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Pensiones no Contributivas y PUAM de ANSES: cuánto pagan en julio 2026 tras el aumento

Se publicaron las escalas definitivas para las prestaciones asistenciales y la protección al adulto mayor sin aportes. La Administración Nacional de la Seguridad Social aplicará la suba del 2,1% y mantendrá el refuerzo de $70.000 de emergencia.

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Pensiones no Contributivas y PUAM de ANSES: cuánto pagan en julio 2026

Pensiones no Contributivas y PUAM de ANSES: cuánto pagan en julio 2026

destinadas a las pensiones no contributivas y los regímenes de cobertura especial. La actualización se determinó aplicando el 2,1% de la inflación de mayo medida por el INDEC, lo que modifica los montos básicos de estas prestaciones clave a partir del próximo ciclo de liquidación.

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El Gobierno confirmó que el bono extraordinario de de asistencia económica de $70.000 seguirá funcionando para apuntalar el bolsillo de los beneficiarios de menores ingresos. Las transferencias se realizarán directamente a las cuentas asignadas, permitiendo que los titulares de las PNC y la PUAM cuenten con los saldos de forma unificada desde las primeras horas de su fecha de pago de julio de 2026.

¿Cuánto se cobra por la PUAM de ANSES con el aumento de julio?

Pensiones no Contributivas y PUAM de ANSES: cu&aacute;nto pagan en julio 2026

Pensiones no Contributivas y PUAM de ANSES: cuánto pagan en julio 2026

El haber mensual de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) quedará fijado en $329.429,23 bruto para el próximo periodo (sobre la base de los $322.654,39 de junio). Al sumarle el bono de contingencia de $70.000 que otorga el Estado nacional, los beneficiarios de esta cobertura percibirán un ingreso total de $399.429,23 netos de bolsillo.

Esta prestación está destinada a las personas mayores de 65 años que no completaron los años de aportes requeridos por el sistema tradicional y equivale por ley al 80% de una jubilación mínima ordinaria. Los fondos se retiran con tarjeta de débito en cualquier cajero automático sin necesidad de realizar trámites de supervivencia.

¿Cómo quedan los montos de las Pensiones No Contributivas (PNC)?

Las Pensiones No Contributivas (PNC) por Invalidez y por Vejez tendrán un básico de $288.251,36 a raíz de la nueva movilidad del 2,1% (sobre los $282.322,59 de junio). Con el agregado del plus de emergencia de $70.000, el pozo final que recibirán las personas integradas en este régimen asistencial se elevará a los $358.251,36.

Por otra parte, las madres de siete hijos o más que cobran una PNC tienen sus haberes equiparados por ley a una jubilación mínima completa. Para este grupo, el básico sube a $411.787,66, lo que significa que al sumarle el bono extraordinario del Gobierno, accederán a un total garantizado de $481.787,66 netos durante el mes de julio.

¿Cómo consultar los desgloses en la aplicación Mi ANSES?

Los titulares de las pensiones pueden ingresar a la plataforma digital con su Clave de la Seguridad Social para revisar el estado de su liquidación. El sistema detalla los conceptos brutos depositados por el Estado, los adicionales familiares y los descuentos vinculados a la obra social correspondientes al período.

Fechas de cobro: días de pago de las PNC y la PUAM en julio de 2026

Las acreditaciones bancarias para estas categorías se unificarán con el calendario de las jubilaciones de la escala básica, distribuyéndose bajo el siguiente esquema por terminación de documento:

  • DNI terminados en 0: miércoles 8 de julio de 2026.

  • DNI terminados en 1: viernes 10 de julio de 2026.

  • DNI terminados en 2: lunes 13 de julio de 2026.

  • DNI terminados en 3: martes 14 de julio de 2026.

  • DNI terminados en 4: miércoles 15 de julio de 2026.

  • DNI terminados en 5: jueves 16 de julio de 2026.

  • DNI terminados en 6: viernes 17 de julio de 2026.

  • DNI terminados en 7: lunes 20 de julio de 2026.

  • DNI terminados en 8: martes 21 de julio de 2026.

  • DNI terminados en 9: miércoles 22 de julio de 2026.

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