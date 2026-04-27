AUH y SUAF de ANSES en mayo: establecen el aumento del 3,4%, en cuánto queda el monto

Se informa que tras la aplicación del incremento del 3,4%, el haber bruto de la AUH de ANSES se ajusta a los nuevos parámetros inflacionarios. De este valor, la Administración Nacional de la Seguridad Social retiene mensualmente el 20%, lo que deja un monto neto de libre disponibilidad para el titular. Se establece que este haber de mayo de 2026 se complementa con la Tarjeta Alimentar y el Complemento Leche en los casos que corresponda por la edad del menor.

Se confirma que el pago unificado de la Administración Nacional de la Seguridad Social para un hogar con AUH y un hijo menor de tres años superará los $215.000 el próximo mes. Este cálculo integra el haber con aumento, el beneficio alimentario y el extra del Plan de los Mil Días. Los beneficiarios pueden consultar el desglose exacto de su liquidación ingresando a Mi ANSES, donde se detallan los conceptos acreditados bajo la órbita de la seguridad social.

¿Cómo impacta el aumento en las escalas del SUAF de ANSES?

Se establece que la Administración Nacional de la Seguridad Social actualiza los topes de ingresos y los montos del Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF). El aumento del 3,4% de mayo de 2026 eleva el valor que perciben los trabajadores en relación de dependencia y monotributistas por cada hijo a cargo. Se informa que el límite de ingresos familiares también se ajusta para evitar que trabajadores queden excluidos del cobro debido a las variaciones salariales.

Se confirma que la liquidación del SUAF de ANSES se realiza de forma automática según la información de aportes que recibe el organismo previsional. Si el grupo familiar mantiene sus datos actualizados, el incremento por movilidad se verá reflejado directamente en la cuenta sueldo del titular. La Administración Nacional de la Seguridad Social recomienda a los trabajadores verificar sus vínculos familiares y topes vigentes en la plataforma oficial para asegurar la continuidad del cobro mensual.