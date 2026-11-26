"Yo veo más allá de mis hijas por la experiencia y los años que tengo y yo veo cosas que a veces me las veía venir y todo esto no me lo esperaba de él. No creo que pudiera", sentenció.

En ese sentido, la madre de Wanda expuso sobre el comienzo del romance de la China con Icardi: "Yo jamás voy a poder creer en una pareja que empezó de la manera que comenzó".

Nora Colosimo contundente contra la China Suárez por el Wandagate

Nora Colosimo recordó el escándalo del inicio de la relación entre la China Suárez y Mauro Icardi y sostuvo que entre ellos dos exisitiría un acuerdo económico.

"Si ahora salgo de acá y un hombre me quiere seducir diciendo la más fácil de Argentina, olorosa, sucia, ¿te parece que ese hombre va a llegar a algo en mí? No, entonces me parece que acá hay un acuerdo", planteó la angelita.

Ante tamaña declaración, Santiago Riva Roy le consultó de manera directa: "¿Cómo un acuerdo? ¿Ella (Suárez) está por un sueldo o un rédito económico?". A lo que la mamá de Wanda no dudó en su respuesta: "Por supuesto y Wanda se lo dijo en la cara".

Y cerró al referirse al corte en la comunicación con Mauro Icardi y el conflicto constante con su hija tras la separación: "En algún momento hablábamos mucho y un día se rompió. Me gustaría paz y creo que el camino se está equivocando".