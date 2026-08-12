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Desesperada búsqueda en Colombia de un psicólogo argentino tras el terremoto

Oriundo de Las Heras, Santa Cruz, vive desde hace varios años en Colombia y no volvió a comunicarse con sus allegados desde el fuerte sismo.

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Un psicólogo argentino es buscado en Colombia tras el terremoto: su familia perdió todo contacto con él

Un psicólogo argentino es buscado en Colombia tras el terremoto: su familia perdió todo contacto con él

El fuerte terremoto de magnitud 7,4 que sacudió Colombia dejó una situación de extrema preocupación para varias familias argentinas. Entre las personas cuyo paradero todavía genera incertidumbre se encuentra Gonzalo Galván, un psicólogo oriundo de Las Heras, Santa Cruz, que reside desde hace varios años en territorio colombiano.

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Según informaron sus familiares y allegados, no pudieron volver a comunicarse con él desde el lunes, cuando se produjo el devastador movimiento sísmico. Hasta el momento, no existen datos que permitan afirmar que Galván haya resultado afectado por el terremoto, pero la imposibilidad de establecer contacto encendió la alarma entre sus seres queridos.

La preocupación también se trasladó a su localidad de origen, donde todavía viven familiares y amigos del profesional. A través de una transmisión de FM Las Heras 92.1, se pidió colaboración a la comunidad para obtener cualquier información que permita conocer su situación y confirmar que se encuentra a salvo.

Desde la emisora aclararon que la búsqueda no surgió a partir de información que ubique a Galván entre las víctimas o heridos, sino por la falta de comunicación registrada después del desastre. El objetivo, según explicaron, es obtener alguna noticia que permita llevar tranquilidad a quienes permanecen en Argentina.

Quién es Gonzalo Galván, el argentino que buscan en Colombia

Galván es psicólogo clínico y, de acuerdo con una presentación publicada por la clínica donde trabaja, también se desempeña como investigador y director académico. Su trayectoria profesional está vinculada con la salud mental y con trabajos desarrollados junto a instituciones de distintos países.

En esa presentación, el profesional explicó que cuenta con experiencia en formación doctoral, dirección académica, liderazgo clínico e investigación científica. También señaló que publicó más de 50 trabajos científicos, realizados en colaboración con universidades, hospitales y equipos especializados.

Su actividad se concentra especialmente en áreas relacionadas con adicciones, trauma y salud mental avanzada, con un enfoque que combina la práctica clínica, la investigación y la toma de decisiones en contextos complejos.

Dos argentinos que estaban desaparecidos ya fueron encontrados

Mientras continúa la incertidumbre por el paradero de Galván, durante la tarde del martes se conoció una noticia alentadora para otras dos familias argentinas que habían perdido contacto con sus seres queridos después del terremoto.

Uno de ellos es Carlos Luis Cáceres, un sanjuanino de 69 años que vive en el municipio de Dosquebradas, en el área de Pereira. El hombre logró comunicarse con su familia después de varias horas sin noticias y confirmó que se encontraba con vida.

El contacto se produjo de manera inesperada. Una mujer que se encontraba en la zona salió en busca de señal telefónica y recibió mensajes en los que le advertían que había un argentino que estaba incomunicado. Al reconocer a Cáceres, le facilitó su teléfono para que pudiera comunicarse con sus familiares.

Carla Cáceres, hija del hombre, confirmó que se trataba de su padre y contó el alivio que significó finalmente poder hablar con él. Según relató, Carlos y su pareja se encuentran bien, aunque sufrieron golpes en las piernas y la espalda como consecuencia de las caídas provocadas por el sismo.

La familia también señaló que en la zona todavía persistían problemas con el suministro eléctrico y que los equipos de rescate aún no habían podido llegar hasta el lugar donde se encontraban.

El otro argentino que logró ser localizado es Carlos Ricchetti, de 56 años, quien reside en Pereira. Su hermana, Roxana, confirmó que pudo hablar con él durante la tarde del martes, después de varias horas sin recibir información.

Según contó, desde el domingo por la noche no tenía noticias de su hermano y el lunes, tras el terremoto, los intentos de comunicación quedaron interrumpidos. Finalmente, recibió un audio en el que Ricchetti confirmó que se encontraba reunido con otras personas y estaba bien.

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