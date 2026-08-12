Moria Casán, Sofía Gala Castiglione, Griselda Siciliani y Cecilia Roth se reunieron en una proyección especial para celebrar el estreno de la nueva serie de Netflix.
Netflix presentó la serie Moria en una noche llena de estrellas en el Teatro Lola Membrives. (Créditos: Loli Laboureau/Netflix)
"La One" llegó acompañada por Sofía Gala Castiglione, Griselda Siciliani y Cecilia Roth, las tres actrices que la interpretan en distintos momentos de su historia, junto al creador y director, Javier Van de Couter; About Entertainment, el equipo detrás de cámara; y referentes de la industria audiovisual y del entretenimiento.
El evento contó con la presencia de invitados especiales como Guillermina Valdés, Nito Artaza, Flor de la V, Vicky Xipolitakis, Gustavo Bassani, Matías Mayer, Marley, Cande Vetrano, Victorio D'Alessandro, Miguel Ángel Cherutti, Evangelina Anderson, Belén Francese, Marixa Balli, Franco Masini, Floppy Tesouro, Chato Prada, Lourdes Sánchez, Benito Fernández, Coco Fernández, Leticia Siciliani, Mercedes Ninci, Mike Amigorena, Romina Gaetani, Diego Cremonesi, entre otros.
La serie recorre la transformación de Moria de vedette a ícono popular, del brillo del espectáculo a la intimidad detrás del personaje, y del mito que todos creen conocer a una mujer que todavía continúa explorándose. Entre ficción, glamour y espectáculo, la premiere fue la gran apertura de una historia con una protagonista imposible de encasillar. Moria estrena en Netflix el 14 de agosto.
Moria Casán celebra sus 80 años y abre las puertas de su ficción como titiritera de su propia historia. Tres grandes actrices (Sofía Gala Castiglione, Griselda Siciliani y Cecilia Roth) la encarnan en distintas etapas de su vida. La serie no es solo el retrato de una estrella que atraviesa el cine, el teatro y la televisión. Es la historia de una mujer que hizo de la transgresión una forma de supervivencia y es un homenaje a la cultura popular argentina.
Netflix es uno de los principales servicios de entretenimiento del mundo. Nuestros miembros disfrutan de series, películas, juegos y programación en vivo en una variedad de géneros e idiomas. Además, pueden reproducir, pausar y reanudar contenido cuando y donde quieran, y pueden cambiar de plan en cualquier momento.
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