Así es el exclusivo lugar donde Tini Stoessel y Rodrigo De Paul coronarán su amor frente a sus seres queridos

Cuánto costaría el cubierto en la boda de Tini Stoessel y Rodrigo De Paul

La organización, además, promete ser millonaria. De acuerdo con la información difundida, el cubierto rondaría los 500 dólares por invitado, cifra que incluiría distintos costos vinculados al alquiler del espacio, la ambientación y el catering. "La ambientación es algo nunca visto", aseguraron, y explicaron que organizar una boda de estas características requiere meses de planificación: "Una boda de 300 invitados te pide mínimo nueve meses de anticipación", señalaron, al remarcar que se trata prácticamente de una verdadera "ingeniería".

La lista de invitados también promete ser de alto perfil: además de Oriana Sabatini y Paulo Dybala, Susana Giménez estaría entre las figuras convocadas, y en el programa recordaron que fue justamente la diva quien habría dado a conocer públicamente la fecha de la boda. Pero si hay algo que Tini y Rodrigo parecen querer preservar especialmente es la intimidad: la celebración tendría fuertes medidas de seguridad y una de las condiciones sería que los invitados no puedan registrar imágenes del evento: "Sin teléfonos, sin celulares, sin posibilidad de registro", cerraron, comparando la modalidad con la utilizada en el segundo casamiento de Wanda Nara.