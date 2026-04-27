Jubilados de ANSES en mayo: cronograma de cobro y los cambios por los feriados

Se informa que la Administración Nacional de la Seguridad Social iniciará los pagos de haberes mínimos el lunes 11 de mayo. El esquema para estos beneficiarios se extiende por dos semanas consecutivas:

DNI 0 (11/5),

DNI 1 (12/5),

DNI 2 (13/5),

DNI 3 (14/5),

DNI 4 (15/5),

Retomando tras el fin de semana con:

DNI 5 (18/5),

DNI 6 (19/5),

DNI 7 (20/5),

DNI 8 (21/5

DNI 9 el viernes 22 de mayo.

Se establece que este cronograma unificado incluye el pago del bono de $70.000 junto al haber base actualizado. La Administración Nacional de la Seguridad Social recomienda a los titulares verificar su fecha exacta a través de la aplicación oficial, especialmente tras el primer fin de semana de mayo, para asegurar que la liquidación del 3,4% de aumento ya figure impactada en el sistema de consultas de "Mi ANSES".

¿Cuándo perciben sus haberes los jubilados que superan la mínima?

Se confirma que los jubilados con ingresos superiores percibirán sus montos durante la última semana de mayo de 2026. Debido al feriado del 25 de mayo, la Administración Nacional de la Seguridad Social dispuso el siguiente orden: documentos terminados en 0 y 1 el martes 26; 2 y 3 el miércoles 27; 4 y 5 el jueves 28; y 6 y 7 el viernes 29. Los documentos finalizados en 8 y 9 accederán a sus fondos el lunes 1 de junio.

Se informa que este grupo también cuenta con la garantía de cobro unificado si su haber no supera el techo establecido para el bono proporcional. La Administración Nacional de la Seguridad Social coordina con las entidades bancarias para que, a pesar del feriado nacional del lunes 25, la carga de datos y liquidez en cajeros automáticos sea inmediata a partir del martes 26, cumpliendo con el estipendio previsto para el mes.

¿Cómo consultar el lugar y fecha de cobro de forma digital?

Se establece que la vía más rápida para confirmar el día de pago es el portal oficial de la Administración Nacional de la Seguridad Social. Al ingresar con el número de CUIL, los beneficiarios pueden acceder a la sección "Cuándo y dónde cobro", donde se detalla la sucursal bancaria asignada. Se informa que esta herramienta es vital para evitar traslados innecesarios a las oficinas del organismo durante los días de mayor afluencia.

Asimismo, se confirma que no es requisito realizar el trámite de fe de vida en la mayoría de los bancos comerciales para acceder a los haberes de mayo de 2026. La Administración Nacional de la Seguridad Social mantiene la interoperabilidad con el Registro Nacional de las Personas, lo que facilita que el depósito se habilite automáticamente. Ante cualquier duda sobre la liquidación de la suba del 3,4%, los usuarios pueden llamar gratuitamente a la línea 130 de atención telefónica.