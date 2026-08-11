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Cobro de $120.678 de ANSES: cómo saber si te corresponde en agosto

La Administración Nacional de la Seguridad Social oficializó el monto de la Asignación Universal por Hijo para el próximo mes. Tras aplicar el descuento del 20% retenido por el organismo, los beneficiarios percibirán esa suma en mano.

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Cobro de $120.678 de ANSES: cómo saber si te corresponde en agosto.

Cobro de $120.678 de ANSES: cómo saber si te corresponde en agosto.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) formalizó el esquema de pagos correspondiente al ciclo mensual en curso. Tras confirmarse que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de junio fue del 1,89%, las liquidaciones de las asignaciones sociales reciben esta actualización automática por movilidad en las cuentas bancarias de los titulares.

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El reajuste se acredita junto con los programas de asistencia alimentaria complementarios, permitiendo que las familias dispongan de los fondos unificados en sus tarjetas de débito desde la fecha asignada en el calendario oficial.

¿Cómo saber si te corresponde cobrar el monto de $120.678 de ANSES?

Cobro de $120.678 de ANSES: c&oacute;mo saber si te corresponde en agosto

Cobro de $120.678 de ANSES: cómo saber si te corresponde en agosto

El pago neto de $120.678,40 por cada menor corresponde a los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH). Esta asistencia alcanza a los padres o tutores que se encuentren desempleados, trabajadores no registrados, empleados del servicio doméstico o monotributistas sociales con hijos menores de 18 años a cargo.

Para verificar si la prestación está activa y habilitada para la liquidación de este mes, la persona debe ingresar a la plataforma virtual Mi ANSES utilizando el número de CUIL y la Clave de la Seguridad Social. Dentro de la sección "Hijos y Familia", la herramienta indica si la liquidación mensual está aprobada y confirma la cuenta bancaria asignada.

¿Cuánto se cobra por la AUH en mano tras la retención del 20%?

Con el incremento del 1,89% por movilidad mensual, el valor bruto de la asignación por hijo asciende a $150.848. Sobre ese importe, el organismo previsional liquida directamente el 80% neto, lo que representa el cobro final en mano de $120.678,40 de bolsillo por cada menor a cargo.

El 20% restante, equivalente a una retención mensual de $30.169,60 por hijo, queda bajo custodia del Estado. Esa suma acumulada se liquida en un único pago anual una vez que se acredita la presentación de la Libreta de la AUH con los controles sanitarios y la escolaridad correspondiente.

¿Cómo se abona la Tarjeta Alimentar junto con la asignación por hijo?

En la misma fecha de cobro de la asignación se acreditarán las partidas de la Tarjeta Alimentar, subsidio que se otorga automáticamente a los hogares con hijos de hasta 14 años inclusive. Los montos se segmentan según la cantidad de menores registrados: las familias con un hijo perciben $72.250, las que tienen dos hijos reciben $113.299, y las que tienen tres o más hijos acceden a $149.425.

Todas las transferencias se realizan de forma electrónica en la misma tarjeta de débito, garantizando que las beneficiarias dispongan del saldo completo desde la fecha asignada sin necesidad de trámites presenciales.

Fechas de cobro: días de pago de la AUH de ANSES en agosto de 2026

El calendario de acreditaciones bancarias se organiza según la terminación del Documento Nacional de Identidad del titular:

  • DNI terminado en 0: lunes 10 de agosto de 2026.

  • DNI terminado en 1: martes 11 de agosto de 2026.

  • DNI terminado en 2: miércoles 12 de agosto de 2026.

  • DNI terminado en 3: jueves 13 de agosto de 2026.

  • DNI terminado en 4: viernes 14 de agosto de 2026.

  • DNI terminado en 5: martes 18 de agosto de 2026.

  • DNI terminado en 6: miércoles 19 de agosto de 2026.

  • DNI terminado en 7: jueves 20 de agosto de 2026.

  • DNI terminado en 8: viernes 21 de agosto de 2026.

  • DNI terminado en 9: lunes 24 de agosto de 2026.

En pocas palabras

  • ANSES oficializó: El cobro de $120.678 para la Asignación Universal por Hijo en agosto.
  • ¿A quiénes corresponde?: Titulares de AUH desempleados, no registrados o monotributistas sociales con hijos menores de 18 años.
  • Fechas de cobro: Se publican según terminación del DNI en la web de ANSES.
Resumen generado por Thinkindot AI
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