ANSES: confirman un cambio en el calendario de pagos, ¿cuándo cobro?

Sin embargo, el calendario tendrá una pausa el lunes 17 de agosto por el feriado nacional.

Los pagos correspondientes a los últimos días del cronograma se realizarán de la siguiente manera:

DNI terminados en 0: 10 de agosto.

10 de agosto. DNI terminados en 1: 11 de agosto.

11 de agosto. DNI terminados en 2: 12 de agosto.

12 de agosto. DNI terminados en 3: 13 de agosto.

13 de agosto. DNI terminados en 4: 14 de agosto.

14 de agosto. DNI terminados en 5: 18 de agosto.

18 de agosto. DNI terminados en 6: 19 de agosto.

19 de agosto. DNI terminados en 7: 20 de agosto.

20 de agosto. DNI terminados en 8: 21 de agosto.

21 de agosto. DNI terminados en 9: 24 de agosto.

De esta manera, quienes tengan DNI terminado en 5, 6, 7, 8 o 9 cobrarán después del feriado.

El lunes 17 no habrá acreditaciones correspondientes al calendario previsional debido a la falta de actividad bancaria.

Qué jubilados cobran después del feriado

Los jubilados y pensionados que perciben haberes superiores al mínimo tienen un calendario diferente.

En este caso, los pagos comenzarán el martes 25 de agosto y se distribuirán según la terminación del DNI:

DNI terminados en 0 y 1: 25 de agosto.

25 de agosto. DNI terminados en 2 y 3: 26 de agosto.

26 de agosto. DNI terminados en 4 y 5: 27 de agosto.

27 de agosto. DNI terminados en 6 y 7: 28 de agosto.

28 de agosto. DNI terminados en 8 y 9: 31 de agosto.

Por lo tanto, el feriado del 17 de agosto no modifica directamente este segundo calendario, ya que los pagos para quienes superan el haber mínimo comienzan una semana después.

¿ANSES paga durante el feriado del 17 de agosto?

No. El lunes 17 de agosto será feriado nacional, por lo que no habrá actividad bancaria ni se realizarán las acreditaciones previstas para esa jornada.

El calendario de ANSES se retomará el martes 18 de agosto, cuando cobrarán los jubilados y pensionados con DNI terminado en 5 que perciben hasta un haber mínimo.

Los beneficiarios no deben realizar ningún trámite para recibir el pago. La acreditación se realizará automáticamente en la cuenta correspondiente, de acuerdo con el cronograma establecido por ANSES.

Cómo consultar cuándo cobro ANSES en agosto

Los beneficiarios pueden consultar su fecha de cobro a través de Mi ANSES, utilizando el CUIL y la Clave de la Seguridad Social.

Una vez dentro de la plataforma, pueden consultar la información correspondiente a la prestación y verificar la fecha en la que estará disponible el pago.

También es posible consultar el calendario de pagos publicado por el organismo previsional y revisar la fecha correspondiente según la terminación del DNI.

Así, quienes todavía no hayan cobrado y tengan una fecha posterior al viernes 14 de agosto deberán tener en cuenta que el lunes 17 no habrá pagos por el feriado y que las acreditaciones se retomarán desde el martes 18.