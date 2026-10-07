Así es el exclusivo lugar donde Tini Stoessel y Rodrigo De Paul coronarán su amor frente a sus seres queridos

Tini Stoessel y Rodrigo De Paul celebrarán su casamiento el próximo 19 de diciembre en un imponente predio de Exaltación de la Cruz. Cómo es el espacio elegido, cuánto costaría el cubierto y los detalles de una fiesta blindada para 300 invitados.
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En PrimiciasYa mostraron imágenes del imponente predio de Exaltación de la Cruz donde se unirán en matrimonio Tini Stoessel y Rodrigo De Paul.
Tini Stoessel y Rodrigo De Paul celebrarán su casamiento el próximo 19 de diciembre en un imponente predio de Exaltación de la Cruz. Cómo es el espacio elegido, cuánto costaría el cubierto y los detalles de una fiesta blindada para 300 invitados.
El jugador y la cantante ya tienen todo encaminado para dar uno de los pasos más importantes de su historia de amor. La cantante y el futbolista celebrarán su casamiento el próximo 19 de diciembre y, poco a poco, comienzan a conocerse detalles del megaevento que reunirá a familiares, amigos y varias figuras.
En PrimiciasYa (América TV) revelaron imágenes exclusivas del lugar elegido por la pareja para celebrar la boda: un exclusivo predio ubicado en Exaltación de la Cruz, en la provincia de Buenos Aires, reconocido por haber sido escenario de importantes casamientos de figuras del espectáculo. "Es este lugar medio estilo campo, bastante difícil de llegar", explicaron en el programa, donde destacaron además el nivel de privacidad que ofrece el espacio. Según contaron, para llegar hay que atravesar un camino de ripio, una característica que justamente contribuiría a mantener alejados a los curiosos. El lugar no es desconocido para las grandes celebridades: entre los famosos que lo eligieron están Oriana Sabatini y Paulo Dybala, quienes además estarían invitados al casamiento de Tini y Rodrigo.
Uno de los datos que más llamó la atención fue la capacidad del lugar. El predio puede recibir hasta 300 personas, justamente la cantidad de invitados que tendría la boda. El espacio cuenta con un gran salón principal, donde se desarrolla la comida y la fiesta, además de otros ambientes destinados a la recepción y a diferentes momentos de la celebración: "El grande es el salón grande donde se come, se baila, pero después hay otros salones donde hacen, por ejemplo, la recepción", detallaron en el programa.
La organización, además, promete ser millonaria. De acuerdo con la información difundida, el cubierto rondaría los 500 dólares por invitado, cifra que incluiría distintos costos vinculados al alquiler del espacio, la ambientación y el catering. "La ambientación es algo nunca visto", aseguraron, y explicaron que organizar una boda de estas características requiere meses de planificación: "Una boda de 300 invitados te pide mínimo nueve meses de anticipación", señalaron, al remarcar que se trata prácticamente de una verdadera "ingeniería".
La lista de invitados también promete ser de alto perfil: además de Oriana Sabatini y Paulo Dybala, Susana Giménez estaría entre las figuras convocadas, y en el programa recordaron que fue justamente la diva quien habría dado a conocer públicamente la fecha de la boda. Pero si hay algo que Tini y Rodrigo parecen querer preservar especialmente es la intimidad: la celebración tendría fuertes medidas de seguridad y una de las condiciones sería que los invitados no puedan registrar imágenes del evento: "Sin teléfonos, sin celulares, sin posibilidad de registro", cerraron, comparando la modalidad con la utilizada en el segundo casamiento de Wanda Nara.