En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Trends
Netflix
Moria Casán
GRAN ESTRENO

Netflix presentó la serie Moria en una noche llena de estrellas en el Teatro Lola Membrives

Moria Casán, Sofía Gala Castiglione, Griselda Siciliani y Cecilia Roth se reunieron en una proyección especial para celebrar el estreno de la nueva serie de Netflix.

Javier Laslavsky
por Javier Laslavsky |
Banner Seguinos en google DESK
Netflix presentó la serie Moria en una noche llena de estrellas en el Teatro Lola Membrives. (Créditos: Loli Laboureau/Netflix)

Netflix presentó la serie Moria en una noche llena de estrellas en el Teatro Lola Membrives. (Créditos: Loli Laboureau/Netflix)

Este martes por la noche, Netflix presentó Moria, la nueva serie de ficción hecha en Argentina inspirada en la vida de Moria Casán, en una proyección especial en el Teatro Lola Membrives, previo a su estreno global el 14 de agosto en el servicio.

Leé también La impactante foto de Leticia Brédice como Susana Giménez por la serie de Moria: "Un honor"
La impactante foto de Leticia Brédice como Susana Giménez por la serie de Moria: Un honor

"La One" llegó acompañada por Sofía Gala Castiglione, Griselda Siciliani y Cecilia Roth, las tres actrices que la interpretan en distintos momentos de su historia, junto al creador y director, Javier Van de Couter; About Entertainment, el equipo detrás de cámara; y referentes de la industria audiovisual y del entretenimiento.

(Cr&eacute;ditos: Loli Laboureau/Netflix)

(Créditos: Loli Laboureau/Netflix)

El evento contó con la presencia de invitados especiales como Guillermina Valdés, Nito Artaza, Flor de la V, Vicky Xipolitakis, Gustavo Bassani, Matías Mayer, Marley, Cande Vetrano, Victorio D'Alessandro, Miguel Ángel Cherutti, Evangelina Anderson, Belén Francese, Marixa Balli, Franco Masini, Floppy Tesouro, Chato Prada, Lourdes Sánchez, Benito Fernández, Coco Fernández, Leticia Siciliani, Mercedes Ninci, Mike Amigorena, Romina Gaetani, Diego Cremonesi, entre otros.

La serie recorre la transformación de Moria de vedette a ícono popular, del brillo del espectáculo a la intimidad detrás del personaje, y del mito que todos creen conocer a una mujer que todavía continúa explorándose. Entre ficción, glamour y espectáculo, la premiere fue la gran apertura de una historia con una protagonista imposible de encasillar. Moria estrena en Netflix el 14 de agosto.

(Cr&eacute;ditos: Loli Laboureau/Netflix)

(Créditos: Loli Laboureau/Netflix)

Cómo será Moria, la nueva serie de Netflix

Moria Casán celebra sus 80 años y abre las puertas de su ficción como titiritera de su propia historia. Tres grandes actrices (Sofía Gala Castiglione, Griselda Siciliani y Cecilia Roth) la encarnan en distintas etapas de su vida. La serie no es solo el retrato de una estrella que atraviesa el cine, el teatro y la televisión. Es la historia de una mujer que hizo de la transgresión una forma de supervivencia y es un homenaje a la cultura popular argentina.

  • DIRECCIÓN Y GUION: Javier Van de Couter
  • PRODUCCIÓN: About Entertainment
  • ELENCO: Sofía Gala Castiglione, Griselda Siciliani, Cecilia Roth y la participación de Moria Casán
(Cr&eacute;dito: Alina Schwarcz/Netflix)

(Crédito: Alina Schwarcz/Netflix)

Quiénes están detrás de la serie de Moria Casán en Netflix

Netflix es uno de los principales servicios de entretenimiento del mundo. Nuestros miembros disfrutan de series, películas, juegos y programación en vivo en una variedad de géneros e idiomas. Además, pueden reproducir, pausar y reanudar contenido cuando y donde quieran, y pueden cambiar de plan en cualquier momento.

About Entertainment es una productora audiovisual de contenidos de ficción, no ficción y branded content liderada por Armando Bo, Mercedes Reincke, Natacha Cervi y Ezequiel Olemberg.

Mirá el tráiler oficial de Moria en Netflix

Javier Laslavsky
Por Javier Laslavsky
Seguir

En pocas palabras

  • Estreno de Netflix: La plataforma lanzó la serie "Moria" en una función especial en el Teatro Lola Membrives.
  • Protagonistas: Sofía Gala, Griselda Siciliani y Cecilia Roth interpretan a Moria Casán en distintas etapas.
  • Estreno Global: La serie estará disponible en Netflix a partir del 14 de agosto.
Resumen generado por Thinkindot AI
Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Netflix Moria Casán Serie Sofia Gala Griselda Siciliani Cecilia Roth
Notas relacionadas
La picante confesión de Moria Casán en la mesa de Mirtha Legrand: "Me pongo esperma de..."
Las fotos del avant premiere de la serie de Moria Casán: Sofía Gala, Griselda Siciliani, Cecilia Roth y todos los famosos
Qué ver en Netflix: la serie turca más atrapante que es ideal para maratonear

Últimas Noticias

Más sobre Trends

Más sobre Trends

Te puede interesar