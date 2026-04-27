En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Previsional
Jubilados
ANSES
INFORMACIÓN CLAVE

Jubilados de ANSES en mayo: cronograma de cobro y los cambios por los feriados

Se confirmó la organización de las jornadas de acreditación para el sector previsional durante el quinto mes del año. La Administración Nacional de la Seguridad Social ajustó el calendario de los jubilados de ANSES en mayo debido a las festividades nacionales, garantizando el pago unificado de haberes y refuerzos.

Jubilados de ANSES en mayo: cronograma de cobro y los cambios por los feriados

Jubilados de ANSES en mayo: cronograma de cobro y los cambios por los feriados

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) oficializó el esquema de pagos para el próximo ciclo mensual, el cual se verá influenciado por los feriados del 1° y el 25 de mayo. Se informa que las acreditaciones para los jubilados de ANSES en mayo comenzarán formalmente tras el Día del Trabajador, siguiendo el orden establecido por la terminación del documento de identidad. Este ordenamiento busca evitar saturaciones en las sucursales bancarias y asegurar la disponibilidad de efectivo.

Leé también Jubilados de ANSES en mayo: se oficializó el haber mínimo de $463.250
Jubilados de ANSES en mayo: se oficializó el haber mínimo de $463.250

El sistema de liquidación de la Administración Nacional de la Seguridad Social operará de manera que los beneficiarios perciban en una misma fecha tanto el haber con el incremento del 3,4% como el bono de refuerzo extraordinario. Se establece que para los jubilados de ANSES en mayo, la planificación de los días de cobro es determinante, ya que el corrimiento de fechas afecta principalmente a quienes perciben los haberes mínimos y las pensiones no contributivas durante la primera quincena.

Durante mayo de 2026, la Administración Nacional de la Seguridad Social supervisará que los fondos estén operativos desde las primeras horas de cada jornada asignada. Se confirma que los jubilados de ANSES en mayo podrán disponer de sus haberes de bolsillo mediante cajeros automáticos o compras con tarjeta de débito. La transparencia en la difusión de estas fechas permite que el sector pasivo organice sus compromisos financieros con antelación frente a las modificaciones del calendario administrativo.

¿Cuál es el calendario para jubilados de la mínima en mayo?

Calendario_ANSES
Jubilados de ANSES en mayo: cronograma de cobro y los cambios por los feriados

Jubilados de ANSES en mayo: cronograma de cobro y los cambios por los feriados

Se informa que la Administración Nacional de la Seguridad Social iniciará los pagos de haberes mínimos el lunes 11 de mayo. El esquema para estos beneficiarios se extiende por dos semanas consecutivas:

  • DNI 0 (11/5),
  • DNI 1 (12/5),
  • DNI 2 (13/5),
  • DNI 3 (14/5),
  • DNI 4 (15/5),

Retomando tras el fin de semana con:

  • DNI 5 (18/5),
  • DNI 6 (19/5),
  • DNI 7 (20/5),
  • DNI 8 (21/5
  • DNI 9 el viernes 22 de mayo.

Se establece que este cronograma unificado incluye el pago del bono de $70.000 junto al haber base actualizado. La Administración Nacional de la Seguridad Social recomienda a los titulares verificar su fecha exacta a través de la aplicación oficial, especialmente tras el primer fin de semana de mayo, para asegurar que la liquidación del 3,4% de aumento ya figure impactada en el sistema de consultas de "Mi ANSES".

¿Cuándo perciben sus haberes los jubilados que superan la mínima?

Se confirma que los jubilados con ingresos superiores percibirán sus montos durante la última semana de mayo de 2026. Debido al feriado del 25 de mayo, la Administración Nacional de la Seguridad Social dispuso el siguiente orden: documentos terminados en 0 y 1 el martes 26; 2 y 3 el miércoles 27; 4 y 5 el jueves 28; y 6 y 7 el viernes 29. Los documentos finalizados en 8 y 9 accederán a sus fondos el lunes 1 de junio.

Se informa que este grupo también cuenta con la garantía de cobro unificado si su haber no supera el techo establecido para el bono proporcional. La Administración Nacional de la Seguridad Social coordina con las entidades bancarias para que, a pesar del feriado nacional del lunes 25, la carga de datos y liquidez en cajeros automáticos sea inmediata a partir del martes 26, cumpliendo con el estipendio previsto para el mes.

¿Cómo consultar el lugar y fecha de cobro de forma digital?

Se establece que la vía más rápida para confirmar el día de pago es el portal oficial de la Administración Nacional de la Seguridad Social. Al ingresar con el número de CUIL, los beneficiarios pueden acceder a la sección "Cuándo y dónde cobro", donde se detalla la sucursal bancaria asignada. Se informa que esta herramienta es vital para evitar traslados innecesarios a las oficinas del organismo durante los días de mayor afluencia.

Asimismo, se confirma que no es requisito realizar el trámite de fe de vida en la mayoría de los bancos comerciales para acceder a los haberes de mayo de 2026. La Administración Nacional de la Seguridad Social mantiene la interoperabilidad con el Registro Nacional de las Personas, lo que facilita que el depósito se habilite automáticamente. Ante cualquier duda sobre la liquidación de la suba del 3,4%, los usuarios pueden llamar gratuitamente a la línea 130 de atención telefónica.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Jubilados ANSES Mayo
Notas relacionadas
ANSES cambió el calendario de mayo: nuevas fechas de cobro para jubilados y AUH
Jubilación mínima y máxima ANSES: cuánto se cobra en mayo con aumento y bono confirmado
Jubilados de ANSES en mayo: se estableció el haber mínimo de $393.250 tras la suba por movilidad

Últimas Noticias

Más sobre Previsional

Más sobre Previsional

Te puede interesar