país, espontáneamente, según calcularon autoridades policiales en aquel entonces.

Distancia de la política, Malvinas y el paralelismo del fútbol con la crisis argentina

En medio de la euforia colectiva por haber derrotado a Inglaterra en un clásico electrizante, el Presidente expresó su "alegría inmensa" por el logro deportivo, el cual no dudó en vincular con el actual rumbo de su gestión y el espíritu de resiliencia del pueblo argentino frente a la adversidad.

Además, reveló cómo vive los encuentros del seleccionado argentino junto a su hermana en el cine de la Quinta de Olivos, y que su cábala es tener la "campera de YPF" sin sacársela en ningún momento mientras los ve.

El líder de La Libertad Avanza destacó el enorme temple del combinado nacional tras arrancar el partido en desventaja, asegurando que, pese al inicio esquivo, "Argentina lo pasó por arriba" a su rival durante casi todo el desarrollo del juego.

El Presidente aprovechó la hazaña de la Scaloneta para trazar un paralelismo directo con la situación de crisis que atraviesa el país, señalando que la baja de la inflación y los primeros indicios de la recuperación económica son señales de un renacer inevitable.

"No importa cuán adverso sea el contexto del cual partimos; siempre nos levantamos, siempre salimos, porque Argentina no se rinde", enfatizó.

En el plano estrictamente futbolístico, Milei elogió a Lionel Messi, al señalar que el capitán de la Selección saldó de forma definitiva una de las pocas "materias pendientes" que los críticos le adjudicaban con la camiseta celeste y blanca, y extendió un reconocimiento a todo el plantel y al cuerpo técnico de Lionel Scaloni por la felicidad brindada a la sociedad.

Al referirse a la bandera de las Islas Malvinas exhibida por algunos jugadores tras la victoria frente a Inglaterra, Milei sostuvo que se trata de "un sentimiento que está dentro de todos los argentinos" y consideró que es "perfectamente válido y lícito" que los futbolistas se expresen.

No obstante, insistió en que la cuestión de la soberanía debe mantenerse separada del resultado deportivo y reiteró que la recuperación de las Islas "se logrará en el plano diplomático con inteligencia".

Al responder a las críticas sobre su posición respecto de las Islas Malvinas, Milei afirmó que responde "con hechos" y sostuvo que "nunca en la historia argentina se hicieron tantos avances diplomáticos" como los alcanzados por su administración.

En ese sentido, destacó las gestiones encabezadas por Cancillería, y afirmó que esos avances permitieron que la Organización de las Naciones Unidas (ONU) instara al Reino Unido a retomar las negociaciones con la Argentina.

Finalmente, al ser consultado por la posibilidad de que el Gobierno británico impulse sanciones tras los gestos realizados por los jugadores argentinos, consideró que cualquier eventual consecuencia quedará circunscripta al ámbito deportivo y no afectará el proceso diplomático que lleva adelante la Argentina.

Milei afirmó que el Gobierno continuará concentrado en la gestión y señaló que, mientras se disputaba la semifinal, mantuvo reuniones de trabajo junto al jefe de Gabinete, Diego Santilli, y a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, para avanzar en distintos temas de gobierno.

Macri celebró el gesto de Milei de "vaciar la Casa Rosada" para la Selección

El expresidente y líder del PRO, Mauricio Macri elogió la postura del presidente Javier Milei, de poner la Casa Rosada a disposición de la Selección Argentina y destacó que "lo bueno es que el Presidente dijo que (en ese caso) dejaría vacía la Casa Rosada, como un espacio donde "ni siquiera él estaría".

“Si quieren (los jugadores de la Selección y el DT, Lionel Scaloni) pueden ir, no es lo mismo que tal vez quería hacer el kirchnerismo después de Qatar, en 2022, usar el Mundial para hacer política", dijo Macri.

El expresidente consideró en declaraciones a Radio La Red: “Estaría lindo que fueran a festejar a algún lugar donde la gente pudiera agradecerles”.

Stella Gárnica
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