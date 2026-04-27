En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Deportes
Kylian Mbappé
Preocupación
ALARMA

Preocupación total: se confirmó la lesión de Kylian Mbappé a menos de dos meses del Mundial

El atacante francés sufrió una lesión y, con el Mundial 2026 en el horizonte, crece la preocupación. ¿Kylian Mbappé se pierde la Copa del Mundo?

Preocupación total: se confirmó la lesión de Kylian Mbappé a menos de dos meses del Mundial

El mundo del fútbol contiene el aliento tras las últimas noticias provenientes de la capital española. Kylian Mbappé se sometió a pruebas médicas que confirmaron una lesión en el músculo semitendinoso de la pierna izquierda, una noticia que enciende las alarmas tanto en el Real Madrid como en el cuerpo técnico de la Selección de Francia, que sigue de cerca cada movimiento a poco del inicio del Mundial 2026.

Leé también El impactante cambio físico de Kylian Mbappé: las imágenes que preocuparon al Real Madrid
el impactante cambio fisico de kylian mbappe: las imagenes que preocuparon al real madrid
mbappe_lesion

El delantero francés había encendido las señales de alerta el pasado viernes en La Cartuja durante el encuentro ante el Real Betis. Tras sentir una molestia, Mbappé pidió el cambio en la segunda mitad y fue reemplazado por Gonzalo García a los 37 minutos del segundo tiempo. Este lunes, una resonancia magnética determinó el grado de la dolencia, dejando al futbolista "pendiente de evolución".

Qué lesión tiene Kylian Mbappé y cuánto tiempo estará de baja

Según el parte médico oficial emitido por el Real Madrid, el jugador padece una lesión en el músculo semitendinoso de su pierna izquierda. Si bien en un principio se temía por un cuadro mucho más grave que lo alejara de las canchas por un tiempo prolongado, las últimas pruebas trajeron algo de calma.

Por lo pronto, está confirmado que Mbappé no podrá estar a disposición de Álvaro Arbeloa para el partido de este domingo ante el Espanyol. Este duelo es clave para el campeonato, ya que el Barcelona podría proclamarse campeón de La Liga en esa misma jornada. La ausencia del máximo artillero de la competición representa una baja sensible para las aspiraciones del conjunto merengue de estirar la definición.

¿Llegará Mbappé a jugar el Clásico contra el Barcelona en mayo?

El gran interrogante de los fanáticos y del cuerpo técnico madrileño gira en torno al domingo 10 de mayo. Ese día, el Real Madrid visitará el Camp Nou para una nueva edición del Clásico del fútbol español, y el objetivo de Kylian es absoluto: el delantero hará todo lo posible para estar recuperado y jugar frente al Barcelona.

El plan de recuperación será intensivo durante las próximas semanas. Al tratarse de una zona muscular sensible, el cuerpo médico no quiere arriesgar una recaída que ponga en peligro su participación en el tramo final de la temporada o, peor aún, su presencia en la cita mundialista de junio. No obstante, la evolución de los próximos días será fundamental para determinar si Mbappé puede retomar los entrenamientos con el grupo y llegar con ritmo de competencia al partido más importante del calendario español.

Mientras tanto, en Francia la preocupación es latente. El seleccionado galo no quiere perder a su máxima figura a 48 días del Mundial, por lo que la comunicación entre el club y la federación francesa es constante para monitorear el progreso de la estrella de Bondy.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Kylian Mbappé Preocupación Mundial
Notas relacionadas
Escándalo: la denuncia contra el Real Madrid por una lesión de Mbappé que podría haberlo dejado afuera del Mundial
Messi, Cristiano, Mbappé y Vinicius, juntos en un famoso juguete: el lanzamiento que emociona al fútbol
Un exfutbolista de San Lorenzo denunció que su representante lo estafó y busca trabajo: "Nos están..."

Últimas Noticias

Más sobre Deportes

Más sobre Deportes

Te puede interesar