Desesperada búsqueda en Colombia de un psicólogo argentino tras el terremoto

Quién es Gonzalo Galván, el argentino que buscan en Colombia

Galván es psicólogo clínico y, de acuerdo con una presentación publicada por la clínica donde trabaja, también se desempeña como investigador y director académico. Su trayectoria profesional está vinculada con la salud mental y con trabajos desarrollados junto a instituciones de distintos países.

En esa presentación, el profesional explicó que cuenta con experiencia en formación doctoral, dirección académica, liderazgo clínico e investigación científica. También señaló que publicó más de 50 trabajos científicos, realizados en colaboración con universidades, hospitales y equipos especializados.

Su actividad se concentra especialmente en áreas relacionadas con adicciones, trauma y salud mental avanzada, con un enfoque que combina la práctica clínica, la investigación y la toma de decisiones en contextos complejos.

Dos argentinos que estaban desaparecidos ya fueron encontrados

Mientras continúa la incertidumbre por el paradero de Galván, durante la tarde del martes se conoció una noticia alentadora para otras dos familias argentinas que habían perdido contacto con sus seres queridos después del terremoto.

Uno de ellos es Carlos Luis Cáceres, un sanjuanino de 69 años que vive en el municipio de Dosquebradas, en el área de Pereira. El hombre logró comunicarse con su familia después de varias horas sin noticias y confirmó que se encontraba con vida.

El contacto se produjo de manera inesperada. Una mujer que se encontraba en la zona salió en busca de señal telefónica y recibió mensajes en los que le advertían que había un argentino que estaba incomunicado. Al reconocer a Cáceres, le facilitó su teléfono para que pudiera comunicarse con sus familiares.

Carla Cáceres, hija del hombre, confirmó que se trataba de su padre y contó el alivio que significó finalmente poder hablar con él. Según relató, Carlos y su pareja se encuentran bien, aunque sufrieron golpes en las piernas y la espalda como consecuencia de las caídas provocadas por el sismo.

La familia también señaló que en la zona todavía persistían problemas con el suministro eléctrico y que los equipos de rescate aún no habían podido llegar hasta el lugar donde se encontraban.

El otro argentino que logró ser localizado es Carlos Ricchetti, de 56 años, quien reside en Pereira. Su hermana, Roxana, confirmó que pudo hablar con él durante la tarde del martes, después de varias horas sin recibir información.

Según contó, desde el domingo por la noche no tenía noticias de su hermano y el lunes, tras el terremoto, los intentos de comunicación quedaron interrumpidos. Finalmente, recibió un audio en el que Ricchetti confirmó que se encontraba reunido con otras personas y estaba bien.