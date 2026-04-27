Preocupación total: se confirmó la lesión de Kylian Mbappé a menos de dos meses del Mundial

Por lo pronto, está confirmado que Mbappé no podrá estar a disposición de Álvaro Arbeloa para el partido de este domingo ante el Espanyol. Este duelo es clave para el campeonato, ya que el Barcelona podría proclamarse campeón de La Liga en esa misma jornada. La ausencia del máximo artillero de la competición representa una baja sensible para las aspiraciones del conjunto merengue de estirar la definición.

¿Llegará Mbappé a jugar el Clásico contra el Barcelona en mayo?

El gran interrogante de los fanáticos y del cuerpo técnico madrileño gira en torno al domingo 10 de mayo. Ese día, el Real Madrid visitará el Camp Nou para una nueva edición del Clásico del fútbol español, y el objetivo de Kylian es absoluto: el delantero hará todo lo posible para estar recuperado y jugar frente al Barcelona.

El plan de recuperación será intensivo durante las próximas semanas. Al tratarse de una zona muscular sensible, el cuerpo médico no quiere arriesgar una recaída que ponga en peligro su participación en el tramo final de la temporada o, peor aún, su presencia en la cita mundialista de junio. No obstante, la evolución de los próximos días será fundamental para determinar si Mbappé puede retomar los entrenamientos con el grupo y llegar con ritmo de competencia al partido más importante del calendario español.

Mientras tanto, en Francia la preocupación es latente. El seleccionado galo no quiere perder a su máxima figura a 48 días del Mundial, por lo que la comunicación entre el club y la federación francesa es constante para monitorear el progreso de la estrella de Bondy.