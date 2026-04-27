La noticia que más impacto generó entre todos los pensionados

Quiénes tienen derecho a cobrar la pensión

El acceso a esta prestación no es universal. La normativa previsional argentina establece con claridad que solo ciertos familiares pueden solicitarla, siempre que puedan demostrar el vínculo y cumplir con los requisitos establecidos.

Cónyuge: el primer beneficiario en la línea de prioridad

El esposo o la esposa legal del jubilado fallecido tiene prioridad para acceder a la pensión. Para ello, deberá presentar la partida de matrimonio actualizada, documento clave que acredita que la relación seguía vigente al momento del fallecimiento.

Es importante destacar que no basta con haber estado casado en el pasado: la unión debe haber estado legalmente activa al momento de la muerte.

Convivientes: el reconocimiento a las parejas no formalizadas

En los últimos años, el sistema previsional amplió el alcance del beneficio para incluir a las parejas que convivían sin haber contraído matrimonio.

Para ser reconocidos como convivientes previsionales, se exige:

Un mínimo de cinco años de convivencia continua , o

, o Dos años si existen hijos en común

Además, será necesario presentar pruebas que acrediten la relación, como:

Domicilio compartido

Cuentas bancarias conjuntas

Declaraciones juradas

Facturas o servicios a nombre de ambos

Este punto suele ser uno de los más complejos del trámite, ya que la falta de documentación suficiente puede derivar en rechazos o demoras prolongadas.

Hijos con derecho: edad y condiciones especiales

Los hijos también pueden acceder a la pensión, aunque bajo condiciones específicas:

Deben ser solteros y menores de 18 años

No deben percibir otra prestación incompatible

En el caso de hijos con discapacidad, el beneficio no tiene límite de edad, siempre que se demuestre que dependían económicamente del jubilado fallecido.

Este grupo constituye uno de los sectores más protegidos por el sistema, ya que la normativa prioriza su estabilidad económica.

Cómo iniciar el trámite paso a paso

Uno de los aspectos más importantes —y muchas veces desconocido— es que la pensión no se activa automáticamente tras el fallecimiento. Es necesario iniciar un trámite formal ante ANSES.

El plazo inicial: un detalle clave

El proceso puede comenzar una vez transcurridos 10 días hábiles desde la muerte. Este período permite que los registros oficiales se actualicen correctamente.

Intentar iniciar el trámite antes de ese plazo puede generar errores o inconvenientes administrativos.

Modalidades para hacer la gestión

Dependiendo del tiempo transcurrido desde el fallecimiento, existen dos formas de iniciar el trámite:

Online (Mi ANSES): Disponible si el fallecimiento ocurrió dentro de los últimos seis meses. Se requiere Clave de la Seguridad Social.

Presencial: Obligatorio en casos más antiguos o cuando existen situaciones particulares. En este caso, se debe solicitar turno previo.

La modalidad digital ha simplificado el proceso, aunque no todos los casos pueden resolverse de manera remota.

Documentación obligatoria: qué papeles hay que presentar

Uno de los factores que más incide en la rapidez del trámite es contar con la documentación completa desde el inicio.

Entre los requisitos básicos se encuentran:

Documento Nacional de Identidad (DNI) del solicitante

del solicitante Acta o partida de defunción del jubilado

del jubilado Documentación que acredite el vínculo (matrimonio, nacimiento o convivencia)

Formulario PS 6.9, donde se declara si se perciben otros beneficios

En situaciones especiales, también pueden solicitarse formularios adicionales, por ejemplo:

Casos con apoderados

Beneficiarios residentes en el exterior

Desde el organismo recomiendan revisar cada detalle antes de presentar la solicitud, ya que errores mínimos pueden retrasar significativamente la aprobación.

Cuánto se cobra en 2026: cómo se calcula el monto

Uno de los puntos que genera mayor interés es el valor de la pensión. A diferencia de otros beneficios, no existe un monto fijo, sino que se calcula en función del haber del jubilado fallecido.

Escenarios posibles

Un solo beneficiario (cónyuge o conviviente): Percibe el 70% del haber jubilatorio

Cónyuge + hijos con derecho: 50% para el cónyuge 20% para cada hijo



Es importante tener en cuenta que:

El total nunca puede superar el 100% del haber original

Siempre se respeta el haber mínimo garantizado

Qué ocurre cuando cambia la composición familiar

Un aspecto poco conocido es que la distribución del beneficio puede modificarse con el tiempo.

Por ejemplo, cuando un hijo deja de percibir la pensión al cumplir la mayoría de edad, su porcentaje:

Se transfiere automáticamente al cónyuge o conviviente sobreviviente

Esto implica que el ingreso del beneficiario principal puede aumentar con el tiempo, dependiendo de la evolución del grupo familiar.

Errores frecuentes que pueden complicar el trámite

A pesar de tratarse de un derecho, muchas solicitudes se demoran o rechazan por errores evitables. Entre los más comunes se destacan:

Falta de documentación actualizada

Problemas para acreditar convivencia

Inconsistencias en los datos personales

Intentar iniciar el trámite fuera de los plazos recomendados

Estos inconvenientes pueden extender el proceso durante meses, afectando directamente la situación económica de la familia.