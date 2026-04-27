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Jubilados de ANSES en mayo: se oficializó el haber mínimo de $463.250

Se estableció el nuevo piso salarial para el sector previsional tras el ajuste mensual por movilidad. La Administración Nacional de la Seguridad Social aplicará el incremento del 3,4% que eleva la base contributiva, sumando el refuerzo económico de $70.000 para conformar el ingreso total de bolsillo en mayo de 2026.

Jubilados de ANSES en mayo: se oficializó el haber mínimo de $463.250

Jubilados de ANSES en mayo: se oficializó el haber mínimo de $463.250

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) aplicará la nueva fórmula de actualización basada en el Índice de Precios al Consumidor (IPC) para determinar los pagos del mes entrante. Al procesarse el dato inflacionario de marzo, se informa que el aumento de jubilados de ANSES será del 3,4%. Esta medida permite que las prestaciones previsionales sigan la evolución de los precios de manera mensual, ajustando los montos de forma automática en los recibos de haberes.

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Con la aplicación de este porcentaje, el haber mínimo de mayo se sitúa técnicamente en $393.250,17. Se confirma además que el Gobierno Nacional ratificó la continuidad del bono extraordinario, el cual se mantiene en los $70.000 para los sectores con menores ingresos. De esta manera, al integrar ambos conceptos, los beneficiarios de la Administración Nacional de la Seguridad Social accederán a un total de $463.250,17 durante el quinto mes del año.

Se informa que este esquema de ingresos busca otorgar mayor previsibilidad al sector pasivo. Los haberes máximos también percibirán el ajuste del 3,4%, alcanzando un tope de $2.645.600. Se establece que, si bien las cifras ya son oficiales tras la difusión del IPC por parte del INDEC, la formalización administrativa se completará con la publicación de la resolución de la Administración Nacional de la Seguridad Social en el Boletín Oficial durante los próximos días.

¿Cómo se conforma el monto de $463.250 para la mínima en mayo?

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Jubilados de ANSES en mayo: se oficializó el haber mínimo de $463.250

Se informa que la liquidación de la Administración Nacional de la Seguridad Social para mayo de 2026 se divide en dos ítems claros. El primero es el haber previsional base que, tras el aumento del 3,4%, alcanza los $393.250,17. El segundo componente es el refuerzo de $70.000 que se paga por decreto y de forma no remunerativa a quienes cobran un solo beneficio mínimo del sistema de seguridad social.

Se establece que esta suma unificada es la que el jubilado encontrará disponible en su cuenta bancaria. La Administración Nacional de la Seguridad Social deposita ambos conceptos en una sola jornada, facilitando la extracción total de los fondos. Este ingreso de mayo de 2026 representa el piso garantizado para que ningún beneficiario del régimen general perciba una cifra inferior al límite establecido tras la última actualización inflacionaria.

¿Qué sucede con el bono para quienes superan la jubilación mínima?

Se confirma que la Administración Nacional de la Seguridad Social aplica un sistema de pago proporcional para los haberes medios. Si un jubilado percibe un estipendio superior a los $393.250,17 pero no alcanza el techo unificado de $463.250,17, se le otorgará una suma extra hasta completar dicha cifra. Se informa que aquellos que superen el mencionado tope de ingresos unificados no percibirán el bono de refuerzo este mes.

Esta política de la Administración Nacional de la Seguridad Social busca concentrar los recursos extraordinarios en los sectores que perciben el haber básico. Se establece que el cálculo se realiza automáticamente sobre la suma de todas las prestaciones que reciba el titular. Ante cualquier duda sobre el bono proporcional de mayo de 2026, los beneficiarios pueden consultar el detalle de su liquidación en el apartado "Mis Asignaciones" de la plataforma Mi ANSES.

¿Qué impacto tiene este aumento de ANSES en las pensiones?

Se informa que el incremento del 3,4% determinado por la Administración Nacional de la Seguridad Social alcanza también a las Pensiones No Contributivas (PNC) y a la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM). En mayo de 2026, los titulares de la PUAM percibirán un total de $374.255, mientras que las pensiones por invalidez y vejez se situarán en $336.223, montos que ya integran el bono extraordinario de refuerzo.

Se establece que estas prestaciones se ajustan con el mismo índice que las jubilaciones contributivas para mantener la equidad del sistema previsional. La Administración Nacional de la Seguridad Social garantiza así que el universo de beneficiarios bajo su órbita reciba la actualización mensual por movilidad. Se confirma que los depósitos de estas pensiones iniciarán en los primeros días hábiles de mayo, una vez finalizado el feriado del Día del Trabajador.

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