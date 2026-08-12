Netflix presentó la serie Moria en una noche llena de estrellas en el Teatro Lola Membrives

(Créditos: Loli Laboureau/Netflix)

Cómo será Moria, la nueva serie de Netflix

Moria Casán celebra sus 80 años y abre las puertas de su ficción como titiritera de su propia historia. Tres grandes actrices (Sofía Gala Castiglione, Griselda Siciliani y Cecilia Roth) la encarnan en distintas etapas de su vida. La serie no es solo el retrato de una estrella que atraviesa el cine, el teatro y la televisión. Es la historia de una mujer que hizo de la transgresión una forma de supervivencia y es un homenaje a la cultura popular argentina.

DIRECCIÓN Y GUION : Javier Van de Couter

: Javier Van de Couter PRODUCCIÓN : About Entertainment

: About Entertainment ELENCO: Sofía Gala Castiglione, Griselda Siciliani, Cecilia Roth y la participación de Moria Casán

(Crédito: Alina Schwarcz/Netflix)

Quiénes están detrás de la serie de Moria Casán en Netflix

Netflix es uno de los principales servicios de entretenimiento del mundo. Nuestros miembros disfrutan de series, películas, juegos y programación en vivo en una variedad de géneros e idiomas. Además, pueden reproducir, pausar y reanudar contenido cuando y donde quieran, y pueden cambiar de plan en cualquier momento.

About Entertainment es una productora audiovisual de contenidos de ficción, no ficción y branded content liderada por Armando Bo, Mercedes Reincke, Natacha Cervi y Ezequiel Olemberg.

Mirá el tráiler oficial de Moria en Netflix