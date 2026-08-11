Cobro de $120.678 de ANSES: cómo saber si te corresponde en agosto.

¿Cuánto se cobra por la AUH en mano tras la retención del 20%?

Con el incremento del 1,89% por movilidad mensual, el valor bruto de la asignación por hijo asciende a $150.848. Sobre ese importe, el organismo previsional liquida directamente el 80% neto, lo que representa el cobro final en mano de $120.678,40 de bolsillo por cada menor a cargo.

El 20% restante, equivalente a una retención mensual de $30.169,60 por hijo, queda bajo custodia del Estado. Esa suma acumulada se liquida en un único pago anual una vez que se acredita la presentación de la Libreta de la AUH con los controles sanitarios y la escolaridad correspondiente.

¿Cómo se abona la Tarjeta Alimentar junto con la asignación por hijo?

En la misma fecha de cobro de la asignación se acreditarán las partidas de la Tarjeta Alimentar, subsidio que se otorga automáticamente a los hogares con hijos de hasta 14 años inclusive. Los montos se segmentan según la cantidad de menores registrados: las familias con un hijo perciben $72.250, las que tienen dos hijos reciben $113.299, y las que tienen tres o más hijos acceden a $149.425.

Todas las transferencias se realizan de forma electrónica en la misma tarjeta de débito, garantizando que las beneficiarias dispongan del saldo completo desde la fecha asignada sin necesidad de trámites presenciales.

Fechas de cobro: días de pago de la AUH de ANSES en agosto de 2026

El calendario de acreditaciones bancarias se organiza según la terminación del Documento Nacional de Identidad del titular: