SUAF mayo 2026: cuánto se cobra con el nuevo aumento de ANSES

Para quienes integran el primer rango de ingresos, el pago por hijo en mayo será de $70.651. A medida que aumentan los ingresos familiares, el valor de la asignación disminuye.

Los montos generales quedarán de la siguiente manera:

Ingresos hasta $1.093.851: $70.651

Entre $1.093.851,01 y $1.604.239: $47.657

Entre $1.604.239,01 y $1.852.148: $28.825

Entre $1.852.148,01 y $5.792.487: $14.872

En zonas diferenciales del país, los importes pueden ser superiores.

AUH ANSES AUMENTO ABRIL 2026 AUH y SUAF de ANSES: actualizaron los topes salariales y montos por hijo

SUAF para monotributistas: cuánto cobro

Los trabajadores monotributistas también cobran asignaciones familiares, con valores según categoría fiscal.

Asignación por hijo

Categoría A: $70.651

Categoría B: $47.657

Categoría C: $28.825

Categorías D a H: $14.872

Hijo con discapacidad

Categoría A: $230.032

Categoría B: $162.733

Categoría C: $102.705

Categorías D en adelante: $102.705

Ayuda Escolar Anual

Para todas las categorías alcanzadas, la Ayuda Escolar seguirá en $57.554.

Asignaciones de pago único en mayo

Además del pago mensual, ANSES liquida beneficios especiales dentro del SUAF, también actualizados por inflación.

Los nuevos valores serán:

Nacimiento: $492.366

$492.366 Adopción: $492.366

$492.366 Matrimonio: $123.306

$123.306 Maternidad: equivalente al sueldo bruto, sin tope de ingresos

Cuándo se cobra SUAF en mayo

El calendario de pagos de mayo se organizará según la terminación del DNI, como ocurre todos los meses. Las fechas exactas serán publicadas por ANSES y podrán consultarse desde:

Mi ANSES

App Mi ANSES

anses.gob.ar

Cómo saber si me corresponde

Quienes trabajen en relación de dependencia, sean monotributistas o cobren Prestación por Desempleo pueden verificar si acceden al SUAF ingresando a Mi ANSES con CUIL y Clave de la Seguridad Social.

Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo: cuándo cobro en mayo 2026