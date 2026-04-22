JUBILADOS de ANSES tienen habilitado los descuentos: de qué se trata la medida

Este sistema de ahorro permite que un jubilado de la mínima estire su capacidad de consumo real por encima de los $475.000 mensuales en abril de 2026. Al concentrar las compras de farmacia y supermercado en los locales adheridos, el sector pasivo accede a un alivio económico directo. La transparencia de este beneficio puede verificarse consultando el listado de locales por zona en la web oficial de ANSES, facilitando la organización de las finanzas personales de los adultos mayores.

¿Cuál es el monto total unificado de los jubilados de ANSES en abril?

Un jubilado que percibe el haber mínimo cobra este mes un total de $450.319,31. Este valor que liquida la Administración Nacional de la Seguridad Social se compone del haber base actualizado de $380.319,31 y el bono fijo de $70.000. Para otros sectores, como la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), el monto final unificado llega a los $374.255,45, mientras que las pensiones no contributivas se sitúan en $336.223,52.

La Administración Nacional de la Seguridad Social recuerda que el bono se paga de forma proporcional a quienes superan la mínima pero no llegan al techo de los $450.319. Es importante destacar que actualmente no existen créditos de ANSES otorgados directamente por el ente; por lo tanto, cualquier descuento previo en el recibo de haberes de abril de 2026 debe ser consultado con la entidad financiera correspondiente para evitar errores en la liquidación.

¿Cómo consultar el calendario de pagos de abril por DNI?

La Administración Nacional de la Seguridad Social ha establecido un cronograma estricto para la acreditación de haberes mínimos y el bono de $70.000. Los jubilados de ANSES deben seguir el calendario basado en la terminación de su DNI para acudir a las sucursales bancarias. Este mes de abril de 2026, la unificación del haber con el refuerzo permite que los adultos mayores retiren el total de sus fondos en una única visita, optimizando los tiempos de atención.

Es fundamental que los jubilados de ANSES utilicen los canales electrónicos como el home banking o cajeros automáticos para evitar traslados innecesarios. El organismo previsional garantiza que los fondos estén disponibles desde las primeras horas del día asignado. La transparencia en el cronograma de la Administración Nacional de la Seguridad Social asegura que todos los beneficiarios de haberes mínimos perciban el aumento del 2,9% sin demoras durante la segunda quincena del mes.

¿Qué beneficios adicionales tienen los jubilados de ANSES este mes?

Además del aumento y el bono, los jubilados de ANSES en abril de 2026 pueden acceder a la red de beneficios exclusivos para la compra de electrodomésticos, indumentaria y pasajes de larga distancia. La Administración Nacional de la Seguridad Social mantiene acuerdos con diversas cámaras empresariales para ofrecer descuentos por línea de caja que se suman a los reintegros de la tarjeta de débito. Estas medidas buscan fortalecer el bienestar social de los adultos mayores.

El organismo también recuerda que la actualización de los haberes bajo la nueva fórmula de movilidad mensual garantiza un seguimiento más cercano a la realidad económica nacional. Para los jubilados de ANSES, esto representa una mayor previsibilidad en la evolución de su patrimonio previsional. Ante cualquier duda sobre los descuentos aplicados o el monto del bono proporcional, la Administración Nacional de la Seguridad Social recomienda revisar el recibo de haberes en la sección Mi ANSES o llamar gratuitamente al 130.