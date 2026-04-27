SUAF mayo 2026: cuánto se cobra con el nuevo aumento de ANSES

Para quienes integran el primer rango de ingresos, el pago por hijo en mayo será de $70.651. A medida que aumentan los ingresos familiares, el valor de la asignación disminuye.
Los montos generales quedarán de la siguiente manera:
- Ingresos hasta $1.093.851: $70.651
- Entre $1.093.851,01 y $1.604.239: $47.657
- Entre $1.604.239,01 y $1.852.148: $28.825
- Entre $1.852.148,01 y $5.792.487: $14.872
En zonas diferenciales del país, los importes pueden ser superiores.
AUH ANSES AUMENTO ABRIL 2026
AUH y SUAF de ANSES: actualizaron los topes salariales y montos por hijo
SUAF para monotributistas: cuánto cobro
Los trabajadores monotributistas también cobran asignaciones familiares, con valores según categoría fiscal.
Asignación por hijo
- Categoría A: $70.651
- Categoría B: $47.657
- Categoría C: $28.825
- Categorías D a H: $14.872
Hijo con discapacidad
- Categoría A: $230.032
- Categoría B: $162.733
- Categoría C: $102.705
- Categorías D en adelante: $102.705
Ayuda Escolar Anual
Para todas las categorías alcanzadas, la Ayuda Escolar seguirá en $57.554.
Asignaciones de pago único en mayo
Además del pago mensual, ANSES liquida beneficios especiales dentro del SUAF, también actualizados por inflación.
Los nuevos valores serán:
- Nacimiento: $492.366
- Adopción: $492.366
- Matrimonio: $123.306
- Maternidad: equivalente al sueldo bruto, sin tope de ingresos
Cuándo se cobra SUAF en mayo
El calendario de pagos de mayo se organizará según la terminación del DNI, como ocurre todos los meses. Las fechas exactas serán publicadas por ANSES y podrán consultarse desde:
- Mi ANSES
- App Mi ANSES
- anses.gob.ar
Cómo saber si me corresponde
Quienes trabajen en relación de dependencia, sean monotributistas o cobren Prestación por Desempleo pueden verificar si acceden al SUAF ingresando a Mi ANSES con CUIL y Clave de la Seguridad Social.
Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo: cuándo cobro en mayo 2026
- DNI terminados en 0: lunes 11 de mayo
- DNI terminados en 1: martes 12 de mayo
- DNI terminados en 2: miércoles 13 de mayo
- DNI terminados en 3: jueves 14 de mayo
- DNI terminados en 4: viernes 15 de mayo
- DNI terminados en 5: lunes 18 de mayo
- DNI terminados en 6: martes 19 de mayo
- DNI terminados en 7: miércoles 20 de mayo
- DNI terminados en 8: jueves 21 de mayo
- DNI terminados en 9: viernes 22 de mayo