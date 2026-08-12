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Emotivo video de Denisse González a Bautista Mascia tras la internación: "Cambiaste mis días"

Denisse González compartió un movilizante mensaje dedicado a Bautista Mascia tras el alta médica y recordar cómo la acompañó de cerca durante la internación.

12 ago 2026, 08:35
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Emotivo video de Denisse González a Bautista Mascia tras la internación: Cambiaste mis días

Emotivo video de Denisse González a Bautista Mascia tras la internación: "Cambiaste mis días"

Emotivo video de Denisse González a Bautista Mascia tras la internación: Cambiaste mis días

Emotivo video de Denisse González a Bautista Mascia tras la internación: "Cambiaste mis días"

El lunes Denisse González fue dada de alta después de casi dos semanas internada después de un análisis de rutina donde se detectó una baja considerable en el nivel de plaquetas en sangre.

Después de estar bajo cuidados médicos y varios días de preocupación, la ex Gran Hermano recibió el alta médica y aclaró que seguirá realizándose controles médicos pero ya con la tranquilidad de estar en su casa.

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En las últimas horas, Denisse González compartió un emotivo mensaje en Instagram destacando el apoyo constante de su pareja Bautista Mascia, quien estuvo a su lado en todo momento en los días de internación.

La ex GH compartió un video con los momentos que atravesaron juntos en la internación desde mates, películas, juego de mesa y charlas, musicalizado con la cancón Túnel de la vida del grupo El plan de la mariposa.

"Al parecer hay una luz en el túnel de la vida, en la mía fuiste vos… Me aferré mucho a esta canción estos días. Es cierto, no hay un manual para ninguna relación, pero la forma en la que elegís acompañar al otro cuando todo se pone difícil puede cambiarlo todo. Y vos cambiaste por completo mis días, te amo", indicó a corazón abierto hacia su pareja.

Y él le respondió tras el romántico gesto: "Vos la peleaste toda ‍‍ yo solo hice lo que tenía que hacer, apoyarte igual como lo harías vos".

Qué dijo Denisse González tras su preocupante internación

Denisse González anunció que recibió el alta médica tras casi dos semanas internada y explicó cómo continuará su recuperación desde su casa.

"Esto todavía no terminó. Voy a tener que seguir haciéndome análisis, controles médicos y cuidarme muchísimo. Aún queda un camino por recorrer pero poder continuarlo desde casa ya es un paso enorme", afirmó la ex Gran Hermano.

Durante los días de internación, recibió una enorme cantidad de mensajes de apoyo por parte de sus seguidores, quienes estuvieron atentos a cada novedad sobre su estado de salud.

Por eso, antes de volver a su hogar, quiso dedicar unas palabras de agradecimiento a todas las personas que la acompañaron a la distancia en ese difícil momento.

"Sentí todo el amor que me mandaron y no saben cuánto me ayudó en estos días. Me voy a casa profundamente agradecida por la vida y por tenerlos a ustedes del otro lado", cerró.

     

 

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