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SUAF mayo 2026: cuánto se cobra con el nuevo aumento de ANSES

Ya rigen los nuevos valores del SUAF para mayo. El detalle completo para empleados, monotributistas y asignaciones especiales.

SUAF mayo 2026: cuánto se cobra con el nuevo aumento de ANSES

SUAF mayo 2026: cuánto se cobra con el nuevo aumento de ANSES

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) ya confirmó los nuevos montos que cobrarán en mayo de 2026 los titulares del Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF). La actualización alcanzará a trabajadores en relación de dependencia, monotributistas, beneficiarios de la Prestación por Desempleo y otros grupos incluidos en el régimen.

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El incremento se aplicará en línea con el último dato de inflación informado por el INDEC. De esta manera, también subirán jubilaciones, pensiones y otras prestaciones sociales como la AUH y la Asignación por Embarazo.

Cuánto cobro de SUAF en mayo 2026

Los valores del SUAF se calculan según el Ingreso del Grupo Familiar (IGF), es decir, la suma de ingresos de ambos progenitores. En función de ese monto, ANSES define cuánto corresponde cobrar por hijo.

Trabajadores en relación de dependencia

Para quienes integran el primer rango de ingresos, el pago por hijo en mayo será de $70.651. A medida que aumentan los ingresos familiares, el valor de la asignación disminuye.

Los montos generales quedarán de la siguiente manera:

  • Ingresos hasta $1.093.851: $70.651
  • Entre $1.093.851,01 y $1.604.239: $47.657
  • Entre $1.604.239,01 y $1.852.148: $28.825
  • Entre $1.852.148,01 y $5.792.487: $14.872

En zonas diferenciales del país, los importes pueden ser superiores.

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SUAF para monotributistas: cuánto cobro

Los trabajadores monotributistas también cobran asignaciones familiares, con valores según categoría fiscal.

Asignación por hijo

  • Categoría A: $70.651
  • Categoría B: $47.657
  • Categoría C: $28.825
  • Categorías D a H: $14.872

Hijo con discapacidad

  • Categoría A: $230.032
  • Categoría B: $162.733
  • Categoría C: $102.705
  • Categorías D en adelante: $102.705

Ayuda Escolar Anual

Para todas las categorías alcanzadas, la Ayuda Escolar seguirá en $57.554.

Asignaciones de pago único en mayo

Además del pago mensual, ANSES liquida beneficios especiales dentro del SUAF, también actualizados por inflación.

Los nuevos valores serán:

  • Nacimiento: $492.366
  • Adopción: $492.366
  • Matrimonio: $123.306
  • Maternidad: equivalente al sueldo bruto, sin tope de ingresos

Cuándo se cobra SUAF en mayo

El calendario de pagos de mayo se organizará según la terminación del DNI, como ocurre todos los meses. Las fechas exactas serán publicadas por ANSES y podrán consultarse desde:

  • Mi ANSES
  • App Mi ANSES
  • anses.gob.ar

Cómo saber si me corresponde

Quienes trabajen en relación de dependencia, sean monotributistas o cobren Prestación por Desempleo pueden verificar si acceden al SUAF ingresando a Mi ANSES con CUIL y Clave de la Seguridad Social.

Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo: cuándo cobro en mayo 2026

  • DNI terminados en 0: lunes 11 de mayo
  • DNI terminados en 1: martes 12 de mayo
  • DNI terminados en 2: miércoles 13 de mayo
  • DNI terminados en 3: jueves 14 de mayo
  • DNI terminados en 4: viernes 15 de mayo
  • DNI terminados en 5: lunes 18 de mayo
  • DNI terminados en 6: martes 19 de mayo
  • DNI terminados en 7: miércoles 20 de mayo
  • DNI terminados en 8: jueves 21 de mayo
  • DNI terminados en 9: viernes 22 de mayo

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